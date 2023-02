ŠTA STOJI IZA ĆUTANJA SOCIJALISTA?Analitičari: SNS će pre otići u opoziciju nego što će prihvatiti njihovu DVOSTRUKU IGRU

Posebna sednica o Kosovu i Metohiji prošla je burno i obeležena je skandalima, a došlo je i do fizičkog obračuna. Nakon skupštinske sednice na površinu je izašlo i veliko nezadovoljstvo među koalicionim partnerima SNS-SPS, što je nametnulo pitanje da li ove političke stranke mogu da nastave saradnju?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je SNS bio „usamljen u odbrani državnih interesa i da je uz sebe imao – narod”.

Socijalistima je zamereno da se nisu dovoljno borili i da su na sednici na kojoj se odlučivalo o budućnosti zemlje bili previše ležerni.

Predsednik Aleksandar Vučić održao je oštar govor na sednici vrha SNS i nagovestio mogućnost vanrednih izbora koji bi mogli da budu održani već u septembru: "Bolje je da odemo u opoziciju nego da nam partijski i privatni interesi vode državu. Spreman sam da idem na izbore kao kandidat za premijera, ali neću popustiti pod ucenama".

Da li i zbog čega SPS kalkulantski nastupa? Šta je sve zamereno SPS-u? Šta bi doneli vanredni parlamentarni izbori?

Na ova i mnoga druga pitanja pitanja odgovarali su Perko Matović iz centra za nacionalnu politiku i prof. Vladimir Vuletić, sociolog.

Vuletić je konstatovao da na sednici o KiM nije bilo argumentovane rasprave.

foto: Kurir televizija

- Nismo čuli ono što sam ja očekivao, a to je argumentovana rasprava. Okvir koji je postavljen pred poslanike je bio široka platforma koja je povezala mnoštvo stvari koje su bitne za Srbiju i tiču se njene budućnosti. Nažalost rasprava je otišla u jednom smeru koji je unapred pripremljen tako da se ne vidi argumentovana rasprava nego da se koristi prilika za prikupljanje političkih poena. Najdalje su u tome otišli poslanici stranaka koje se nazivaju desnim. Ja ih ne bih tako nazvao već bi ih nazvao proruksim. Bilo je jasno da je to unapred pripremano i da je osnovna ideja bila da se podignu tenzije i da se izbegne suština. To je bila jedna pozicijia - rekao je Vuletić i dodao:

- Drugu poziciju su zauzeli poslanici iz takozvane proevropske opozicije koji su se fokusirali na to da pokažu da su opozicija, da nisu uz vlast i njihova kritika vlasti nije imala mnogo smisla. Oni su insistirali po onom Koštuničinom principu: "Nisam bio obavešten" na tome da nisu upoznati sa francusko - nemačkim planom, a taj plan je naravno poznat.

foto: Printscreen RTS

Matović smatra da se SPS trenutno ponaša kalkulantski tako što ne podržava vladu čiji deo zbog toga što procenjuje da to nije popularnoo

-. Veoma je nezahvalno komentarisati ovu situaciju, jer nemamo dovoljno informacija. Vidimo jasno da su odnosi narušeni, ali ne znamo kakav će biti rasplet. Ta koalicija je dosta dobro funkcionisala. Ovo nije prvi put da predsednik Vučić traži veću podršku funkicionera SPSa. Oni jesu imali taj princip kameleonske politike. Kada se nešto dobro desi oni kažu da su doprineli tome, a kada kritika javnosti bude velika oni kažu, jeste i mi smo protiv toga, ali smo nadglasani - kaže Matović i dodaje:

Tačno je da je SPS mogla da da veću podršku. Ne može da se kaže da SNS drži SPS u životu, ali nakon prethodnih izbora SNS je mogla sama da napravi vlast, ali je ipak ostala lojalna toj koaliciji, a vidimo da u ovom trenutku koji je težak ne samo za SNS nego i za državu, nema dovoljnu podršku.

foto: Kurir televizija

Matović je mišljenja da postoje osnove za mogućnost da se radi o dubljem razdoru između dve vladajuće stranke:

- Vučić i Dačić su ozbiljni političari sa ozbiljnim karijerama i ne bi dozvolili da ovo izađe u javnost da nema ozbiljnijih problema. Kada se pritisak na SNS spolja i iznutra pojačava, normalno je očekivati podršku partnera koji je u velikoj meri tu gde jeste zahvaljujući SNSu.

Vuletić je uzdržanost SPSa sagledao u kontekstu spoljinih pritisaka na Srbiju.

- Sada imate situaciju snažnog pritiska sa zapada kako bi se Kosovo i Metohija priznali od strane Srbije. S druge strane imate pritisak većeg dela stanovništva koje smatra da je su bilo kakvi razgovori o tome nepravedni i koje na podržava nikoga ko vodi politiku u tom pravcu, bez obzira što nisu svesni ni posledica ni cene odustanka od pregovora - ocenio je Vuletić.

On smatra da je na predsedniku trenutno ogroman teret i da mu je potrebna podrška posebno od koalicionih partner:

- Kad imate takvu situaciju imamo stranke koje su potpuno na tom fonu radikalnog odnbijanja pregovora, druge koje se prave neobaveštene i imate ogroman teret koji nosi pre svega predsednik države. Njega su ja bih rekao oklevetali da se on pita o svemu, a ime dosta lobista i organizacija koje o dosta toga odlučuju. U svemu tome SPS se pokazao ne baš nelojalno, ali tako da javnost shvati da oni kao i nisu baš za ono što vlast čini, a što nije popularno.

Izrazio je uverenje da neće doći do izbora, ali da ukoliko SPS bude nastavio da igra dvostruku igru ni ta opcija nije isključena:

- Ne očekujem da će biti novih izbora, ali ako igrate duple uloge to je ono što SNS neće prihvatiti i onda će se ići na izbore da bi se pokazalo ko je gde, pa makar to značilo i odlazak u opoziciju.

foto: RTS 2 Printscreen

Matović smatra da je ovo, mada ne prvi, do sada nejveći konflikt među koalicionim parnterima:

- U svakom slučaju su u najvećem problemu do sada. Bilo j i ranije situacija kada je na primer Branko Ružić spominjao mogućnost odlaska SPSa u opoziciju, ali to nije dobilo svoj epilog. SPS kao iskusna stranka sigurno vodi računa o svom marketingu. Oni pokušavaju da raznim političkim taktikama ostanu relevantni onoliko koliko jesu - smatra Matović, ističući da neverbalna komunikacija socijalista u parlamentu verovatno nije jedini razlog spora između vladajućih stranaka.

Izrazio je da se iza ćutanja socijalista krije dublji porblem.

- Ja ne znam za neverbalnu komunikaciju i nisam siguran da ovako ozbiljna kriza vlade može da se konstatuje samo zbog toga kako su se ponašali u parlamentu. To je isuviše neubedljivo i ja smatram da ima nečega iza toga. Možda ćemo dobiti više informacija nakon sastanka predsednika Vučića i Dačića. Nadam se da će socijalisti odlučiti da podrže predsednika u ovim teškim trenucima.

