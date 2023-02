OVA FATALNA PLAVUŠA JE ŽENA GORANA VESIĆA: Sada ima POSAO IZ SNOVA, a ministar otkrio šta se desilo pre nego što je upoznao! FOTO

Ministar građevinarstva Goran Vesić godinama je u skladnom braku sa suprugom Vanjom, koju je upoznao na jednom seminaru. Političaru su emocije došle odmah, a romansa počinje kada joj je poslao buket cveća i kartu za pozorište.

"Suprugu sam upoznao na jednom seminaru. Sećam se da sam zapisao njenu adresu i kupio dve karte za pozorište. Poslao sam joj jednu kartu i buket cveća. Ako se ne varam, gledali smo "Hamleta". U svakom slučaju, bilo je "To be or not to be" ("Biti il' ne biti"). Na kraju je ispalo "to be3", kaže Goran i priznaje da su nekad i devojke morale da naprave prvi korak.

"Pre nego što sam upoznao suprugu, izlazio sam sa jednom devojkom. Izašli smo najpre u pozorište, pa onda u bioskop... I posle tri-četiri takva izlaska, kaže ona meni: 'Kupila sam ti poklon'. Uzela mi je jednu šolju sa porukom koja je glasila: "Just do it" ("Uradi to"). Poruka je bila jasna...", ispričao je svojevremeno Vesić.

Vesićeva supruga trenutno radi kao direktorka marketinga Fudbalskog saveza Srbije, a prethodno je dugo radila na sličnoj poziciji u "Crvenoj zvezdi“. Diplomirala je sa 22 godine, a sa 25 postala direktor brokerske kuće.

Ona je u jednom od malobrojnih intervjua ispričala šta Crvena zvezda predstavlja u njenom životu.

"Rasla sam u porodici gde su nam uzori bili igrači Zvezde, a ne pevači i glumci. Nisam ni sanjala da ću ikada biti u prilici da radim sa Draganom Stojkovićem Piksijem. Za mene je to čast i velika obaveza. Od njega uvek možete mnogo da naučite, a njegov autoritet, harizma i iskustvo kao fudbalera, funkcionera i trenera primećuju se na prvi pogled“, izjavila je Kostić.

foto: Printscreen Facebook

Vesićeve prve ljubavi

Vesić je po želji majke rođen u Kruševcu. Iako u tom gradu nikada nije živeo, dobro ga poznaje jer mu je tu živela baka. Neko vreme je živeo u Sloveniji, da bi se potom preselio u Kraljevo, gde je upisao školu, a tu su krenule i prve ljubavi...

"Ana i ja smo u prvom razredu sedeli u klupi. Zajedno smo se i vraćali iz škole. Uzimao sam joj ključ od stana koji je držala u pernici i vraćao joj tek kada mi dozvoli da je ispratim do kuće. Baš skoro smo se dopisivali u Vajber grupi i pitala me je da li se sećam kako se ona uvek ljutila kada sam joj uzimao ključ. Na to sam joj odgovorio: "Pa nisi se baš nešto ni trudila da ga sakriješ. Uvek si ga ostavljala na isto mesto", priča zamenik gradonačelnika.

1 / 6 Foto: Printscreen Facebook

Zbog veze sa drugom devojkom savladao je gradivo i iz istorije umetnosti.

"Zaljubio sam se u devojku koja je studirala istoriju umetnosti. Šalio sam se ta je taj fakultet za 'bogate udavače'. Da bih imao šta da pričam sa tom devojkom, dve godine sam odlazio da slušam predavanja na istoriji umetnosti dok sam redovno studirao pravo. Danas dobro poznajem kulturu i umetnost, jer sam sa tadašnjom devojkom dosta razgovarao o tome. Nije to kao danas, kada parovi izađu u kafić i svako gleda u svoj telefon, ranije ste morali o nečemu i da pričate", pričao je on.

foto: Facebook Printscreen

Skrasio se tek kada je sreo Vanju, sa kojom je danas u skladnom braku.

