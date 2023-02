NA SRETENJE SVAKO POKAŽE SVOJE PRAVO LICE: Vladimir Orlić o pretnjama smrću predsedniku Vučiću

Predsednik Narodne skupštine i član Predsedništva Srpske napredne stranke, Vladimir Orlić, prokomentarisao je najnovije pretnje smrću prdsedniku Srbije Aleksandru Vučiću izrečene na Sretenje.

Saopštenje prenosimo u celosti:

"Na Sretenje svako pokaže svoje pravo lice: dok je Aleksandar Vučić pozivao Srbiju na slogu i zajedništvo u čuvanju države ostale nam od Karađorđa i Miloša, antidržavna koalicija je na srpskog predsednika krenula - snajperom i otvorenim pretnjama smrću.

Da vidi Srbija šta ko zaista jeste, šta to može i ume da njenoj deci ponudi. Antidržavna bulumenta, što sebe naziva nekakvim "desničarima", okupila se ponovo skupa sa onim restlovima bivšeg režima koji su radili sve što su mogli da KiM oteraju što dalje od Srbije i što servilnije ispune svaki nalog stranaca, da danas - zajedno prete čoveku zaslužnom za 27 povučenih priznanja tzv. "Kosova". I još, na sve to, da zlokobno preteći potvrde: da je danas pronađeni snajper u rukama njihovog aktiviste - sastavni deo te njihove "politike". To je sudbina koju su namenili našem narodu zlikovci spremni da mu državu, ne trepnuvši - unište, a taj narod gurnu u sukob i trajno zaviju u crno. Jer slepa mržnja prema Aleksandru Vučiću postala im je sada jedini smisao života, pa ne dozvoljava više prostora ni da gram razuma tu preostane.

Koliko im je do Srbije i bilo čega srpskog uopšte stalo, dodatno govori i to - da su svoj bal vampira organizovali upravo na Sretenje. Ali, umesto da oskrnave državni i narodni praznik, uspeli su samo da ljudima daju živi primer - onih na koje je i upozorio Aleksandar Vučić, ukazavši da od neodgovornih i nerazumnih treba najpre državu da čuvamo, jer su u stanju da je upropaste za dan, samo ako im se ukaže prilika. To Srbija, zemlja pristojnih, odgovornih ljudi, sigurno neće da im dopusti.

Naš je dug prema herojima Prvog srpskog ustanka, prema voždu, Milošu Velikom, prema svim junacima koji su njihovo delo nastavili i obezbedili nam da svoju državu imamo - da nikada ne dozvolimo nikome da nam je uništi i sruši, a ponajmanje talogu sa dna kace, kukavicama i divljacima žednim tuđe krvi i željnim vlasti makar i po najgoru cenu. Takvi sa Srbijom nemaju - ništa".

(Kurir.rs)