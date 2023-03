ŠTA BI DONELI RUSKO-UKRAJINSKI MIROVNI PREGOVORI U BEOGRADU! Miloš Zeman: Srbija u NAJUŽEM krugu zemalja za sastanak NA VRHU!

Srbija je ponovo u igri kao država koja bi mogla biti posrednik u mirovnim pregovorima Rusije i Ukrajine! Poznavaoci prilika ocenjuju za Kurir da nije nerealno da se predstavnici Rusije i Ukrajine sastanu baš u Beogradu.

Ko je još u igri

Naime, odlazeći predsednik Češke Miloš Zeman izjavio je da bi Srbija mogla da bude među svega nekoliko zemalja koje su zahvaljujući relativno neutralnoj poziciji u stanju da posreduju da se u mirovnim pregovorima dogovori kraj rata u Ukrajini.

- Rat se očigledno neće završiti totalnim porazom jedne od dve zaraćene strane tako da će nastati primirje, a posle njega mir. Tu mora neko da posreduje. Sa aspekta relativno neutralne pozicije između obe strane, to mogu da budu Kina, Turska, Srbija, Izrael, Austrija, o čemu sam razgovarao sa predsednikom Van der Belenom, i Mađarska, o čemu sam razgovarao sa Katalin Novak - kazao je Zeman za portal Parlamentnji listi.

foto: Printscreen/Video Plus

Češki predsednik, kome 8. marta ističe drugi, po ustavu poslednji petogodišnji mandat, u jednom od poslednjih intervjua rekao je da nema ništa protiv toga što većina na Zapadu veruje da Ukrajina može da porazi Rusiju, ali je upozorio da i Rusija i Ukrajina, zahvaljujući pomoći Zapada, imaju još rezerve da vode dug, iscrpljujući rat.

- Svaka od zaraćenih strana, ali i oni koji im pomažu izgubili bi obraz kada bi prestali sa tom podrškom. Na kraju krajeva, građani tih zemalja bi se najverovatnije bunili. Isto kao i u vreme kada se pregovaralo sa Hitlerom. Prvo su preovladavali pacifisti, ali na kraju su bili poraženi - rekao je Zeman. On smatra da je sve aktuelnija ideja mirovnih pregovora i da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski treba da prihvati eventualni kompromis, ali sigurno ne poraz.

Imamo iskustva

Sagovornici Kurira ocenjuju da je Zemanova ideja dobra i realna, ali, kako ukazuje predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić, u svetu još nema velikog interesovanja da se pregovori o miru i započnu.

- Još uvek se ne vidi dovoljno interesovanja velikih sila za pregovore, a kamoli da se opredele koja bi to strana mogla da bude. Ipak, pamtimo da su avganistanske militantne snage pregovarale upravo kod nas, kada niko to nije znao. Mi imamo iskustva i već smo pokazali da, kao neutralna država, možemo da omogućimo da se o teškim situacijama pregovora kod nas uz diskreciju. Činjenica je zato da nije nerealno da se kod nas održe mirovni pregovori dve strane i predsednik Zeman je u pravom trenutku na to ukazao - navodi Miletić.

foto: Kurir televizija

Ukazuje i na to da je Srbija u Evropi, a da je održala dobre odnose i sa Moskvom, te da sa Vašingtonom sve više gradi partnerske odnose, što stvara, kako ocenjuje, uslove za konsenzus da odluka padne upravo na Srbiju.

- Najvažnije je to što bi takva pozicija u kojoj bi Srbija posredovala otvorila mogućnost da naša neutralna nezavisna politika bude realnost i da bude prihvaćena od svih strana, što bi legitimizovalo našu želju da budemo neutralni i politički nesvrstani - kaže Miletić.

I nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović takođe smatra da je Srbija ozbiljan kandidat za domaćina mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine.

foto: Kurir

- Ta opcija da mi budemo domaćin je u opticaju već čitavu godinu, iako se to nigde posebno ne naglašava. Ima više kandidata koji se preporučuju za to i neki su vrlo aktivni u tome, poput Turske, koja jeste u poziciji da bude domaćin. Švajcarska se pak kompromitovala, jer je uvela sankcije Rusiji, ali i dalje su u opticaju. Austrija takođe očekuje da bude posrednik, jer je vojno neutralna. Međutim, mi smo najčistiji jer se nismo zamerili nijednoj strani, a vojno smo neutralni i nezavisni još odranije. Em održavamo taj stav i princip, a pritom smo mala zemlja, pa ne možemo da budemo neugodni ni za jednu stranu. No, sve zavisi od mnogo drugih stvari, a pre svega hoće li uopšte ti pregovori biti javni ili će negde van očiju javnosti da se sve rešava - ukazuje Jovanović.

Ivana Žigić

foto: Kurir

