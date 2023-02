"LJUDI SU TO MAJSTORSKI ODRADILI" Branislav Ivković o nekretninama SPS: Imovina Saveza komunista i SSRNJ slila se u našu partiju!

Branislav Ivković o poreklu imovine SPS, Foto: Palma Plus/ D. M., Kurir TV

SPS raspolaže sa velikim brojem nekretnina, koji je samo prošle godine zaradio 390.000 evra. Odakle socijalistima toliki broj nekretnina? Postoji indicija da su ih nasledili od Saveza komunista Jugoslavije?

Branislav Ivković, političar, nekadašnji visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije koji je gostovao u jutarnjem programu, osvrnuo se na ove informacije, ali i na dešavanja u Srbiji za vreme Slobodana Miloševića i Zorana Đinđića.

Takođe, pojasnio je funkciju SPS u to vreme i poreklo njihovog statusa danas, iz doba Jugoslavije - kroz ogroman broj nekretnina koji danas poseduju.

SPS raspolaže sa velikim brojem nekretnina, od kojih je samo prošle godine zaradio 390.000 evra.

Da li je prema njemu problematičan osnov sticanja ovih nepokretnosti, Ivković se izjasnio o informacijama - o kojima je pisao Kurir - kao čistoj stvari.

- To je potpuno čista stvar. Postojao je Savez komunista i Savez socijalističkog radnog naroda Jugoslavije (SSRNJ) to su bile dve političke organizacije. Oba saveza su se ugasila i ušla u Socijalističku partiju Srbije. Onog dana kada je nastala - nastala je od ovih članstva. U suštini sva imovina ovih organizacija organizacija slila se u SPS. Ljudi su to majstorski odradili - rekao je.

Kako kaže Ivković, verovali, ili ne, to je potpuo legalna imovina.

Osvrnuo se na političko delovanje bivšeg srpskog premijera Zorana Đinđića neposredno pre nego što je ubijen.

- Đinđić je shvatio koji su pravci delovanja u Srbiji, on je krenuo da teži ka tome da se izvrši podela Kosova i da se pripoiji Republika Srpska Srbiji. Pred ubistvo je počeo da zagovara podelu Kosova i tešnju saradnju Republike Srpske i Srbije, zbog čega mislim da je ubijen - rekao je Ivković.

Upitan od voditeljke Olje Lazarević, o pomirenju SPS i DS 2008. godine, i da li to čuveno pomirenje smatra greškom, Ivković je spremno odgovorio da je on uvek zagovarao mir.

- Našem narodu treba ravnoteža u svetu. Bio sam prvi koji je zagovarao da sa svima treba razgovarati. Izbegavanje potcenjivanja drugih je veoma bitan za narod za koji se vodi ta politika. Pragmatičnost pripada veštima u politici, ne iskrenima. Kada je SPS izgubio na izborima, i kada nismo mogli da formiramo vlast ni u jednoj opštini, tada sam počeo da zagovaram da moramo da komuniciramo sa ostalim strankama - seća se Ivković.

Poslednjih dana primetne su trzavice u koaliciji SNS-SPS, čak je i predsednik Aleksandar Vučić javno zamerio socijalistima i njihovom lideru Ivici Dačiću za odsustvo podrške na skupštinskoj raspravi.

- Ja nikad sa ljudima koji su me izdali ne bih seo. On kada je trebalo da postane gradonačelnik Beograda njega je ovo parče SPS, koje je opstalo na političkoj sceni - izdalo! To je veličina Aleksandra Vučića što je shvatio da je dobro da pravi veliku bazu za preporod Srbije - kazao je Ivković, nazvavši predsednika veštim političarem koji ne gleda lični interes.

