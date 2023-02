"RAT ĆE STATI, ALI TADA SLEDI DRASTIČNA PROMENA!" Stručnjaci nemaju dilemu: Poseta Bajdena je ohrabrivanje za PRESUDNI SUKOB!

Predsednik Amerike Džo Bajden je najavio još jednu isporuku vojne opreme. Takođe se navodi da će ovo nedelje objaviti novi paket sankcija Rusiji.

Ova poseta se nije dopala Moskvi, odakle poručuju da će kijevski režim pretrpeti nemilosrdne posledice, a gosti "Usijanja" su pričali o tome da li je Bajden napravio kontra efekat i dodatno izazvao Putina.

Zoran Spasić, direktor Centra za saradnju sa zemljama Azije i Petar Milutinović, naučni istraživač na Institutu za evropske studije, između ostalog, pričali su i o tome da li Kina može da ima ključnu ulogu u daljem toku rata, s obzirom na to da u Moskvu dolazi Vang Ji, glavni spoljnopolitički savetnik kineskog predsednika.

Podsetimo, Zelenski je rekao da jedan potez Kine može dovesti do novog svetskog rata.

S obzirom na to da je Bajden posetio Kijev tek četiri dana pred godišnjicu rata i to specijalnim vozom iz Poljske, u kojem je boravio pet sati, a u jednom trenutku su se i začule sirene za vazdušnu opasnost, Milutinović je rekao koja je poenta posete američkog predsednika.

- Ova poseta Bajdena može da se tumači kao vid simboličke pobede SAD i Ukrajine u ovom zamrznutom konfliktu. Jasno je da su oružane snage Rusije strateški izgubile ovaj rat, ali taktički ga dobile. Vrlo je jasno da se ovde radi o komfortaciji velikih sila. Taj sukob se odvija na teritoriji treće zemlje, što bi moglo da se klasifikuje kao proksi rat. Taj naziv bi bio ispravan, a ne Treći svetski rat. Radi se o proksi ratu u kojem SAD sa ovom posetom Bajdena Kijevu dodatno ohrabruju oružane snage Ukrajine da istraju u borbi - započeo je Milutinović, pa je rekao šta je presudno u ovom sukobu:

- U toj borbi, za koju ih je ohrabrio, biće presudna dimenzija brzine. Dakle, ko prvi bude u stanju da dostavi naoružanje, PVO, municiju, tenkove će biti zapravo u prednosti. U ovom sukobu neće pobediti srce junaka, već naoružanje.

Potom je Spasić rekao da bi trebalo da otklonimo subjektivizam, a da je objektivno pitanje koliku će cenu svet platiti nakon što Rusija i Amerika smire situaciju.

- Ovde bi trebalo vrlo jasno govoriti, i izbegnuti da se upadne u subjektivistički narativ. Videli smo, tokom sukoba, da su mnogi stručnjaci upadali u te narative i tako nije bilo objektivnosti. Poseta Bajdena je vid političke podrške. Ne mislim da će to izazvati nešto posebno. Od početka sukoba vidimo da posete samo ređaju jedna za drugom. Suštinski je važno da će rat stati, a to će se dogoditi dogovorom Rusije i Amerike. Suštinsko pitanje je koliku će cenu svet platiti za to? Posle ovog sukoba uslediće ogromna rehabilitacija Evrope u političkom, ekonomskom i društvenom smislu - rekao je Spasić.

