SLUČAJ VOJISLAVA ŠEŠELJA U HAŠKOM TRIBUNALU! Advokati tvrde da je bilo mnogo manjkavosti i da JE SRBIJI NANETA OGROMNA ŠTETA

Na današnji dan, pre dvadeset godina Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju podigao je optužnicu protiv Vojislava Šešelja za zločine protiv čovečnosti I ratne zločine. Šešelj se dobrovoljno predao tom sudu 24. februara te godine.

O ovoj temi u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su advokati Dragoljub Tomašević i Branko Lukić.

- Oputžnica protv Šešelja je neutemeljena jer u zemlji u kojoj je on boravio u vreme za koje ga optužba tereti nije bilo rata. On je optužen za zločin u Hrtkovcima koji se nalaze u Srbiji, a kako Srbija nije bila u ratu ne može biti reči o ratnom zločinu - rekao je Lukić i dodao da je Srbiji od strane haškog tribunala naneta velika nepravda:

- Mnogo nepravde je naneto Srbiji od strane tog tribnunala koji je osnovan kao produžena ruka NATO pakta. On je osnovan 1993. i to je bio vid pritiska na naše vođe kojima se na taj način davalo do znanja da će ukoliko se budu odupirali, za to odgovarati. Šešelj se herojski borio tamo, izborio se da se sam brani, a bio je na ivici da umre zbog štrajka glađu. Ja sam tamo bio i znam tačno šta se događalo.

Tomašević smatra da je Šešelj u haškom tribunalu prošao Golgotu.

- Pre svega želim da izkažem slaganje sa kolegom Lukićem. Ja sam imao čast i priliku da govorim na svim naučnim skupovima o odbrani Vojislava Šešlja. Ta njegova odbrana je kao i odbrana Slobodana Miloševića bila veličanstvena i ući će u anale srpske istorije.

- Ta golgota koju je on prošao suočavajući se sa tim mehanizmom je bila fantastična. Dve su karakteristike te odvažnosti: znanje i hrabrost. Treba takođe naglasiti i njegovu spremnost da se pozabavi njihovim procesnim pravilima, jer on nije branio samo sebe nego je ulazio u njihova procesna pravila koja je uspeo da razbije - rekao je Tomšević.

Dodao je da je prvostepena oslobađajuća preduda Šešelju pravedna, dok je drugostepena presuda čin lične odmazde.

- Studenti pravnog fakulteta bi trebalo da čuju obrazloženje sudije Antoanetija prilikom izricanja prvostepene oslobađajuće presude. Antoaneti je vodio taj postupak korektno i dosledni. Drugostepena predsuda je odmazada Teodora Merona za bespoštednu karakteristiku koju je Šešelj izneo za njega i koja se nalazi u njegovim knjigama. Proces je trajao 12 godina, a počelo je šest godina nakon što se on dobrovoljno predao tribunalu.

