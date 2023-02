PREDSEDNIK SKUPŠTINE VLADIMIR ORLIĆ ZA KURIR: Nasilje, divljaštvo, vrištanje i psovke sve su što opozicija ima da ponudi!

Sve ono što u Skupštini pokazuje takozvana opozicija, a zapravo listom sve sam bivši režim ili oni koji su u vreme njihove vlasti na njihovom kazanu živeli, kao i njihovi koalicioni partneri, govori isključivo o njima. Nasilje, agresija, divljaštvo, psovke, vrištanje, duvanje u pištaljke, ležanje ispod klupa, gaženje po sedištima očigledno su najbolje što svi zajedno imaju da ponude i umeju da rade. Poslanici SNS su pokazali da, pored odgovornosti, imaju i ubedljivo - najveće srce.

Ovo u intervjuu za Kurir kaže predsednik Narodne skupštine Vladimir Orlić, koji priznaje i kako se osećao kada su napadali predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom dvodnevne posebne sednice o Kosovu i Metohiji. On govori i o tome koji mu je do sada bio najteži trenutak u parlamentu, da li je za raspisivanje izbora, ali i šta misli o koalicionim partnerima iz SPS i onima koji su napustili stranku jer su ostali bez fotelje.

Predsedavate Skupštinom, možda i u najizazovnijim vremenima... Prisustvovali ste nedavno napadima na predsednika, pa čak i pokušaju fizičkog obračuna pojedinih lidera opozicije s Vučićem. Kako ste se lično osećali kada ste to sve videli?

- Nema tu nikakvih lidera: obična antidržavna koalicija lažnih desničara, uz podršku i navijanje onih što zagovaraju "nezavisno Kosovo", zaletela se na predsednika Srbije. Njihovi pravi lideri i vlasnici su sve to posmatrali u prenosu, sa nekog drugog mesta, i sigurno su bili zadovoljni što iz srpske skupštine najgora slika odlazi u svet. Svi mi ostali osećali smo samo prezir i gađenje za to divljanje i kukavičluk. Mnogi pristojni i odgovorni ljudi, iskreni rodoljubi, iz istog razloga su napustili partije te antidržavne koalicije još istog dana.

Koji je za vas lično bio najupečatljiviji i najteži trenutak tokom skupštinskih zasedanja do sada?

- Najupečatljivija je bila upravo sednica kojoj je prisustvovao predsednik Vučić, jer je pred očima cele Srbije, sam samcit, raskrinkao na desetine laži tih samozvanih "patriota", rasturio im unapred pripremljeni scenario i ugasio najavljeni miting pred Skupštinom pre nego što je i počeo, pa u direktnom prenosu ogolio koliko ih je sve skupa zapravo baš briga za Kosovo, narod ili Srbiju. Mnogi od njih su nakon toga, podvijenog repa, u galopu i napustili Skupštinu, da se, sve dok je on tu, više i ne vrate. A najteže je uvek slušati ih kada vređaju narod. Kad nazivaju ljude glupim, zaostalim, neobrazovanim... Samo zato što neće da glasaju za njih. Ali je korisno da to ljudi čuju, da tačno znaju ko ih poštuje i koliko.

Mnogobrojni su komentari da su poslanici SPS "upadljivo ćutali" na sednici, nisu su dovoljno zalagali, dok su pojedini čak šopingovali na internetu i gledali filmove za odrasle. Da li vi vidite SPS i dalje kao prvog koalicionog partnera SNS i u budućnosti? Mogu li biti saveznik od poverenja nakon svega?

- Za nas u SNS je najvažnije što su poslanici SNS pokazali na toj sednici najsnažnije jedinstvo, najveću ozbiljnost i najodgovorniji odnos prema državi i narodu, kao i da od svih tamo imaju ubedljivo - najveće srce. To je i za Srbiju bilo najvažnije da vidi. Znaju to ljudi, zato je narod tokom te sednice bio uz svog predsednika Vučića i uz nas. Narod nam je uvek i bio najvažniji partner i saveznik od poverenja. Kao što to sve znaju i naši politički protivnici, ali i svi koji Srbiji ne žele dobro: upravo zato svi njihovi napadi idu isključivo u smeru predsednika Vučića i SNS. Oduvek je tako i bilo.

Predsednik je rekao da izbori u ovom trenutku nisu dobro rešenje, ali da li je ta opcija potpuno isključena? I vi ste u utorak bili na razgovoru kod njega, zajedno sa premijerkom i ministrima. Šta kažu vaše kolege iz SNS o vanrednom glasanju?

- Saglasni smo sa ocenom predsednika, svi. Baš kao i sa svim drugim zaključcima koje je izneo tim povodom.

Šta je vaša poruka onima koji su napustili SNS jer su ostali bez fotelje? Predsednik je pomenuo Zoranu Mihajlović, koja namerava da pravi svoju stranku.

- Mi SNS nismo ni pravili zbog fotelja, već zbog Srbije. Za te fotelje postojale su i tada neke druge stranke, a mi smo oduvek hteli da budemo nešto potpuno suprotno njima. I uspeli smo napornim radom i posvećenom borbom da izgradimo ubedljivo najjaču i najvažniju stranku, koja danas predstavlja samo političko jezgro srpskog naroda i centralna je državotvorna snaga. Značaj SNS prevazilazi sve lične sujete, ambicije i partikularne interese. Veliki smo, težak i trnovit put prešli da to postignemo, i zato sigurno nećemo da dozvolimo nikada da se pretvorimo u nekadašnje "žuto preduzeće". Nikada. U tome je razlika između SNS i svih drugih, i svako kome je naša stranka u srcu, to odlično razume, na tu razliku i na svoju stranku je ponosan. A ko, eventualno, ne razume - uvek može da bira sebi društvo. Ovo je slobodna zemlja.

U toku su i unutarstranački izbori na svim nivoima, a za 27. maj zakazana je skupština SNS... Da li očekujete neke veće promene unutar stranke? Ima li onih koji u međuvremenu nisu opravdali ukazano poverenje ili su se posebno istakli? Vučić je čak u nekoliko navrata spominjao da bi voleo da ode sa čela stranke.

- Jedna od poznatih odlika SNS jeste da kadrovsku politiku vodimo isključivo na osnovu pokazanih rezultata, ne libeći se da pružimo šansu ljudima koji je zasluže. To se vidi i kroz sastav Predsedništva naše stranke, ali i naše poslaničke grupe, kao i brojnih lokalnih samouprava. Takav odnos prema poverenim dužnostima, odgovornost koja uz njih ide, to se kod nas podrazumeva. Upravo zato: jer najbolji rezultati i najbolja politika znače da nam stranku, baš kao i državu, predvodi najbolji kog Srbija ima - svi mi u SNS želimo da nas vodi Aleksandar Vučić. I to otvoreno kažemo uvek i svuda.

Orlić privatno: Ljubav moje četiri dame zaseni sve dnevne brige U javnosti se zna da ste doktor telekomunikacija i naučnik, oštar retoričar, a izabrani ste, po mnogima, kao jako mlad političar za predsednika parlamenta. Oženjeni ste i imate troje dece. Ko je zapravo Vladimir Orlić kada izađe iz skupštinske sale? - Dužnosti narodnih poslanika ne prestaju izlaskom iz skupštinske sale, takav je odnos svih nas koji pripadamo poslaničkoj grupi "Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve". Za onog ko hoće i ume da radi u parlamentu posla uvek ima. Samo se dužnosti, pa i životne okolnosti, negde razlikuju zavisno od uloga koje imamo, ali odnos prema državi i prema poslu nam je isti. Uz to, i ja, kao i drugi u SNS, angažujem se u stranci koju volim i koju imam čast da predstavljam. Ne bavimo se brojanjem "radnih sati" i "radnih dana", politika za koju se borimo ono je za šta živimo. To je naš život i to smo mi: u sali, jednako kao i na štandu, ili u svom komšiluku. A svaki trenutak koji u danu preostane, lično, uvek gledam da provedem sa porodicom. Ljubav moje četiri dame zaseni uvek sve dnevne brige.

