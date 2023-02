ĐORĐE MILIĆEVIĆ: Kosovo i Metohija je naše, možda ne onoliko koliko bismo to želeli, ali nije ni onakvo kako bi drugi želeli

Kosovo i Metohija je naše, možda ne onoliko koliko bismo to želeli, ali nije ni onakvo kako bi to neki drugi želeli, kaže u intervjuu za Kosovo onlajn ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju mera i aktivnosti u oblasti odnosa s dijasporom u Vladi Srbije Đorđe Milićević.

Kako navodi ministar Milićević to što "premijer privremenih institucija na KiM Aljbin Kurti priča, ne treba da interesuje Srbiju".

"Mi razgovaramo sa međunarodnom zajednicom. Posebno je važan bio razgovor sa Šoleom, savetnikom u Stejt departmentu koga direktno imenuje predsednik SAD. Oni otvoreno govore o takozvanoj nezavisnosti Kosova i Metohije iz svoje perspektive, ali su istovremeno i neko sa kime možete da razgovarate, jer razumeju naše pozicije. Nemam tih iluzija da možemo promeniti stav velikih sila po ovom pitanju, ali vas oni čuju. Zašto mislite da su Amerikanci rekli, ZSO sa ili bez Kurtija", kaže Milićević.

Kako gledate na francusko-nemački plan?

- Šta bi bilo kada bismo mi u ovom trenutku odlučili da kažemo ne razgovorima, imamo li odgovor šta nakon toga? Da li treba sve što smo postigli u oblasti ekonomije da ostavimo po strani, da izolujemo sami sebe. Da li je to cilj? Srbija se sve vreme zalagala za dijalog i pravično i kompromisno rešenje, a ne ponižavanje Srbije. Kao što je predsednik Republike Aleksandar Vučić rekao, Srbija mora da ostane privržena dijalogu. Srbija je poštovala sva dokumenta i sve vreme učestvovala u dijalogu. Predsednik je pozvao na društveni dijalog, opozicija je tražila sednicu Skupštine, i videli smo šta se dogodilo. Ključno je pitanje možemo li realno da sagledamo našu poziciju o Kosovu i Metohiji. Kosovo i Metohija je naše, ali možda ne onoliko koliko bismo to želeli, ali nije ni onakvo kako bi to neki drugi želeli. Koliko će Srbija dobiti u čitavom procesu u kom se već 10 godina bori predsednik Vučić, zavisi i od nas samih, našeg jedinstva na koje poziva predsednik. Ipak važno je i da prihvatimo greške koje su napravljene.

Nije predsednik Vučić odgovoran što su lica sa poternica umesto u zatvoru u Nišu, sada na čelu privremenih institucija u Prištini. Nije Aleksandar Vučić 2011. godine potpisao saglasnost za administrativne prelaze pa se zbog izbora čekala 2012. da se to objavi. Nije predsednik Vučić prebacio pregovore iz UN u Brisel, a niti je pisao Međunarodnom sudu pravde, pa svaka sednica UN o Kosovu počinje i završava se s mišljenjem tog suda iz 2010. Svi oni koji su dobili naknadnu pamet trebalo bi da budu spremni da odgovore na ta pitanja.

Kurti nastavlja sa izgradnjama baza na severu Kosova, ali i oduzimanjem zemljišta Srbima?

- Ne mislim da će se Kurti zaustaviti na ovome. On kroz incidente pokušava da dovede do sukoba. Svi oni ovo sagledavaju kao završnu fazu dijaloga i žele da se Srbija samovoljno odrekne dela svoje teritorije mimo Rezolucije 1244 i tako amnestira one koji su bombardovali državu 1999. godine bez dozvole Saveta bezbednosti UN. Svi ti incidenti treba da dovedu do novog sukoba gde bi Srbi ponovo bili označeni kao krivci i da to posluži kao osnov za etničko čiščenje Srba sa KiM. Svaki neuspeh u dijalogu bio je uspeh za Kurtija i otvaranja vrata za jednostrane akte za dodatni prtiisak na Srbiju. Kurti ne vidi ZSO kao rešenje već vidi samo jedan cljj, a to je nezavisnost Kosova, članstvo u UN, a želi da fizički protera Srbe sa KiM.

Koliko je rat u Ukrajini uticao na prilike na Zapadnom Balkanu, i koliko je trenutno veliki pritisak na Srbiju da uvede sankcije Rusiji?

- Geopolitičke okolnosti su trenutno složene. Od početka sukoba u Ukrajini ogroman je pritisak na Srbiju, da se prizna nezavisnost tzv. Kosova ili uvedu sankcije Rusiji. Srbija je jedina država u Evropi, mada mala po broju stanovnika i površini, koja je uspela da zadrži svoju samostalnost i poštovala međunardno javno pravo i osnovne principe povelje UN. Suština vođenja države jeste u samostalnosti u unutrašnjoj i spoljnoj politici. Kurti je nakon napada, pokušaja ubistva dečaka koji su krivi samo zato što su Srbi, što su nosili u rukama badnjak i vraćali se sa liturgije, uputio nekakvo izvinjenje da se radi o kosovskim državljanima ali je i iskoristio prilliku da optuži Srbiju i priča o autokratskom i hibridnom režimu sa veoma dobrim vezama sa Kremljom.

foto: Printscreen/Kosovo onlajn

On želi da stavi znak jednakosti sa Zelenskim, a Vučića izjednačava sa Putinom, ali neka onda kaže kada i gde je Srbija kročila u druge države. Poštujemo teritorijalni integritet svake međunarodne priznate države. Kada je Srbija vodila osvajačke ratove, nikada...Nad Srbijom je narušen teritorijalni integritet. To je nastavljeno i 2008. kada je više od 110 država u tom trenutku priznalo, a sada je broj daleko pao zbog diplomatske aktivnosti koje vodi predsednik Vučić i Ministarstvo spoljnih poslova. Srbija je uvela pojam otpriznavanje. A zašto je to važno? Zato što bez obzira na veličinu države, jedna država predstavlja jedan glas.

Kurti traži reciprocitet za Albance iz Preševa, Bujanovca i Medveđe. Kako gledate na to?

- To je tema kojom ne treba Kurti da se bavi. To je opasnost za centralni deo Srbije, o tome sam odavno govorio. Poznato da je recimo da Nacionalni savet Albanaca nije formiran, a za to je njima verovatno odgovorna Srbija, ali su zato izrazili zahvalnost Kurtiju što im je finansirao odlazak u SAD kako bi pokrenuli pitanje nekakvog neravnopravnog pololožaja. O čemu oni govore? Da li njima upada vojska i policija u kuće, oduzima vina, ili dobijaju od Srbije sredstva za infrastrukturne projekte. Mi smo se povuklil sa biračkih mesta kako bi imali svog poslanika. Zamislie da su poslanici Srpske liste govorili kao taj njihov poslanik u našoj Skupštini? Da li bi mogli da predstavnici Srpske liste tako da govore, da tako provociraju u Prištini, kao on u Beogradu. Pitao sam u prethodnom sazivu za tog poslanika (prim. aut. Šaip Kamberi) da li je prisegnuo zakletvu u Skupštini Srbije gde se jasno navodi da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije i rekli su mi da jeste. To je pravo pitanje demokratije i slobode govora.

Kurir.rs/Kosovo onlajn