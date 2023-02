ŠOKANTNE TVRDNJE BIVŠEG PREDSEDNIKA! Tadić: Đinđiću iz Amerike PREĆENO ZBOG KOSOVA! Živković: Boris nije mogao ni da priđe Zoranu!

Bivši predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je svojevremeno u Stejt departmentu u Vašingtonu dobio pretnje koje je trebalo da prenese kasnije ubijenom premijeru Srbije Zoranu Đinđiću!

Te pretnje su Đinđiću bile upućene zbog njegove želje da se srpske snage bezbednosti vrate na Kosovo i Metohiju.

Kako je Tadić rekao, Đinđić je postavio pitanje povratka 1.000 pripadnika našeg osoblja na KiM.

foto: Ana Paunković

- To znači na granice sa Albanijom i Makedonijom i tako dalje, jer tako definiše Rezolucija 1244, taj akt o povratku naših snaga. Đinđić je na tu svoju inicijativu dobio ekstremno agresivan odgovor. Ja sam u tom trenutku zbog Molitvenog doručka, igrom slučaja, bio u Vašingtonu i pozvan sam u Stejt department nakon tog pisma. Imao sam ekstremno težak razgovor s predstavnicima Stejt departmenta, da ih ne imenujem ovog trenutka, i dobio sam realno pretnje koje je trebalo da prenesem Zoranu, što sam i uradio u razgovoru s njim. On je bio veoma zabrinut zbog toga - kazao je je Tadić u intervjuu za Insajder TV.

Dodao je da je Đinđić želeo da se kosovsko pitanje revidira, ponovo vrati u međunarodnu javnost i da se uđe u pregovarački proces.

- Nakon nekoliko nedelja Đinđić je doživeo tu tragediju koja se desila. Ne insinuiram da li je Zapad uopšte povezan s tom tragedijom, ali to je na mene ostavilo izuzetan utisak, čitav taj kompleks - rekao je Tadić.

Zoran Živković, koji je tada bio na mestu ministra policije, kaže za Kurir da je u to vreme svakodnevno bio s Đinđićem, kao jedan od njegovih najbližih saradnika, ali da prvi put čuje da mu je prećeno iz Stejt departmenta.

foto: Kurir TV

- Da se tako nešto desilo, ja bih to znao, svakodnevno sam sa Zoranom pričao o milion stvari. Ako je to istina, zašto je Tadić ćutao do sada? Zašto nije ovo rekao u istrazi? Insistiram da kaže imena i prezimena ljudi koji su pretili iz Stejt departmenta. Znate, Tadić nije mogao Zoranu da priđe na pola kilometra da mu kaže bilo šta, ali svedoci smo da se poslednjih godina pojavljuju ljudi koji izmišljaju da su bili bliski sa Zoranom - kazao je Živković.

(Kurir.rs / J. Pronić)