"ZA PRAVOSLAVLJE JE DOBRO DA SRBIJA POMIRI RUSIJU I UKRAJINU" Šešelj: Zapad je naterao da brat udari na brata, to im je bio cilj

Povod za razgovor u jutarnjem programu Redakcija, bila je mogućnost pomirenja Rusije i Ukrajine i to, preko neočekivanog, a ipak logičnog posrednika, Srbije.

Da li je moguće da Srbija bude tačka gašenja razbuktalog plamena u Ukrajini, s obzirom na to da njena diplomatska neutralnost, kao i istorijska privrženost Rusiji i Ukrajini, mogu biti presudne u krucijalnim promenama tokom ovog sukoba.

O tim mogućnostima mišljenje su dali gosti advokat Milan Đukić i Aleksandar šešelj zamenik predsednika SRS.

02:19 Srbija je spona pomirenja krvavog sukoba Rusije i Ukrajine

Đukić bi voleo da to bude scenario.

- Zeman je veliki prijatelj Srba i srpskog naroda. Srbija jeste zemlja koja ima potencijal da u nekom delu posreduje, jer nije uvela sankcije Rusiji, i ima principijelan stav i prema Ukrajini, a Rusi imaju razumevanja za stav Srbije. Kontakti tih dveju strana, na onome što bi moglo da bude primirje, tako nešto bi moglo da se desi u Srbiji. To bi veoma značilo za naš međunarodni ugled - rekao je Đukić.

03:37 Srbija je spona pomirenja Rusije i Ukrajine?

Šešelj takođe misli da bi pregovori u Srbiji bili idealan imidž.

Države koje su mogle posredovati pokazale su se kao nedovoljno diplomatski pozicionarane da bi neutralno mogle sjediniti zaraćene strane.

- Na Zapadu trenutno nema razuma, oni na pregovore nisu spremni, oni su spremni da unište sve resurse Ukrajine, da bi naneli štetu Rusiji, njima se isplati da neko gine za njihove interese. Mislim da do pregovora neće doći, ali mislim da bi to bilo dobro za pravoslavni svet. Postoji animozitet koji je veštački stvoren, ali naravno samim tim što se dešava bratoubilački rat, to je već jedna zapadna pobeda. Oni su uspeli da nateraju brata da udari na brata. I to je već njihova pobeda, što je prilično šokantno - kaže Šešelj koji je predstavio laž koja se plasira već neko vreme.

foto: Kurir tv

- To je laž da Srbija prodaje oružje Ukrajini. To su objavili mediji i portali za koje se prvi put čuje. Kao i one dojave o bombama. To je pritisak da se Srbija na bilo koji način odvoji od Rusije, i da se pokaže da Rusija nema baš nikog, i da nema ni jedne zemlje koja razmišlja drugačije. Treba očekivati da će sa Zapada biti takvih pokušaja da se to i ostvari - rekao je Šešelj.

Đukić je protumačio rekacije iz Rusije, prema navodima, koje je spomenuo Šešelj.

- Srbija je kao uslov za izvoz oružja kojima ga izvozi, dala da države kojima ga šalje ne smeju oružje prosleđivati Ukrajini, ili Rusiji. To sve govori. Sve ono što je rekla portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, ona je već imala neprijatne opaske za Srbiju. Oni smatraju da bismo mi trebali njihove interese slediti bespogovorno - kazao je Đukić.

Spekulacije o saradnji Ukrajine i Srbije su neosnovane Moskva je zatražila od Beograda zvaničan stav o informacijama da je Ukrajini isporučeno srpsko oružje, izjavila je danas portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. „Već smo zatražili od Beograda da se izjasni. Takve izjave ne treba davati ni putem medija, ni preko Telegram kanala, ni kroz curenje informacija već putem zvanično saopštenog stava srpske strane“, izjavila je Zaharova, prenosi TASS. Ona je dodala da se činjenice moraju otkriti i na osnovu toga doneti odgovarajući zaključci jer je u pitanju „izuzetno važna tema za bilateralne odnose“. Zaharova je raniije danas izjavila da je Moskva duboko zabrinuta zbog navoda o umešanosti Srbije u prodaju oružja Ukrajini. „Pažljivo pratimo ovu priču, obratili smo pažnju na nedavnu raspravu o toj temi u skupštini Srbije. Informacija koje kruži, naravno, izaziva našu najdublju zabrinutost“, navela je ona u komentaru objavljenom na sajtu ministarstva.

Šešelj misli da je izjava Zaharove sasvim na mestu.

- Mislim da je sasvim u redu ono što je ona prokomentarisala. Treba imati činjenicu u vidu. Ukrajina nije kupila nikakvo oružje, oni ga dobijaju besplatno. Sada će oni da kupuju oružje od nas, nekim crnim kanalima, to nije moguće. Ukrajina ima finansijski sistem koji je u kolapsu, oni žive i ratuju od donacija. Oni se i obučavaju za zapadno oružje. Ovo nije istina, siguran sam u to da Srbija ne izvozi oružje u Ukrajinu. To je sve poruka Zapada, ako nećete nestabilnost, pridružite se nama. Sve će raditi ovim tajnovitim metodama, a smisao je odvojiti Srbiju od Rusije, što bi imalo loše posledice po Kosovo i Metohiju, jer ruski veto i dalje štitit srpske interese - rekao je Šešelj.

Đukić je dodao komentar da je predsednik Rusije Vladimir Putin agresijom na Ukrajinu najveći ujedinitelj sveta.

Kurir.rs

