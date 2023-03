ŠTA ZNAČI PUTINOVO "ZGROMIĆEMO VAS"? Miletić: Diverzantska akcija će motivisati borce za prolećnu ofanzivu MOGUĆA TRI SCENARIJA

Na ruskoj teritoriji u Brjanskoj oblasti, na granici sa Ukrajinom, jutros je bilo više nego napeto! Grupa diverzanata koji se u ratu bore na ukrajinskoj strani prešla je granicu sa Rusijom i upala u selo Sušani gde su digli u vazduh električnu centralu, benzinsku pumpu, a onda i pucali u kombi i uzeli taoce!

Ruska strana je saopštila da su napali automobil marke "niva" u kom su se prevozili civili i deca i da su ranili desetogodišnje dete, ubili dve osobe, a da su nekoliko civila zadržali kao taoce. Odmah su stigle vesti da će ruske službe izvršiti likvidaciju, ali su se napadači nakon operacije i fotografisanja vratili na ukrajinsku teritoriju.

Na video snimku, čija autentičnost ne može da se potvrdi, stoji da saboteri deluju pod imenom Ruski dobrovoljačko korpus i da se bore na ukrajinskoj strani, a da su neki od njih ruski neonacisti koji se sada bore u Ukrajini, pri ozloglašenom bataljonu Azov.

Naveli su i da su prešli granicu da bi se suprotstavili, kako kažu, "putinistima i režimu u Kremlju". Predsednik Vladimir Putin okarakterisao je ovaj napad kao teroristički čin, a zatim poručio da će, kako prenose mediji, diverzante "zgromiti". S druge strane, ukrajinska strana nije priznala šta se desilo, već su naveli da je ovo "namerna provokacija kojom Rusija želi da uplaši svoj narod".

Ko stoji iza ovog napada? Kako su saboteri probili granicu prema Rusiji za koju se tvrdi da je "neprobojna"?

Na ova pitanja u emisiji Usijanje odgovaraju Božidar Forca, general-major u penziji i Ivan Miletić, analitičar.

- Krećemo se u pretpostavkama. Gledao sam bar desetak izvora i nisam dva podudarna našao. Možemo pretpostaviti da je to stvarno ta diverzantska grupa terorističkih snaga Ukrajine, a možda je reč i o ruskim neonacistima koji se bore na strani Ukrajine. Kod takvih akcija obično se postavlja cilj. Ako su oni tako prešli granicu i uradili to što su uradili, onda je očevidno da se radi o specijalizovanim ljudima, odnosno diverzantskim jedinicima, jer to ne mogu da urade priučeni, a da se izvuku. To nije provokacija tog nivoa, da bi kako neku spekulišu Putin objavio rat - kaže Forca.

Miletić smatra da je moguće da se u diverzantskoj akciji radi i o tzv. "lažnoj zastavi" tj. da su napad izvršile ruske trupe, kako bi se legitimisao napad Rusije.

- Kada razmišljamo o ovakvim situacijama treba da se setimo da su hrvatske snage prelazile na granicu Srbije tako da su to stvari koje se dešavaju u sukobima. Ono što je karakteristično jeste da ako se radi takva akcija operativci uglavnom ne nose nikakva obeležja na sebi, a oni su ih nosili. Zapadni analitičari bi mogli da tvrde da se tu radi o napadu lažne zastave, da bi se dokazalo da su to ukrajinske snage. Ako su to unutrašnje ruske snage onda to govori da Putin gubi podršku javnog mnjenja. To bi značilo da je to neka ruska jedinica koja se protivi Putinu - smatra Miletić.

Forca je istakao da je jedna od sfera u kojoj se rat najintenzivnije vodi psihološko- propagandno delovanje:

- Rat je otišao u sve sfere. Jedna koja je izrazita jeste informaciono ratovanje. Ta psihološko- propagandna dejstva mogu biti ofanzivna, prema protivniku, i defanzivna, prema sopstvenom narodu. Od jednog događaja koji može da bude trivijalan, mediji mogu da naprave čudo u zavisnosti od toga kako ga plasiraju.

Istakao je da je oružje koje se često upotrebljava u diverzantsko sabotažnim akcijama tzv. mina iznenađenja.

- Jedan od načina diverzantsko sabotažnih dejstava jesu tzv. mine iznenađenja. Toga je mnogo bilo u ratovima devedesetih. Primera radi čaša za vodu iz koje kada pijete aktivira se osigurač za minu. Palite svetlo, ono eksplodira. Ne možete zamisliti koliko tih vrsta improvizacija postoji u manjem ili većem obliku. Vi ne možete znati odakle vreba opasnost. Mislim da su oni to sigurno radili - tvrdi Forca.

Što se tiče izjave Vladimira Putina da će "zgromiti" diverzantske jedinice koje su izvršile napad u Brjanskoj oblasti, Miletić smatra da je to Putinov manir izražavanja, ali i da je moguće da će uslediti prolećna ofanziva koja se uveliko očekuje.

- To je njegov manir. On ima slične probleme kao kad je bio rat u Gruziji kada su čečenski teroristi postavljali mine. Kad se desi ovakva neka akcija svi pretpostavljamo da neka prolećna ofanziva sledi. Ova diverzantska akcija bi mogla da motiviše ruske trupe da krenu u ofanzivu. Možda će upravo Putin zahtevati da vojska zbog konkretne situacije krene ofanzivnije na terenu. To je nešto što svi očekujemo. To znači da će se trupe masovnije uključiti na bojište, jer ako to ne urade sada onda kada stigne oružje to dovodi Rusiju u opasnost da Ukrajina prva pokrene ofanzivu. Putnin nije taj koji čeka da bude napadnut - ocenio je Miletić.

