STOLICA U UJEDINJENIM NACIJAMA NEDOSTIŽNA PRIŠTINI: Kina i Rusija neće dati Kosovu u UN

Kosovo, po svemu sudeći, neće moći da aplicira za članstvo u Ujedinjenim nacijama ako ne bude imalo eksplicitnu saglasnost svih pet stalnih članica Saveta bezbednosti UN - Francuske, Velike Britanije, Amerike, Rusije i Kine. Drugim rečima, članstvo u UN ostaje samo pusta želja Prištine.

Naime, ovaj uslov navodno je naveden u dokumentu koji su sačinile diplomate koje rade na mapi puta za implementaciju Evropskog sporazuma o Kosovu. Samim tim, iako se u evropskom planu navodi da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama, znajući da ulazak u UN ne bi podržale Kina i Rusija, jasno je da od njihovog članstva u UN najverovatnije nema ništa.

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, za Kurir podseća na proceduru za dobijanje članstva u UN.

- Savet bezbednosti UN je taj koji daje mišljenje da li će predlog ići na Generalnu skupštinu na usvajanje. Savet bezbednosti odlučuje većinom glasova, ali potrebna je saglasnost svih stalnih članica SB UN. Ako bi predlog otišao na Generalnu skupštinu, tamo bi dve trećine odlučivale o njemu - objašnjava Drecun za Kurir.

Kako dodaje, ako bi predlog o ulasku Kosova u UN i stigao, Rusija i Kina bi verovatno stavile veto na takvu preporuku.

- I njima je jasno da ne mogu u UN, to je i takozvani američki ambasador u Prištini rekao. Naime, čak i da Srbija prihvati da mogu da apliciraju za članstvo, to ne bi prošlo zbog Rusije. Mi se svakako borimo protiv toga, kao i da uopšte ne dođe do razmatranja njihovog članstva, jasno stavljamo do znanja da ne prihvatamo to, a naš stav podržavaju i Rusija i Kina. Jedino ako bi na neki način uspeli da nas nateraju da se ne protivimo, ali ni tada ne bi prošli - jasan je Drecun.

On zaključuje da Srbija ni po koju cenu neće prihvatiti Kosovo u UN.

