DRECUN O FRANCUSKO-NEMAČKOM PREDLOGU: Situacija je strašno teška! Mi nećemo priznati lažnu državu Kosovo

Još jedna, nova runda dijaloga sa Prištinom odigrala se juče u Briselu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je sastanak bio težak, i da će ih biti još u narednom periodu.

Vučić je napomenuo je da juče nisu govorili o evropskom predlogu za KiM, nego o implementaciji nečega iz prošlosti.

"Kurti je došao sa idejom da se potpisuje nešto, a o tome nije ni razgovarano. Ja čekam da vidim implementacioni plan, koji se tiče prethodno postignutih obaveza. Što se tiče mape puta, na njoj mora da se radi.

To upravo jeste implementacija. Na početku te mape puta mora da bude ono što neko ne želi da ispuni - Zajednica Srpskih opština", rekao je Vučić . Predsednik je ponovio da će se razgovori nastaviti, ali da je formiranje Zajednice srpskih opština prioritet.

Milovan Drecun predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju gostovao je u emisiji "Puls Srbije" u razgovoru sa voditeljkom Milicom Marković, o dešavanjima koja su se odigrala juče u Briselu.

Drecun je naglasio da su dešavanja u Briselu i dalje predlog, a ne gotov nacrt sporazuma.

- Treba da se implementira, primeni nešto što je dogovoreno. Nije postignut sporazum. Možda će se približiti sporazum. Borelj kaže da će se raditi na izmeni i da tek treba da se razgovara i pregovara. On širi nerealan optimizam, ali tako složen problem nije moguće rešiti tako brzo - rekao je Drecun.

Briselskim sporazumima nećemo dogovarati ništa novo, nego ono što smo dogovarali pre 10 godina, a to je ZSO - naglašava Drecun.

- Kurti mora da prihvati da se razgovara o nacrtu statuta koji je pripremio upravljački tim. Ovako su sve zbrzali, pokušali su da ubace ZSO. Lajčak će pokušati da pegla stvari, obaviće se još jedan sastanak u Severnoj Makedoniji. Realan napredak bio bi da se formira ZSO. Mora na tome da se radi. Nije ovde stvar rokova. Dajte da formiramo zajednicu. Pitate recimo Borelja. Pričate o samoupravi, a nećete da formirate ZSO. U čemu je američka politička podvala sad? Da bismo mi zaboravili ZSO, nego ćete preko neke izmišljene samouprave da nas naterate da zaboravimo ZSO da bi umirili Kurtija - kazao je Drecun.

Šta vi mislite, kako kaže Drecun, da je Srbija toliko glupa?

- Govori se o principima kao što je poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Kako mislite, da je srpska strana toliko politički glupa i naivna da će se odreći toga? I da vam neće reći, čekajte, čiji integritet da mi poštujemo? Zašto je stvorena Evropska unija? EU bi morala da bude opreznija. Ja sve upozoravam na to. Ako želite da destabilizujete Balkan u uslovima geopolitičkih turbulencija zbog rata u Ukrajini, onda slobodno pritiskajte Srbiju. Mi nećemo priznati lažnu državu Kosovo niti ćemo se saglasiti sa njenim članstvom u EU. Oni tu nešto balansiraju, pa govore o samoupravi, a ne o formiranju ZSO. Mora da se implementira zajednica. Ovo je jedna mešavina hibridni papir koji pokušava da ostvari napredak, a niko neće reći zašto urušavate teritorijalni integritet Srbije? - rekao je.

On misli da uprkos svemu, neće dovesti srpsku stranu do potpisivanja "Kosova" kao države.

- Oni uopšte ne poznaju srpski narod. Evo sad seli su tu, doneli neke papire. I sad će šta? Žele da dobiju na vremenu. Odjednom Lajčak daje jednu nesuvislu izjavu: Moraće da se realizuje sve onog trenutka kada Srbija i "Kosovo" uđu u EU. Čekajte molim vas, kako to, tolike godine smo potrošili sa EU i sad odjednom ove nerealne izjave i nerealne ocene. Znači, očigledno im se žuri. Ovde se stvaraju nepotrebne tenzije, i to najveći pritisak je na Aleksandra Vučića. On je jasno rekao da nisu ništa potpisali - kazao je Drecun koji francusko- nemački predlog smatra greškom.

- Taj predlog je kancer jer on izjeda iznutra predlog. Početna osnova tog predloga je da je Kosovo samostalna država! U narednom periodu mislim da je situacija jako teška. Dok god teraju Srbiju da prihvati nešto što nije naš interes to nije dobro, i nama nema prostora za napredak - rekao je.

