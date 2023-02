GORAN VESIĆ: Prepoznajem sličan scenario iz perioda uoči ubistva premijera Đinđića

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infarstrukture i član Predsedništva SNS Goran Vesić izjavio je danas da, u vezi sa protestima ispred zgrade Predsedništva na Dan državnosti, i onome što je usledilo nakon njih, prepoznaje sličan scenario, iz perioda uoči ubistva premijera Zorana Đinđića.

- Prepoznajem sličan scenario u kojem deo javnosti pokušava da svaki napad na predsedika Aleksandra Vučića, pokaže kao da to nije tako. Time pokušavaju da Vučića dehumanizuju, što je strašno. Pokušavaju da kažu da ono što se desilo nije pokušaj ubistva, da se to nije desilo, da neko nije krenuo sa puškom, iako je to bio snajper sa antipancirnom municijom... ko to nosi sa sobom? Na kraju će ispasti da je taj snajper dečja igračka. To je jasan plan - rekao je Vesić za TV Pink.

Zato, dodaje, ne razume da, primera radi, Bojan Pajtić, nekadašnji poslanik DS, dozvoli sebi izjave u kojima spominje napad na Vučića u Srebrenici, slične navodima u delu javnosti nakon pokušaja atentata na Đinđića kod hale Limes.

- Tada ste imali medije koji su se sprdali sa tim, da Đinđič sam izmišlja da će da ga ubiju, da sebi diže rejting, da on sam to produkuje... A, onda su na Đinđića pucali, i ubili ga. I sada neko ko je svedok tome, kaže nešto slično.. to je neverovatno - rekao je Vesić.

Dodao je i da je problem što opozicija misli da je njima Vučić kriv što nisu na vlasti, ne shvatajući da njih narod više neće, jer su svesni razlike između Srbije danas, u kojoj se grade putevi, pruge, otvaraju fabrike, i one do 2012. godine. Kako je rekao, politički akteri treba da vode političke rasprave po pitanjima oko kojih se razlikuju, ali ne i da se spore oko Kosova i Metohije, te da je nedopustivo da neko pokušava da dehumanizuje Vučića i njegovu porodicu i da predstavlja da se nije desilo, ono što se dešava.

- Ružno je ono što se dogodilo na Sretenje. Imali ste grupu ljudi koja se formalno, a suštinski lažno zaklinje u srpsku zastavu, istoriju, a koja je na Dan državnosti pokušala da udari na dražvu, da ubije predsednika. To je neverovatno. U svakoj zemlji na svetu, to bi naišlo na osudu i oni bi bili uhapšeni, kao što su kod nas - rekao je Vesić.

Dodao je da je Vučić legalno i legitimno izabrani predsednik Srbije i da napad na njega predstavlja napad na državu.

- Bio sam zapanjem što pojedini opozicioni lideri brane jedog od uhapšenih, jer je novinar. To nema nikakve veze, jer je taj čovek pozvao na ubistvo predsednika. Ne shvatam da neko to pravda - ukazao je ministar Vesić.

Poručio je da pitanje Kosova i Metohije nije pitanje za strančaranje, jer taj problem nije nastao za vreme vlasti Vučića, ni Tadića, ni Koštunice, ni Đinđića, ni Miloševića, niti kralja Aleksandra, već traje duže od 150 godina, ali je Vučiću pripalo da sada rešava ono što se nagomilalo za vek i po.

- Zato ne sme da bude strančarenja, već predsednik Vučić, koji je dobio poverenje građana, treba da dobije povrenje svih da u naše ime nastavi da razgovara - rekao je Vesić.

Dodao je da ne veruje da su protesti na Dan državnosti izvedeni bez podrške neke strane službe.

- To će nadležni da utvrde, a ja mislim da iza toga stoje određene strane službe. Razmislite kojoj stranoj sili odgovara novi front u Evropi. Mi nemamo nemamo nijednu veliku silu koja nas voli, niti to možemo da očekujmo kao mali narod, jer svako želi da ostvari svoje interese. Ali, mi treba da vodimo svoju politiku, da sačuvamo svoju zemlju, mir, radna mesta, investcije i Kosovo i Metohiju. A, očigledno je da to ne odgovara svim velikim silama - rekao je Vesić.

