OVAKO ĆE IZGLEDATI VELELEPNI STADION ČIKA DAČA O KOM JE GOVORIO PREDSEDNIK: 20.000 mesta a koštaće 70 miliona evra! (FOTO, VIDEO)

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je na državni praznik Sretenje - Dan državnosti boravio u Kragujevcu, gde se obratio građanima i obradovao ih sa više lepih vesti kad je reč o razvoju ne samo njihovog grada nego čitave Šumadije.

Predsednik je govoreći o razvoju Kragujevca kazao je da je dobijena građevinska dozvola za gradnju stadiona Čika Dača u Kragujevcu sa 20.000 mesta, koja će početi u maju i koštati 70 miliona evra, kao i da će ove godine početi izgradnja obilaznice oko tog grada, dužine 22 kilometra, koja će biti spojena sa Koridorom 11.

Naveo je i da će narednih dana biti potpisan ugovor za izgradnju brze pruge Beograd-Niš i naglasio da Kragujevac mora da bude povezan sa tom prugom.

"To znači novih 95 miliona evra najmanje, jer svi radovi su poskupeli. Obilaznica (oko Kragujevca), plus brza saobraćajnica do Mrčajevaca neće izaći ispod 600 miliona evra, iako je pre samo godinu dana izgledalo da će biti 500 miliona evra, zato što sve cene skaču", rekao je Vučić.

Dodao je da država ulaže 8,5 miliona evra za Filološki fakultet i Fakultet umetnosti u Kragujevcu za 2.000 studenata, kao i da bi u januaru sledeće godine trebalo da počne rekonstrukcija 10.000 kvadrata i izgradnja 23.000 novih kvadrata Kliničkog centra u tom gradu.

