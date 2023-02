"NE MOGU DA VERUJEM DA JE VUČIĆ IKAD IMAO POVERENJA U SPS!" Šešelj: Već su ga jednom ostavili na cedilu! SPS ide tamo gde je vlast

Predsednik Srbije izjavio da u SPS nema više poverenja. Dodao je da u teškim vremenima mogu da se oslone samo na sebe, misleći na stranku. On smatra da izbori nisu dobro rešenje za Srbiju, jer država treba da bude iznad ličnih odnosa.

foto: Printscreen/RTS

Marko Matić iz Centra za odgovorne medije i Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika SRS gostovali su u jutarnjem programu Redakcija u razgovoru pokrenutom dešavanjima u SNS i SPS, kao i izjavom predsednika, dali su odgovor na pitanje da li su izbori trenutno pravo rešenje.

foto: Kurir tv

Matić se složio sa izjavom predsednika.

- Izbori nisu pravo rešenje, mi nemamo parlamentarnu krizu. Čak i u slučaju da SPS ne bude deo vladajuće koalicije, SNS može da ostvari većinu. Latentne razlike koje postoje, došle su i sada, jasno je da su uzroci političkog razmimoilaženja mnogo dublji. Ako želite da budete deo vladajuće koalicije morate da delite odgovornost - započeo je Matić i dodao:

- Očigledno je da SPS pokušava da se provuče u međuprostoru, ne žele da dele odgovornost - rekao je.

Šešelj je prokomentarisao političku situaciju i srpsko nejedinstvo.

- Vučićeva izjava koja govori da nema više poverenja u SPS, ja je ne shvatam, ne mogu da verujem da je ikad imao poverenja u SPS, posle cele istorije njihovih ličnih, a i političkih odnosa u prošlosti. Dakle, socijalisti su i njega lično ostavili na cedilu i SNS kada su sa demokratama stvorili koaliciju. Oni idu gde je vlast, to je njihov obrazac! Tako da, ukoliko Vučić bude u krizi, a ako njegova stranka ne bude osvojila relativnu većinu, SPS neće ići sa njima - rekao je Šešelj.

foto: Kurir tv

Rekao je da postoji politička kriza.

- Mislim da postoji politička kriza, iako ne postoji parlamentarna kriza. U Srbiji nije problem kao u Crnoj Gori. Međutim, postoji politička kriza izazvana zapadnim uticajima ovde i ultimatumima zapada koji se stavljaju pred Srbiju, gde imate vlast i opoziciju koja se deli na političke stranke koje su spremne da se oslobode Kosova i Metohije, koje je, kako oni kažu teg oko vrata. Imate deo opozicije koji ovu krizu shvata kao šansu da profitira i podigne rejting - rekao je Šešelj.

Nazvao je dešavanja u Narodnoj skupštini, kao slanje jako loše slike u svet, među saveznike i neprijatelje.

- Loša slika koja treba da se pošalje u svet o srpskom nejedinstvu i o neozbiljnosti kada se govori o Kosovu i Metohiji. To je naše nacionalno istorijsko najvažnije pitanje! To su stranke koje je Vučić indirektno uveo u skupštinu - istakao je Šešelj.

02:59 NE MOGU DA VERUJEM DA JE VUČIĆ IKAD IMAO POVERENJA U SPS!

Zaključio je da je opozicija mislila da će Vučić da preda Kosovo, pripremivši se unapred za reakciju kojoj smo svi svedočili u skupštini.

- Oni su očekivali da se on ogradi od Kosova i bili su spremni na neku akciju, ali njihova akcija nije korespondirala sa onim što je Vučić govorio. I to je sve bilo poražavajuće - rekao je on.

Prokomentarisao je i ravnodušnost članova SPS.

- Mislim da su u dubini, njihovi odnosi jako loši u smislu lokalnih samouprava i odnosa među ministrima, očekivati od njih neku borbu i zajedničko iskreno zalaganje, niko nije očekivao - rekao je on.

Razlike između partija ne bi smele da postoje kada se radi o pitanju KiM, istakao je Matić.

- Ja ne sumnjam da će SNS da ostane bez većine. Kada imate ove posledice rusko-ukrajinskog rata, gde i jedni i drugi i eksponenti u Srbiji, osuđuju našu neutralnu poziciju, gubite potencijal koji je osnova vladavina SNS. Ova stranka ga gubi zbog KiM i ukrajinsko-ruskog rata. SPS može da bude koristan partner, ako od njih ne zavisi jer Dačić je vešt i beskrupulozan trgovac! Doći ćemo u situaciju da će mu biti isplativije da ide u opoziciju! To je pitanje svih pitanja sada - rekao je Matić.

Kurir.rs

