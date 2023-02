POZICIJA SRBIJE JE JASNA: ZSO je preduslov za dalje pregovore, o tome nema pregovora. NA POTEZU SU PRIŠTINA I BRISEL!

Tek završena Minhenska bezbednosna konferencija, iako dominantno posvećena ratu u Ukrajini, poslužila je i kao svojevrsna priprema za razgovore o Kosovu i Metohiji za sedam dana u Briselu. Poruke koje su se čule u Minhenu potvrdile su da će Zajednica srpskih opština (ZSO), kao međunarodna obaveza Prištine, i francusko-nemački predlog, kao pregovarački okvir za nastavak dijaloga, činiti okosnicu predstojećih sastanaka na koje je šef evropske diplomatije Đuzep Borelj pozvao predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Aljbina Kurtija.

Srbija je ponovila šta su njene crvene linije i postalo je svima jasno da je na potezu Priština, ocenjuju sagovornici Kurira.

Korak napred

Borelj ne krije da od sastanka 27. februara očekuje rezultate.

foto: EPA / OLIVIER HOSLEt

- Da, pozvao sam ih da dođu i vode celodnevne razgovore, jer imamo predlog na stolu i nadam se da će biti u stanju da ga prihvate kao put da normalizuju svoje odnose - izjavio je Borelj za DW.

Na pitanje koliko je uvođenje sankcija Rusiji važno za srpski put ka EU, visoki predstavnik EU je odgovorio:

- Tražimo od svih članova međunarodne zajednice, posebno od onih koji su kandidati za članstvo u EU, da se usaglase s našim sankcijama. Posebno od kandidata tražimo da se usklade s našom spoljnom politikom. Svakako da se Srbija ne usklađuje s našom spoljnom politikom onoliko koliko bismo hteli. To je deo razgovora i angažovanja prema Srbiji.

Bivši ambasador Milovan Božinović kaže za Kurir da bi sastanak u Briselu mogao da bude korak napred, jer je Prištini konačno stavljeno do znanja da bez ZSO nema ničega.

foto: Kurir tv

- ZSO jeste naša tema i sada bi svako vrdanje na tu temu bilo zapravo izigravanje i svih sila koje su involvirane. One su te koje neće dopustiti da se pravi situacija u kojoj će Priština ponovo izbegavati ovu obavezu. Predstojeći sastanak u Briselu ima bolje uslove nego ijedan ranije da se ZSO konkretizuje, a to je onda već iskorak. Dosad je glavni problem bio što se o tome pričalo, a niko tačno nije ni znao kako bi to trebalo da izgleda. Koliko god se nama činilo kontroverznim i teškim, a objektivno i jeste, ipak postoji kretanje ka izlazu iz dosadašnjih teškoća. U najmanju ruku, svima je jasno da su Albanci na redu i da bez toga više niko neće pristati da se bakće s njima. Počeće od početka da udaraju šakom o sto - ocenjuje naš sagovornik.

Iza nas je zid

I predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić napominje za Kurir da je ZSO preduslov i da su unapred osuđeni na propast svi pokušaji da se razgovori o tome spoje s dogovorima o francusko-nemačkom predlogu.

foto: Printscreen/Youtube

- Srbija može da ode na razgovor samo sa idejom da pruži doprinos razrešenju nekih možda nejasnih stvari, ako sagovornicima to uopšte treba. Stav Srbije je jasan. ZSO mora da bude formirana i to ne može da bude uslovljeno nečim drugim. Nemoguća je bilo kakva dalja diskusija jer, ako deset godina niste realizovali jednu tačku, šta ćete uraditi u narednom dogovoru. Srbija nikad nije bežala od razgovora. Loptica nije u našem terenu, već u terenu Prištine i međunarodne zajednice, oličene pre svega u EU. Oni moraju da realizuju stvari koje su preuzeli i to je uslov svih daljih razgovora. Bojim se da oni imaju malo sluha za realnu politiku. Misle da mogu da dodatnim pritiscima dođu do nemogućih odgovora Srbije. Varaju se u tome, jer iza nas je zid, nemamo gde da se okrenemo - naglašava Miletić.

Kurir.rs