"KURTI GRADI VOJNE BAZE NA ZEMLJIŠTU CRKVE" Beriša: Francusko- nemački predlog moraće da sa promeni, DVE STVARI SU KLJUČNE

Evropski plan za Kosovo i Metohija moraće da pretrpi izmene, ali Srbija će držati čvrste pozicije - nema priznanja, ali ni tzv. Kosova u Ujedinjenim nacijama.

Na ovu temu govorili su jutarnjem programu Kurir televizije prof. dr Mina Zirojević, sa Instituta za uporedno pravo i Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije.

- Mi moramo da se promenimo, nikakav plan neće promeniti odnose između ljudi. Moramo gledati da imamo bolje plate, bolju ekonomiju, a sve ostalo su neka veštačka rešenja. To briselski niti bilo koji drugi sporazum neće rešiti. Što se samog plana tiče mora da se promeni mnogo, jer se od tačke jedan do poslednje tačke stalno provlači reč nezavisnost. Takvo rešavanje problema preko panja neće dovesti do mira - rekla je Zirojević.

- Kurti je već izašao sa predlogom izmena, a taj plan je neprihvatljiv za Srbiju, a ne za Prštinu jer ona njime ništa ne gubi. Savetovao bih predsednika Srbije da ne odstupa od hladnokrvnosti. Videli smo da mu svi odmažu osim malog broja ljudi u njegovoj partiji - rekao je Beriša i dodao:

- Srbija želi mir, a francusko-nemački predlog ne može da ga obezbedi. Dve stvari su ključne. Jedna stvar je rešavanje imovine Srpske pravoslavne crkve i druga stvar je formiranje Zajednice srpskih opština. Ne razumem zašto se Americi žuri. Plan predlaže da Srbija de fakto prizna državnost tzv. Kosova, a ostala pitanja koja su ključna da se u narednom periodu rasprave.

- U međuvremenu Aljbin Kurti kupuje vreme i formira nove baze u opštinama Zubin potok i Leposavić na 93 hektara površine. Možete zamisliti koliki je to prostor. Cilj toga je promena granica. U tih 93 hektara je između ostalog crkva i 90 odsto privatne imovine.

