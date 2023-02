DA LI PARLAMENTARCI MOGU OVAKO DA SE PONAŠAJU? Dačićevi i Palmini poslanici gledaju P*RNIĆE I ŠOPINGUJU u Skupštini

Dok je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na dvodnevnoj sednici Skupštine Srbije predstavljao plan za KiM i doživeo najstrašnije napade i uvrede pa čak i pokušaj fizičkog obračuna, pojedinci iz redova njegovih najbližih koalicionih partnera SPS-JS gledali su filmove za odrasle ili šopingovali preko interneta.

MORAMO DA RAŠČISTIMO

Kamere su uhvatile socijalistu Zvonimira Stevića kako ne telefonu gleda porno-film u trenutku dok deo opozicije napada Vučića. Nakon bure u javnosti koja se podigla zbog toga, Stević je juče podneo ostavku. Međutim, nije Stević jedini koga tema Kosova nije zanimala - poslanica iz redova JS Marija Jevđić je uslikana kako šopinguje preko interneta, a kasnije se pravdala da je samo otvorila link koji joj je poslala ćerka.

Predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić poručio je juče socijalistima da SNS nije "ovca koju više mogu da šišaju".

foto: Zorana Jevtić

- Videlo se šta se dešavalo na sednici Skupštine Srbije o Kosovu, na kojoj je svako pokazao svoje lice i naličje, ko je sklon nasilju, a kome je preče da gleda porno-film. U vreme kad se kidisalo na Vučića, to je radio poslanik SPS iz Gračanice Stević. Jedino je Vučić zaslužan za otpriznavanje Kosova! - kazao je Glišić za TV Hepi i dodao:

- Njih zanima gde će da se nameste, četvrtkom je sednica Vlade na kojoj se razmatraju kadrovska pitanja i tu se pita samo: a gde smo mi? Mogu našim koalicionim partnerima da kažem, onako vrlo ekskluzivno, šta je bilo - bilo je, sad će neko drugi da vodi ta javna preduzeća i sisteme koje su bili njima povereni. To više neće da može. Nema sad dalje, moramo da raščistimo: ili smo svi u istom rovu i borimo se za Srbiju, ili ne možemo da budemo sa onima koji su malo kod nas u rovu, pa malo pretrče u rov protiv nas.

Bez podrške

Novinar Aleksandar Gajović kazao je kako je "izvesno da je predsednik Vučić u skupštinskoj sali sa svojim poslanicima bio bez podrške koalicionih partnera".

foto: Kurir Televizija

- Zapalo mi je za oko da poslanici SPS u parlamentu nisu ustali kad je ušao predsednik, niti su aplaudirali, a to je, bar meni, signal da nešto nije kako treba... Da li je SPS flertovao s nekom drugom strankom, u želji da obezbedi neki budući kontinuitet, to ćemo videti. Kriza postoji u međusobnim odnosima, ali ne verujem da će doći do izbora, jer bi bilo potpuno sumanuto da SNS kao najsnažnija stranka ode u opoziciju - kazao je Gajović za Kurir TV.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže za Kurir da su socijalisti na sednici Skupštine pokazali "nezainteresovanost, neodgovornost i nedostatak želje da uđu u raspravu s desnicom i stanu rame uz rame uz svoje koalicione partnere":

foto: Kurir Televizija

- U svoje privatno vreme svako može da radi šta hoće, ali nemam reči za čoveka koji gleda porno-sadržaj dok se u Skupštini odlučuje o Kosovu! Videlo se tada da u koaliciji nema znakova jedinstva, a Vučić kao politički lider zaslužuje i opravdano želi da njegovi najbliži koalicioni partneri budu uz njega naročito u ovakvim istorijskim trenucima. Verujem da je razočaran i ljut. Šef socijalista Dačić je taj koji je morao da postavi stvari tako da je svaki udarac na SNS zapravo udarac i na SPS.

foto: Kurir

(Kurir.rs / Jelena Pronić)