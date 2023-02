SRBIJA U TOP 10 ZEMALJA NA POLJU PRIMENE VEŠTAČKE INTELIGENCIJE! Brnabić: Naša vlada predstavljena kao jedna od najinovativnijih

Foto: screenshot Video Plus

Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je srpska vlada na Svetskom samitu vlada u Dubaiju predstavljena kao jedna od najinovativnijih, a Srbija jedna od devet vodećih zemalja na polju primene veštačke inteligencije.

Brnabić je rekla da je vlada Srbije na ovom, najvećem takvom događaju na svetu, prikazana kao jedna od najinovativnijih vlada sa domaćim rešenjem za superkompjuter, odnosno sa njegovom primenom u veštačkoj inteligenciji, saopštila je vlada Srbije.

Prema njenim rečima, bile su ukupno 1.084 prijave za nagrade, a srpsko rešenje je izabrano kao jedno od devet najinovativnijih rešenja od svih prijavljenih.

Vlada Srbije je, kako je ukazala, jedna od retkih vlada na svetu koja je superkompjuter dala besplatno na korišćenje naučno-tehnološkim parkovima, fakultetima i naučnim institutima.

"Ponosna sam na ono što smo kao država uradili u poslednjih nekoliko godina i na ono što smo mi danas prikazali ovde. Mislim da je to razlog zašto smo pozvani da učestvujemo na panelu na temu toga kako će izgledati budućnost, kako je možemo definisati i kako to u stvari izgleda u okviru ciljeva održivog razvoja UN do 2030. godine", objasnila je premijerka.

foto: Slobodan Miljević

Ona je prenela da je jedna od ključnih stvari koja je mogla da se čuje na Svetskom samitu to da tehnologija determiniše uspešnost jedne zemlje, ističući da smo mi to prepoznali i da smo rame uz rame sa najnaprednijim zemljama sveta.

Istovremeno, Brnabić je izrazila očekivanje da će tokom ove godine biti završeni pregovori o sporazumu o slobodnoj trgovini sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što bi za Srbiju bilo veoma značajno.

Premijerka je prenela da je predsednik UAE šeik Muhamed bin Zajedom al Nahjan kazao da je svaka zemlja sa kojom su UAE potpisali sporazum o slobodnoj trgovini utrostručila ili učetvorostručila obim saradnje već u prvoj godini nakon potpisivanja tog dokumenta.

Prema njenim rečima, na sastanku je bilo reči i o globalnim izazovima sa kojima se suočavaju sve zemlje sveta, pa i Srbija, ali i o tome koliko može dodatno da se produbi saradnja u oblasti IT, veštačke inteligencije, biotehnologije, istraživanja i razvoja nauke.

"To smo već definisali sporazumima o saradnji vlada dveju zemalja u maju prošle godine. Naša želja je da ta saradnja ide još brže", poručila je predsednica vlade.

Premijerka je podsetila i da je Srbija potpisala stendbaj aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), čija je vrednost 2,4 milijarde evra, a koji će jednim delom biti iskorišten za energetiku, a delom za održanje stabilnosti.

Ona je ukazala na to da se saradnja sa MMF-om nastavlja i po pitanju reformi javnih preduzeća i javnog sektora, što će, kako je istakla, biti deo rasta Srbije.

Brnabić je naglasila da je ovaj aranžman važan za Srbiju, dodavši da je direktorka MMF-a Kristalina Georgijeva najavila da će ova godina biti teža od 2022, ali i da je ocenila da je Srbija tokom pandemije pokazala otpornost i uspela da zadrži stabilnost.

Kurir.rs