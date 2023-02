KOJE SU SKRIVENE PORUKE EVROPSKE UNIJE SRBIJI? Matić: Nije u interesu Srbije da uvede sankcije Rusiji OSIM POD JEDNIM USLOVOM

Pred Srbijom su izazovna vremena. Na delikatne okolnosti prevashodno utiču "uvezeni problemi" zbog opštih geopolitičkih promena, najpre uzrokovanih ratom u Ukrajini. Okolnosti će se tek komplikovati, a ova i 2024. godina biće naročito izazovne, jer će se održati izbori u nekim od najbitnijih država sveta - Sjedinjim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, Tajvanu, Ruskoj Federaciji, Ukrajini, kao i nekoliko evropskih zemalja.

O tome je danas govorio i predsednik Aleksandar Vučić prilikom uključenja iz Mihneha gde učestvuje na bezbednosnoj konferenciji. On je rekao da sve to ukazuje da se mir neće postići uskoro i da to nama donosi dodatne političke reperkusije i nove teškoće.

Predsednik je otkrio i u kom tonu su protekli razgovori sa visokim evropskim zvaničnicima: "Srbiji je oštro i na izuzetno snažan način zamereno to što nije uvela sankcije Rusiji. Ja, kao što znate, ne želim da krijem ništa od našeg naroda“ rekao je predsednik Vučić. Na ovu temu govorili su u emisiji Usijanje Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke i Marko Matić, Izvršni direktor Centra za odgovorne medije.

- Sama činjenica da je predsednik upotrebio takve izraze govori da se tu možda kriju implicitne pretnje Srbiji. Mi smo zbog dosadašnjeg neuvođenja sankcija Rusiji trpeli neke posledice, ali smo ipak odlučili da gledamo svoje interese, jer nam je podrška Rusije u UN jako potrebna za očuvanje našeg teritorijalnog integriteta. Ne smemo da se odreknemo Kosova i Metohije ni po koju cenu - rekao je Matić i dodao:

- S druge strane moramo da čuvamo istorijsko sećanje jer nam je Rusija više puta pomogla u istoriji. Doduše par puta nam je odmogla devedesetih godina kada je Srbjiji uvela sankcije, ali ne zato što to želi, nego što je to bila stvar prinude. Sve dok ne bude ugrožena naša vitalna sposobnost da opstanemo u ovako teškim uslovima mislim da će Srbija odbijati da uvede sankcije Rusiji. Ako do te ugroženosti Srbije dođe mislim da će Rusija razumeti iznuđeni potez Srbije.

Šešelj je mišljenja da bi uvođenje sankcija Rusiji bilo protivno interesima Srbije.

- Naši nacionalni interesi i interesi EU su u koliziji. Mi srpski radikali smo mišljenja da Srbija ne sme na to da pristane. Ta vlast koje je tada bila u Rusiji kada je Rusija uvela sankcije Srbiji može da se poredi sa sadašnjom vlašću u Ukrajini. To je bila instrumentalizovana vlast od strane Amerikanca sa ciljem da se uništi Rusija - rekao je Šešellj i oštro osudio istup visokog zvaničnika EU Žozepa Borelja pogorovu jednu njegovu izjavu koju je parafrazirao:

- On je nedavno rekao da je EU bašta i da tu važe jedna pravila, a sve okolo je džungla i tu važi zakon džungle. To je nedopustivo. Sankcije su neprijateljski čin. Da mi učinimo neprijateljski čin prema Rusiji izgubili bismo njenu podršku. To ide direktno nama na štetu, a na korist onih koji nam ne žele dobro.

Matić smatra da se nakon predstojećih izbora u velikim svetskim zemljama ništa značajno neće promeniti u politici prema Srbiji bez obzira na to ko odnese pobedu.

- Ko god da pobedi na izborima, politika prema Srbijii se neće promeniti. Samo se retorika zaoštrava u predizborne svrhe. Ko god pobedio samo će njiihova pozicija biti još radikalnija nakon izbora što će dodatno da otežati našu poziciju - kaže Matić.

Šešelj se saglasio, s tim da je naglasio značaj pobede unitarističke stranke na Tajvanu i prognozirao da se vlast u Rusiji neće promeniti.

- Mislim da zaokreta neće biti, ali treba reći da je na Tajvanu je pobedila unitaristička stranka, a ne separatstička. Što se tiče velikih zapadnih zemalja Američka omča je oko njih prilično stegnuta. Oni traže opšti konsenzus vezano za spoljnu politiku po volji Amerikanaca. Ono što je nemoguće jeste da se promeni vlast promeni u Rusiji. Postoji snažno jedinstvo ruskog naroda i podrška specijalnoj vojnoj operaciji jer je sazrela svest o tome da je ovo što se dešava egzistencijalna pretnja po Rusiju - tvrdi Šešelj.

