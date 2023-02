JASNO JE: NEMA RAZGOVORA NI O ČEMU BEZ FORMIRANJA ZSO Stručnjaci: Normalizacija odnosa NE ZNAČI priznanje; Kurtijev pokušaj propao

Nakon završenih sastanaka u Briselu između predstavnika Evropske zajednice, predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija diplomatske aktivnosti se nastavljaju.

Nakon jučerašnjeg trilateralnog sastanka predsednik Srbije rekao je da premijer lažne države nije bio spreman da prihvati „uslov svih uslova“ Srbije – Zajednicu srpskih opština i izrazio bojazan da bi to sada mogla da bude nova začkoljica. Aleksandar Vučić je ostao čvrsto pri stavu da nema nikakvih daljih pregovora o implementaciji, bez prethodnog formiranja ZSO, davno preuzete obaveze, koju je garantovala EU.

Visoki predstavnik EU Žozep Borelj je nakon sastanaka koji su trajali više od pet sati, rekao da su se dve strane saglasile da je to okvir za normalizaciju odnosa.

Izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar izjavio je u Briselu, da ima još puno posla dok se ne postigne dogovor dve strane. Eskobar je izjavio da će danas biti otkriveni detaljniji detalji o sastanku i zaključci do kojih su strane došle.

Da li će prištinski režim ponovo "zaglaviti“ pregovore na nečemu što je odavno potpisano? Da li se u planu spominje mogućnost članstva Kosova u Ujedinjenim Nacijma? Kako je reagovala opozicija u Beogradu, a kako u Prištini nakon jučerašnjih sastanaka?

Na ova pitanja u Usijanju odgovaraju Snežana Paunović, viša funkcionerka SPS i Zoran Milosavljević sa instituta za političke studije.

- Ono što mogu kazati jeste da je postignuto sledeće: počela je neka vrsta ponovnog djaloga, a svi su najavljivali da predsednik odlazi tamo da to potpiše. To je dakle samo početak. Tamo nije ni moglo nešto da se potpiše nego je to propaganda onih kojima su samo bitni njihovi pollitički interesi. Jasno je da smo rekli da ne se ne može ići dalje bez formiranja ZSO. Takođe u tom nekom medijskom provejavanju mogli smo čuti komentare tipa: "A šta je ta ZSO?" kao da to nije važno, a to je mehanizam zaštite našeg življa na KiM - rekao je Milosavljević i istako ulogu Gabrijela Eskobara.

- Istakao bih ulogu Eskobara koji je obavio pripremu pred njihov pojedinačni, a zatim zajednički razgovor koji je trajao duboko u noć. Ništa tu nije novo za naš državni vrh što mi nismo već očekivali. Postoje sporne tačke, ali jasno je da ni o čemu nema razgovora bez formiranja ZSO, što je Kurti pokušavao, ali mu nije pošlo za rukom. Raduje me da je gospodin Eskobar rekao da normalizacja odnosa ne znači priznanje. To nam govori da su oni izuzetno dobro razumeli opasost koja je mogla da se desi. Na drugoj je strani da ono što je prethodno dogovoreno ispuni.

Milosavljević je konstatovao da Kurti nema političku budućnost mada se na svaki način bezuspešno trudi da produži svoj politički vek.

Paunović smatra da je Srbija stavila tačku na pruču o tzv. Danu D za Srbiju kako su neki nazivali jučerašnji sastanak u Briselu.

- Ono što je važno jeste što smo stavili tačku na taj dan D. Srbija je bila pod ozbiljnim pritiskom nekakvog dana D kada će se rešiti pitanje i KIM i Srbije. Došli smo do onoga o čemu smo razgovarali u parlamentu Srbije, a to je šta je zapravo ponuđeno i šta je mogućnost Srbije u tim okvirima. Imamo 11 tačaka o kojima će se razgovarati. Reč je o evropskom planu, a ne nekom obavezujućem sporazumu. Tih 11 tačaka nije, dakle, 11 božjih zapovesti nego sagledavanje situacije od strane evropskih parlamentaraca i to ne mora, uz poštovanje prema njima, da bude precizno zahvaćeno i shvaćeno - rekla je Paunović.

Dodala je da će zvaničnici tzv. Kosova morati da pristanu na formiranje ZSO:

- Zvaničnici tzv. Kosova moraju ući u formiranje ZSO. Nikakva marginalizacija toga neće doći u obzir. Ko god je želeo da sluša mogao je da čuje da bez ZSO nema nastavka daljih razgovora. Sada čekamo da se ispuni ta tačka koja će značiti da se stvari malo pomeraju u smeru pravde. Da li se paralaln sa tim dešava da mi u Srbiji čujemo razne optužbe da, a da li je to pametno ne! Prosto ne možete nikome zabraniti da pokušava da se politikanstvom domogne vlasti. Okrenuli smo stanje naglavačke i ukinuli mogućnost legalno izabranom predsedniku da u ima naroda koji ga je većinski podržao pregovara u ime državnih interesa.

Paunović smatra da članstvo tzv. Kosova u UN ne zavisi od Srbije, ali da je gotovo nemoguće da do članstva dođe.

- U ujedinjenim nacijama ima mnogo zemalja od kojih neke nisu priznale Kosovo, a neke su i povukle priznanje. To ne zavisi od Srbije, ali mnoge zemlje verovatno neće zbog svog integriteta i suvereniteta dozvoliti da se u slučaju KiM napravi presedan koji bi mogao da se primeni ubuduće i potencijalno im našteti.

