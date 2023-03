"ONAJ KOJI SE BRANI NE MOŽE DA VRŠI ZLOČINE" Toma Fila o ubistvima OVK: Uključenje ovih faktora presudni za doživotnu kaznu Tačiju

Nakon 25 godina zločina na prostoru Kosova i Metohije, koje su počlinili zločinci - tadašnji rukovodioci divljačkih albanskih četa OVK i UCK i pod tadašnjim pokroviteljstvom visokodržavnika Amerike, Velike Britanije, Italije..

Ponovo se pokreće polemika ko je kriv i zašto i dalje nema optuženih, nego onih koji čekaju na suđenje?

foto: Kurir tv

Jedan od izvesnih zločinaca je Hašim Tači.

Suđenje Hašimu Tačiju U dopunjenoj optužnici Haškog tribunala protiv Hašima Tačija nalaze se imena 102 žrtve Oslobodilačke vojske Kosova. Oznaka tajnosti je sa ovog dokumenta skinuta 27. februara, a suđenje Tačiju i ostalima počinje 3. aprila. foto: Kurir tv

Tema koja je pokrenuta u emisiji "Puls Srbije", ali i tema o kojoj će se, dok se ne nađu počinioci svih zločina na prostoru Kosova i Metohije, uvek govoriti, dok istinom, ne bude zadovoljena pravda - stručan uvid dao je Toma Fila, advokat, tokom razgovora sa voditeljima Anastasijom Čanović i Milošem Anđelkovićem.

Fila misli da su za suđenje zločincima potrebni posebni uslovi.

- Karla del Ponte kada je bila tužilac, stalno je govorila da mi nismo izneli dokaze protiv Uck, da nismo dali postavku komandanata u to vreme, a ja znam da je Zoran MIjatović načelnik Udbe, po nalogu Zorana Điniđića to uradio i mislim da su nas oni lagali. Tek nalazom Dika Martija odjednom se okreće ta priča. Ono što je kod nas najvažnije mi nemamo optužnicu za žutu kuću. Nemamo optužnicu protiv Albanije koja je pucala na naše ljude. Mi nemamo preživelih! Imamo svedoke da je neko otet i odveden i više ga nema! Imamo svedoke da je neko odveden na silu i njih više nema, kao ni njihovih leševa - rekao je Fila.

foto: Kurir tv

Nikada nećemo uspeti da saznamo šta se dešavalo sa ljudima koji su nestali u to vreme. Fila nije optimističan po pitanju dokaza, jedino što kaže je da postoje spiskovi nestalih lica na prostoru KiM.

- Oni su toliko monstruozno radili i ubijali, da niko živ ne izađe. To su sve ratni zločini. Ne može niko da tvrdi da mi nismo ništa uradili, ali pre Rambujea kada je UCK od Amerike označena kao teroristička organizacija odjednom su sve promenili i postali su oslobodilačka organizacija. Onaj koji se brani ne može da vrši zločine. To je pomenuto u Hrvatskoj. Oni smatraju da, šta god da su radili, oni su se branili! Od čega ste se branili? Od žena i dece, od crkava koje ste spaljivali? - upitao je Fila.

02:43 Onaj koji se brani ne može da vrši zločine

"Kosovo" negira sve zločine. A kako ćemo dokazati zločine Fila ne zna, ali se oslanja na savest albanskih zločinaca, koji moraju priznati, makar deo zločina, pred smrt.

- Veljko Odalović i cela komisija zna gde je sumnja. Ako dokažu gde su ljudi, dobiće doživotne kazne. Albanija je izvršila zločin protiv mira. Košare su napadali iz Albanije, nisu bili na Kosovu. Nadam se da ćemo saznati delić istine. Srpski svedoci će govoriti da su ljudi nestali, ali je ključno pitanje gde su likvidirani i drugo je žuta kuća. Žuta kuća je ključna, a to je na teritoriji Albanije! Znači to je uključivanje Albanije u sve. Uck nisu dali Topničke dnevnike, a mi jesmo. To su dnevnici utroška municije, prema tome se vidi gde su i koliko granata ispalili. To su i Hrvati sakrili. Samo su Srbi davali sve svoje izveštaje! - rekao je Fila i pretpostavio taktiku pravnog tima Hašima Tačija.

- Oni će mu suditi prema zakonima "Kosova". Bojim se da od te kazne nema ništa - rekao je Fila.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.