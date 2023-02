PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRATIO IZ MINHENA: Još jedna zemlja POVLAČI PRIZNANJE lažne države! Srbija je MOJ ŽIVOT

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Nemačke, gde boravi u dvodnevnoj poseti i gde će prisustvovati 59. Minhenskoj konferenciji o bezbednosti.

Predsednik Vučić je, posle napornog dana, govorio o aktivnostima u Minhenu, ali i drugim aktuelnim temama.

Predsednik Srbije je tokom dana imao niz važnih sastanaka.

Vučić se u Minhenu sreo sa predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom SR Nemačke Olafom Šolcom, državnim sekretarom SAD Entonijem Blinkenom, britanskim ministrom spoljnih poslova Džejmsom Kleverlijem, visokim predstavnikom za spoljnu politiku EU Đozepom Boreljom i premijerom Grčke Kirjakosom Micotakisom.

"Dijalog sa Prištinom je bio ključna tema u svim razgovorima, ali i naši bilaterani odnosi".

"Mislim da smo dobro zastupali interese Srbije. Razgovori su bili dobri, ali ništa epohalno ne može da se desi".

"Sve to imajući u vidu, dobro je što smo došli, da objasnimo svoju poziciji. Naišli smo na poštovanje".

"Govorili smo i o neophodnosti formiranja ZSO. Oni su sami rekli da znaju šta su linije koje Srbija neće da prekorači. Mi smo bili precizni i jasni".

"Mi smo u posedu još jedne note o povlačenju priznanja, ali u dogovoru sa tom zemljom, sačekaćemo 23-24. februar".

"Razmišljao sam o dolasku u Minhen. Dobro je što smo došli, prižili bismo priliku nekima za iznošenje neistina o našoj zemlji".

"Ljudi moraju da razumeju, nismo mi Deda Mraz koji treba da im donosi lepe vesti u kuću. Naš je posao da Srbiji donese najnižu nezaposlenost, ujedno i mir i stabilnost. Većina ljudi na odmoru, spojila praznike, to je omogućila pametna politika i ekonomija. Očekujem da nam prihodi u februaru budu drastično veći od očekivanog".

"Ja idem i govorim o Zajednici srpskih opština. Ne možete pre 10 godina da potpišete nešto, a sada pričate kako Vučić hoće šoljicu kafe, ali bez šoljice. Ispunite ono što piše i što ste potpisali, zna se šta je ono što morate da uradite".

"A inače bi on junak preduzeo nešto", rekao je predsednik Vučić o izjavi Ponoša, tadašnjeg načelnika Generalštaba, da nije reagovao na jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova 2008, jer nije dobio nikakve instrukcije, s obzirom na to da je predsednik Tadić bio van zemlje.

"Imamo navalu junačenja u Srbiji i to od onih koji su bili sve sem junaci. To su ljudi koji su učestvovali u najgorim odlukama za Srbiju i za KiM. Da ne pričam o tome da su topili tenkove, kao što su i strele, ose, zolje uništavane. Čime da krenu? Šta da urade, što nisu 2004? Što su 2010. insistirali na onakvom pitanju za MSP? Mi u Srbiji moramo da se dogovorimo sa sobom. Meni nije problem da trpim bezbroj laži, jedanaestu godinu slušam kako ću da potpišem nezavisnost Kosova, i jedanaestu godinu se to ne dešava, zbog toga su zabrinuti, zbog toga što vide da Srbija ide napred".

"Nisu zabrinuti za Srbiju, nego za svoju stolicu, istakao je predsednik i poručio da stolicu moraju da dobiju od građana Srbije".

"Anesteziram narod pričama o zlatu? Žao mi je tih ljudi. Pričom o specijalcima? Čizme nisu imali u njegovo vreme, a da ne pričam o platama koje su danas dva i po puta veće nego što su im tada bile. Kakve su to majko mila gluposti! Jel mi to o amputaciji pričaju ljudi koji su govorili u izbornoj kampanji da ću 3. aprila odmah posle izbora da uvedem sancije Rusiji, a da ih oni nikada ne bi uveli, a onda su 3. aprila rekli - da moramo da uvedemo sankcije Rusiji, a Vučić, ako me sećanje ne vara, još uvek nije uveo sankcije Rusiji. Toliko o istini".

"Amerikanci su bili među retkima koji su želeli da čuju primedbe Srba kada su bile barikade na Kosovu", dodao je predsednik vraćajući se na današnje razgovore.

Vuk Jeremić je priznao da su članovi njegove stranke bio na protestu ispred Predsedništva, ali da nisu ekstremisti, Vučić kaže:

"Nisu ekstremisti. To je nepodnošljiva lakoća neodgovornosti".

"Možda grešim, ali mi se čini da ljudi prepoznaju one koji se bore za svoju zemlju i koji u životu nemaju preči cilj. Takođe znam da šta god mi rekli, da će se to nastaviti. Kad nemate argumente, samo sipanjem laži možete da se borite. Neću nikome da se pravdam, smatram da svoj posao radim časno, Srbija je moj život".

