SOCIJALISTI IMAJU KAMELEONSKU POLITIKU: Kad je teško - izvlače se, kad je dobro - kažu da su doprineli uspehu!

Socijalistička partija Srbije (SPS) uvela je vladajuću koaliciju u najozbiljniju krizu od njenog nastanka 2012, a ono što je umalo prelilo čašu Srpskoj naprednoj stranci (SNS) bila je sednica Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji. O nepoverenju prema socijalistima kao političkim partnerima otvoreno je progovorio predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić, koji nije krio da zamera što se "mnogi sklanjaju kada dođu teška vremena i puste da tuku po Vučiću".

Kalkulanti

- Video sam i to kada je krenuo napad na nas u Skupštini. Ponosan sam na ljude iz SNS koji su bili jedinstveniji nego ikada... Žao mi je što nisam to video kod ostalih. Što se naše reakcije tiče, o tome sam pričao i s Dačićem. Ništa se neće dogoditi preko noći, a ono što se dogodilo znatno je narušilo naše odnose... Oni očigledno nisu imali poverenja u nas. Lično ni ja nemam poverenja, ali država je iznad ličnih odnosa. Mi poštujemo tu partiju, ali sada znamo da u teškim vremenima možemo da se oslonimo samo na sebe. Neću ni da pričam o drugim stvarima i projektima koji za cilj imaju mogućnost pravljenja neke druge većine, kako po rejtingu, tako i na druge načine. To je sve okej, ali nemojte od nas da očekujete da se tome ne suprotstavimo - izjavio je Vučić za Pink, uz opasku da je u parlamentu on bio krivac, a da se nijednom nije pomenulo ko je potpisao Briselski sporazum.

Perko Matović iz Centra za nacionalnu politiku smatra da je ponašanje socijalista kalkulantsko jer ne podržavaju vladu čiji su deo kada procene da to nije popularno.

- Kada se pritisak na SNS spolja i iznutra pojačava, normalno je očekivati podršku partnera koji je u velikoj meri tu gde jeste zahvaljujući SNS. Ovo nije prvi put da predsednik Vučić traži veću podršku funkcionera SPS. Oni jesu imali taj princip kameleonske politike. Kad se nešto dobro desi, oni kažu da su doprineli tome, a kad kritika javnosti bude velika, oni kažu - jeste, i mi smo protiv toga, ali smo nadglasani. Tačno je da je SPS mogao da da veću podršku. Ne može da se kaže da SNS drži SPS u životu, ali nakon prethodnih izbora SNS je mogao sam da napravi vlast, ali je ipak ostao lojalan toj koaliciji, a vidimo da u ovom trenutku, koji je težak ne samo za SNS nego i za državu, nema dovoljnu podršku - ocenio je Matović za Kurir televiziju.

Pad poverenja

Programski direktor Cesida Bojan Klačar ocenjuje za Kurir da kičmu odnosa između SNS i SPS drže dvojica njihovih lidera - Vučić i Dačić - jer je njihov odnos uvek bio bolji i stabilniji od odnosa između dve stranke i njihovih funkcionera.

- Ovo je eho onih sukoba koji su bili i za vreme kampanje i posle aprilskih izbora, kada je zamerano da je SPS koketirao s Rusijom i da nije bio podrška SNS. Ovde se sve vreme radi o tome da funkcioneri SNS očekuju da SPS bude lojalan onako kako to rade funkcioneri SNS. Moguće je da jedan deo funkcionera ima problem i s tim da je SPS dobio neke funkcije za koje veruju da im ne pripadaju. Očigledno je da postoji pad poverenja SNS u SPS, ali kratkoročno i srednjoročno njihova koalicija nije dovedena u pitanje. U ovom momentu takva koalicija i jednoj i drugoj stranci nudi više prednosti i političke koristi nego što bi to bilo u slučaju raskidanja saradnje - objašnjava naš sagovornik.

On kaže da SPS nema nikakav poseban motiv da izlazi iz ove koalicije jer nema velikog manevarskog prostora da izvan nje obezbedi za sebe stabilno i kontinuirano učešće u vlasti.

Dvojake uloge

Sociolog Vladimir Vuletić ocenjuje da socijalisti u poslednjem političkom događaju nisu bili sasvim nelojalni, već su se ponašali tako da javnost shvati da oni kao i nisu baš za ono što vlast čini, a što nije popularno.

- Ne očekujem da će biti novih izbora, ali ako igrate dvojake uloge, to je ono što SNS neće prihvatiti i onda će se ići na izbore da bi se pokazalo ko je gde, pa makar to značilo i odlazak u opoziciju - ocenio je Vuletić.

Svi se sećaju 2008. godine Interes iznad emocija Kada funkcioneri SNS kritikuju SPS da u dobrim situacijama želi da podeli odgovornost, ali da u teškim beži od toga, Klačar smatra da te zamerke ne dovode u pitanje da li podrška socijalista postoji, već kojim intenzitetom je daju: - Ova koalicija je od početka bila utemeljena na interesu, a manje na emocijama. Sigurno je da je jedan od važnih razloga ona odluka SPS iz 2008. godine, kada je u poslednjem momentu promenio koalicionog partnera i tada izabrao DS. To je tada bila krupna politička odluka koja se u politici teško zaboravlja. Ako se vratimo u prethodnih 10 godina, sukoba na nekim srednjim nivoima političkih funkcionera je svakako bilo.

