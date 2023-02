MINISTAR ODBRANE O NABAVCI SOFISTICIRANOG ORUŽJA: Dodatno ćemo osnažiti Vojsku Srbije dronovima kamikazama

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević gostovao je u Jutarnjem dnevniku na RTS, nakon dolaska iz Abu Dabija gde je sa predsednikom Vučićem bio na najvećem sajmu naoružanja u svetu. Ministar se dotakao i najveće fabrike u Evropi koja će biti zvanično biti otvorena danas u Novom Sadu, situaciji na Kosovu i Ukrajini.

Kontinental će biti najveća fabrika u Evropi sa vrhunskim inženjerima

Vučević je istakao da je otvaranje nove fabrike nemačke kompanije Kontinental sjajna vest i da će biti najmodernija, najsnažnija i sa najsavremenijom tehnologijom.

-Sjajne vesti za celu Srbiju, od proizvodnje i izvoza mi naplaćujemo poreze, a iz tih poreza asfaltiramo ulice, gradimo škole, bolnice, ulažemo u vojsku. Kontinental ulaže u najsavremeniju tehnologiju u Srbiji i veruje u naše radnike. To je odlična ekonomska vest i snažna politička poruka i pozivnica za druge investitore, govorimo o Nemačkoj i Japanu, a upravo je značajan priliv iz tih država. Kapital je najplašljivija kategorija, ne ide tamo gde nije sigurno, gde ne postoji vladavina prava, gde nemate ljudski potencijal. A dolazak Kontinentala, i ne samo njih, jeste signal da je Srbija pravo mesto za investicije. Ona će biti verovatno najveći izvoznik iz Srbije, a to utiče i na odnos uvozno-izvozne komponente u Srbiji. U toj fabrici radi trenutno 350 radnika. Samo u NS u Kontinentalu radi 1350 ljudi, gotovo 1000 inženjera. Ima mesta za sve ljude. Ono što je najlepše pisaće “Made in Serbia”.

Tokom najvećeg sajma naoružanja predsednik Srbije istakao je da će u Srbiju će biti dopremljeni dronovi samoubice koji će dodatno osnažiti našu vojsku.

foto: screenshot RTS

-Sajam ima 30 godina tradicije i ono što su Emiraćani uspeli jesu da okupe ceo svet- Kina Rusija, zemlje NATO pakta, Indija. Srbija je imala značajno prisustvo. Naravno i prijateljski odnosi predsednika Srbije Vučića sa šeikom Muhamedom Bin Zaedom da posete naš štand i tu se zadržao preko sat vremena. A posetio je samo nekoliko štandova, a činjenica je da Srbiju vide kao ozbiljnog partnera i državu koja vodi odgvornu politiku. Za nas je bilo interesantno da sa jednom emiratskom firmom zaključimo pregovore oko dronova kamikaza i dodatno osnažimo VS s nečim što nemamo. Time bismo dramatično povećali ubojitu moć naše vojske. Istovremeno, naša namesnka industrija razvija bespilotne letelice u Srbija. Njima bolje navodite svoju artiljeriju, zadajete smrtonosne udarce onima koji žele da vam naude na mestima koje ne očekuju. U Abu Dabiju smo imali sastanak gde smo dogovorili dodatna izdvajanja za VS i namensku industriju. Svet je zainteresovan za maniciju, sve je prodato i mogli bi puta deset da prodamo. Tamo smo dobili ponudu od Egipćana da kupe godišnju proizvodnju. A nama su kapaciteti svi zauzeti, ne možemo više da proizvedemo. Zato ćemo morati da otvaramo nova radna mesta, nove pogone. Ovo je velika istporijska šansa. Ono što ostaje naša konačna politika je da imamo prava da prodajemo naše proizvode.

Sloboda nema cenu

U skladu s naredbom predsednika Srbije kao vrhovnog komandatna, 15. februara raspisan poziv za prijavu za specijalne jedinice.

foto: Jovo Mamula/Ministarstvo odbrane Republike Srbije

-To je krem naše vojske, on je najelitniji. Konkurs traje do 31. marta i pozivam sve momke i devojke do 30 godina da se prijave i na neki način testoraju sebe. Prvog dana smo imali nekoliko stotina upita. Nije dovoljno prijaviti se, nakon toga kreće provera dokumentacije i testiranje. Pored snažnog segmenta patriotizma i emocija prema svojoj zemlji, država nudi veoma dobre uslove za rad u njima. Plata je početna 220.000 dinara, a kada dodate sve po dežurstvima, terenski rad, noćni rad. Mogu da rade na svom obrazovanju. Ja verujem u ovaj projekat. Kao ministar odbrane apsolutno sam spreman da realizujem ovaj projekat. Jer kada bismo analizirali sve filozofske rasprave još 10 godina ne bismo nigde krenuli. Ja pozdravljam sve ove koji filozofiraju iz salona i TV studija, ali prvo moraju da analiziraju život i realnost. Daleko to manje košta nego što neki neodgovorni ljudi govore, a koji su nekad vodili vojsku. Nikakve pola milijarde evra, to nas košta šestostruko manje. Koliko košta sloboda i mir? Otadžbina? Da ne bismo plaćali tuđu vojsku, da ne bismo izgubili državu, to je investicija u sve nas.

Ministar o Kosovu: Izazovno i vrlo tesko

Vučević je naglasio da je situacija na Kosovu i Metohiji i dalje izazovna i složena, vrlo teška.

-Pozicija prema Kijevu i Moskvi ostaje nepromenjena. Želimo da stane bratoubilački rat, između dva slovenska naroda. Srbija nije za to da se produbljuje mržnja između ove dve države i da sarađujemo i s Rusijom i Ukrajimo. Želimo mir za oba naroda.

nsuzivo