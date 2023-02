ČETIRI SCENARIJA! Analitičari o izbornoj kombinatorici: SNS bi mogao sam s manjinama, a moguće i tri opcije bez najjače stranke

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je u petak uveče da, iako to ne bi voleo, ne isključuje održavanje izbora ove godine u Srbiji, a govorio je i o planu stranaca da se naprave takozvana tri kampa, odnosno tri bloka, kako bi mogle da se naprave različite kombinacije za neku potencijalnu novu većinu.

Stručnjaci za Kurir otkrivaju koje bi sve opcije bile matematički moguće ukoliko bi se ostvario ovakav scenario.

Vučić je, naime, rekao da mogući predsednički izbori zavise samo od njega, jer je njegova popularnost veoma visoka, ali da stvari mogu da stoje drugačije na parlamentarnim izborima.

SCENARIO 1: SNS s tradicionalnim partnerima + partije manjina SCENARIO 2: Desničarske partije (Novi DSS, Dveri, Zavetnici, POKS) + NS + proevropske stranke (SSP, DS, PSG, NDBG, Moramo) SCENARIO 3: Desničarske partije + SPS SCENARIO 4: Proevropske partije + SPS

Kombinatorika - Da se SNS sa 43-45 odsto spusti na 35-37. Da se pusti značajniji uticaj spoljnih sila da desničarske stranke skoče na 15 odsto. Da se SPS podigne sa 11 na 15 odsto. Sada vam govorim nešto što je matematika. Da ovaj evropski blok - Zeleni, Đilas, računajte i Jeremića, da oni ukupno imaju 20 do 22 odsto. I imate manjine i ostale, to je osam do 10 odsto. Plan stranaca je bio da naprave tri kampa. Jedan je SNS. Drugi mogu da budu SPS i desničari sa 30 odsto i treći kamp: levičari, evropejci i manjine na 30 odsto. Za strance je idealno da budu pata karte... Dobili bi haos u Srbiji, to je smisao svega. Da se Srbija uruši i postane nestabilna. I to rade strane službe, da Srbija više ne vodi samostalnu politiku - kazao je Vučić.

Vladimir Pejić, direktor agencije "Faktor plus", otkriva za Kurir koje bi koalicije i izborne kombinatorike bile moguće u ovom slučaju.

foto: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

- Postoji opcija da SNS izađe sam na izbore, jer su rekli da neće "trule kompromise", zajedno s dugogodišnjim koalicionim partnerima kao što je PS, PUPS, SDPS, a prema trenutnim istraživanjima, njihova popularnost je na 45-46 odsto. Ali bez SPS, koji je trenutno na 11 odsto. Druga varijanta je da se sve stranke, znači i desničari i levičari i manjine, na izborima udruže protiv Vučića i onda da pređu 50 odsto... Postoji i treća varijanta, u kojoj postoje dve opcije - da se stranke sličnih ubeđenja udruže i tako izađu na izbore. S jedne strane bi bile stranke koje su protiv EU i protiv uvođenja sankcija Rusiji, a tu su Dveri, Zavetnici, Novi DSS i POKS, a s druge oni koji naginju ka Zapadu, ulasku Srbije u NATO, i to SSP, LSV, PSG, DS, koalicija Moramo i eventualno Narodna stranka. I opet sumnjam da bi oni mogli sami da formiraju većinu, što znači da bi opet morali da prave kombinatoriku sa SPS, jer socijalisti imaju elemenata i za desno i za levo - objašnjava Pejić.

Šta je bila namera: SNS - 35-37 odsto SPS - 15 odsto Evropski blok + NS - 20-22 odsto Manjine i ostali - do 10 odsto

Uslovi Politikolog Dejan Vuk Stanković kaže da je potrebno da se ispuni nekoliko, za njega neverovatnih pretpostavki da bi scenario stranaca bio moguć.

- Prvo, za ovo bi desničari trebalo da se spoje u jednu koaliciju da bi dobacili do svojih maksimalnih 15 odsto. Zatim, potrebno bi bilo da se napravi neka vrsta retuširanog DOS koji bi spojio i zelene i građanske inicijative, ali i Đilasa, uz aditiv Narodne stranke. Zatim bi bilo potrebno da oni dobace do svojih maksimalnih rezultata, koji nisu prikazani na prethodnim izborima. Zatim, SPS bi trebalo da pored svojih sigurnih birača odvuče još četiri ili pet odsto glasača SNS. Ovo sve deluje poprilično kao naučna fantastika, ali ne mislim da je nemoguće i da među njima nema onih koji nisu radi to da probaju. U tim pokušajima ne smatram da bi prednjačio SPS, čak suprotno - kaže Stanković i dodaje:

foto: Kurir

- Još jedna važna stvar bi bila da izborna pravila ostanu ista kako bi što više stranaka prešlo cenzus, ali i za 10 odsto veću izlaznost na izborima. Mislim da ni to ne bi bilo dovoljno da se svi ujedine protiv SNS, već bi bio potreban pad rejtinga naprednjaka za skoro 20 odsto, a to bi zahtevalo da Vučić napravi niz nekih radikalnih grešaka, u šta sumnjam. Moguće je i da će biti pokušaja unutrašnjeg podrivanja i rasturanja SNS iznutra.

Ivo Čolović, Cesid: Nisu isključena nova partnerstva Ivo Čolović iz Cesida smatra da je SNS sa svojim koalicionim partnerima "izgradio partnerski odnos posle deset godina vladavine". - Setimo se da je Vučić svojevremeno, i pored toga što je SNS imao apsolutnu većinu, zvao SPS i manjinske stranke u koaliciju, a i socijalisti su se do sada pokazali kao iskren i važan partner naprednjacima. SNS i SPS su u koaliciji od 2012. i mnoge opozicione partije socijaliste više i ne razdvajaju od naprednjaka, pa bi bilo pitanje i da li bi se i ko bi se iz opozicije odlučio za eventualnu saradnju s njima. Ipak, u politici nema emocija, izbori su još daleko, stvari se mogu menjati i nije isključeno da će pojedine partije tražiti nova partnerstva - kaže Čolović.

(Kurir.rs/Jelena Pronić)