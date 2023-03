GLEDALA SAM UTAKMICU KAD ME JE POZVAO DUŠAN, LIDIJA SE TRESLA OD STRAHA! Šta je Ceca rekla tužiocu o susretu sa vođom zemunaca

Folk pevačica Svetlana Ceca Ražnatovićeva bila je uhapšena tokom policijske akcije "Sablja", koja je pokrenuta nakon ubistva premijera Zorana Đinđića 12. marta 2003. godine.

Pevačica je privedena 17. marta 2003. godine, a u iskazu koji je tada dala specijalnom tužiocu govorila je o susretu sa "zemuncima" neposredno uoči ubistva Đinđića.

- Jednog dana, početkom februara, a taj dan je bio kad je FK Obilić igrao prijateljsku utakmicu sa FK Žitorađa, bila sam na utakmici, po običaju, sedela sam u novoj loži, pored mene je bila moja sestra Lidija, tu je bio moj otac sa mnom i naravno više mojih drugih prijatelja. U jednom momentu, to je bilo pred kraj utakmice, a koja je počela, koliko se sećam, u 14 časova, možda grešim, mene je telefonom, mobilnim, pozvao Dušan Spasojević i zatražio da se vidimo odmah u dvorištu kluba, nakratko. Odmah sam sišla i veoma brzo smo se sreli - rekla je Ceca i nastavila:

- Videla sam jedan "golf" crne boje sa svim zatamnjenim staklima, mislim da je u pitanju "golf", Dušan mi se javio iz auta, pozvao me da uđem na minut, sela sam na mesto suvozača, pozadi, iza mog sedišta, sedeo je jedan momak plave kose, mlađi, po mojoj proceni, možda grešim, 24-25 godina, meni nepoznat. Videla sam ga dobro, pošto sam se okrenula prema njemu, ne verujem da bih mogla da prepoznam ovo lice, a možda bih i mogla, zapamtila sam da je u pitanju bebi-fejs, bio je kratko podšišan i glatko izbrijan. Dušan i ja, na njegov poziv, odmah smo izašli iz auta i tu, na tom parkingu, on se ponašao uobičajeno i započeo je razgovor sa mnom tako što mi je govorio da će se uskoro dogoditi nešto strašno, da će biti velika frka, da on ima veliki problem, da ga Čume tereti za više ubistava, za Ibarsku, za otmice, posebno je pomenuo ime Stambolića, rekao je: "I onaj nas strašno pritiska, sve hoće da nas pohapsi i uništi." Ja sam u momentu shvatila o čemu se radi, prateći novine i sve te natpise, da on misli na Zorana Đinđića. Rekla bih još i da je nešto govorio u smislu: "Moramo sve da ih pobedimo."

Dodala je da je Spasojević od nje zatražio da mu pruži alibi kad se zločin dogodi, ali ona se, navodno, opirala. On joj je potom rekao: "Ništa ti ne brini. Čim se to bude desilo, ja sam nakon kratkog vremena brzo kod tebe, niko neće primetiti da nisam znatno ranije stigao, a ti samo treba da kažeš da sam sve vreme bio kod tebe, odnosno, znatno duži vremenski period od stvarnog koji bih proveo kod tebe..."

Kako je kazala, očigledno joj je bilo jasno da on traži alibi za određeni vremenski period, te da ju je pritiskom, na određeni način, ubedio da mu kaže: "Pa dobro, nema problema."

Ceca je još kazala i da je ovaj susret odmah prepričala svojoj sestri Lidiji, koja joj je na to rekla: "Joj, šta će nam to. Katastrofa. Možeš da budeš upletena nevina u veliki problem."

Pevačica se navodno i sama bila uplašila.

- Naravno da sam i ja bila uplašena jer mi je postalo jasno šta se može dogoditi, sigurno iznosim da se Lidija tresla od straha - navela je Ceca u iskazu.

