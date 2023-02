TOTALNI DEBAKL: Na 15. godišnjicu od nasilno proglašene nezavisnosti većina sveta ne priznaje Kosovo! PRIŠTINA JE NA TRULIM NOGAMA

Uz velike parole o OVK, oslobodilačkom ratu i savezničkoj pomoći 1999. godine, Kosovo je juče slavilo 15 godina od samoproglašene nezavisnosti. Međutim, kada se podvuče crta, od 2008. do danas čak 27 država je povuklo priznanje kosovske nezavisnosti, te je teritorija Kosova i Metohije za većinu zemalja sveta samo puki entitet. Kampanja otpriznavanja donela je Srbiji 106 država koje ne priznaju nezavisno Kosovo, ostavljajući na strani Prištine 84 zemlje.

Sve se okrnjilo

Bivši diplomata Branko Branković ocenjuje za Kurira da je takozvana država Kosovo danas manja nego što je bila prilikom proglašenja nezavisnosti.

- Navodna kosovska državnost je danas na trulim nogama. Kosovo je bilo i ostalo entitet otcepljen od Srbije nelegalnim bombardovanjem. Sve ono što je bilo u zaletu neposredno posle samoproglašene nezavisnosti prilično se okrnjilo. Priznanja koja je Kosovo tada dobijalo dolazila su pod pritiskom, pa čak i ucenama onih zemalja koje su nas bombardovale. Međutim, 15 godina kasnije situacija se promenila, politika Srbije je dala rezultate, a tome je doprinelo i osvešćivanje velikog broja zemalja. Mnoge zemlje su povukle priznanje i čak izrazile kajanje što su to uradile pod anglosaksonskim pritiskom - podseća naš sagovornik.

Branković smatra da su vlasti u Prištini politikom šikaniranja i proterivanja Srba, ali i ostalih manjina na KiM razbile svaku nadu i mogućnost za suživot sa Albancima, što danas znatno otežava konačno rešenje.

Srbima nikad gore

Odgovor na pitanje kako živi srpska zajednica na KiM dao je potpredsednik Srpske liste i gradonačelnik Štrpca Dalibor Jevtić - položaj Srba na Kosovu je najgori dosad. Kako je naveo za RTS, sve što se dešava otkad je Aljbin Kurti preuzeo vlast usmereno je ka uskraćivanju čak i onih prava koja stoje u kosovskim zakonima.

foto: Dado Đilas

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković kaže da je Kosovo do danas ostalo čardak ni na nebu ni na zemlji.

- I pored najavljenih svečanih sednica i parada u Prištini, ne može se poreći činjenica da je u međunarodno-pravnom smislu samoproglašeno Kosovo do danas ostalo provizorijum i politički čardak ni na nebu ni na zemlji, nešto što je osuđeno na postojanje u prostoru između želja i realnosti. Naspram 84 države koje priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost, danas je 106 zemalja koje čvrsto stoje na strani Srbije i međunarodnog prava. To što je 27 država povuklo priznanje, bilans je rada politike Beograda i predsednika Aleksandra Vučića, koji odlučnom i mudrom politikom predstavlja čvrstu branu legalizaciji takozvane kosovske nezavisnosti, za razliku od onih koji su do 2012. izdejstvovali više od 100 priznanja i različitim potezima s predumišljajem, ili bez, ojačavali pozicije Prištine - kazao je on.

U Prištini su ceremonijalno proslavljali dan proglašenja države Kosovo, pa su u vladi i parlamentu održane svečane sednice. Kosovski premijer Aljbin Kurti veličao je vojnike OVK, koji su "svojim pravednim ratom uspeli da uključe međunarodne saveznike, koji su nam 1999. godine pomogli da se oslobodimo invazione Srbije". Predsednica Vjosa Osmani poručila je da je Kosovo tokom ovih godina napravilo veliki napredak na svom demokratskom putu, kao i da dijalog sa Srbijom ima epilog, a to je međusobno priznanje.

Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević rekao je da se, dok predsednika Aleksandra Vučića očekuju sastanci sa svetskim liderima u Minhenu, u Prištini slave ratni zločinci i teroristi, koje su čak i njihovi mentori poslali na suđenje.

foto: Instagram/milosvucevic_odbrana

- Naš narod kaže čega se pametan stidi, budala se ponosi, i rekao bih da ta izreka savršeno pristaje sramnim scenama iz Prištine. Jer prošlo je tačno 15 godina od proglašenja lažne države Kosovo i za nas nema predaha u borbi da sačuvamo vitalne interese naroda i države. Zato, puna podrška predsedniku Vučiću i samo hrabro, za Srbiju i KiM, nema predaje - poručio je Vučević na Instagramu.

Slavljenje terorista OVK simboli na govornici foto: Printscreen Na sednici kosovske skupštine dominirali su simboli OVK. Na govornici je istaknut amblem ove terorističke organizacije, a unutar zgrade parlamenta na ulazu su postavljene slike Hašima Tačija, nekadašnjeg predsednika Kosova i jednog od lidera OVK, i Ismailja Ćemalija, jednog od idejnih tvoraca "velike Albanije". Oni su na parolama predstavljeni kao "heroji nacije, proklamatori nezavisnosti". Na kraju su pripadnici kosovskih bezbednosnih snaga i kosovske policije prodefilovali centrom Prištine.

ČINJENICE * Kosovo je proglasilo nezavisnost 17. februara 2008, skoro deceniju nakon završetka rata i povlačenja srpskih snaga * Od zemalja na Zapadnom Balkanu, pored Srbije, Kosovo ne priznaje još BiH * Od 27 država EU Kosovo ne priznaju Grčka, Rumunija, Španija, Slovačka i Kipar * Poslednje priznanje Kosovo je dobilo od Izraela u februaru 2021.

Kurir.rs