"NJEGOV BIKOVSKI VRAT SE NADIMAO, U LICU JE SKORO POZELENEO OD BESA": Britanski diplomata opisao razgovor s Mladićem o ratu u BiH!

Ajvor Roberts, ambasador Velike Britanije u Beogradu od 1994. do 1997, imao je sredinom devedesetih godina s tadašnjim komandantom Vojske Republike Srpske Ratkom Mladićem izuzetno napet i za diplomatsle prilike nesvakidašnji sastanak.

Taj sastanak je Robertsu "sredio" tadašnji predsednik države Slobodan Milošević, a glavna tema je bio rat u Bosni i Hercegovini.

Složena ličnost

Roberts u svojoj knjizi "Razgovori s Miloševićem“ navodi da je na susretu s Mladićem želeo da pojača poruku koja je i pre toga pokušavana da bude preneta bosanskim Srbima posredstvom Miloševića - da plan Kontakt grupe treba prihvatiti, da napadi na zaštićene zone treba da prestanu i da ne sme da se sprečava dostavljanje humanitarne pomoći. Takođe je, kaže britanski diplomata, želeo da proceni Mladićevo "raspoloženje i njegovu očigledno složenu i nastranu ličnost".

Mladić u haškoj sudnici foto: Profimedia/Peter Dejong

- Sastanak je održan u vili srpske vlade, udaljenoj oko 300 koraka od moje rezidencije u Beogradu. Uveden sam u društvu Džordža Bazbija, prvog sekretara u mojoj kancelariji, odličnog analitičara srpske scene i čoveka koji je od osoblja Forin ofisa najbolje govorio srpskohrvatski. Mladić je delovao potpuno opušteno. Uveo nas je Mladićev general, gospodin Gvero, koji se više ponašao kao medicinska sestra koja dovodi posetioce mentalno nestabilnom pacijentu. Mladić nije bio u uniformi, nosio je tesnu crnu košulju i bio je drzak na svoj način. Uopšte nije bio šarmantan, ali je o sebi imao visoko mišljenje. Očitao nam je standardnu bukvicu bosanskih Srba o Srbima kao čuvarima kapije Evrope koji odbijaju nevernike. Njegova mržnja prema slovenskoj braći muslimanima bila je neobuzdana i neskrivena - otkriva Roberts i dodaje:

- Što smo se više raspravljali – a nismo se slagali ni u čemu – bivao je sve besniji. Njegov bikovski vrat se nadimao, u licu je skoro pozeleneo od besa. Pričao je kako je njegova prva svilena košulja napravljena od britanskih padobrana koji su Srbima spuštali potrepštine za vreme Drugog svetskog rata. Svaki drugi dečak u Bosni, govorio je, imao je takvu košulju jer su Britanci dopremali mnogo pomći partizanskoj vojsci. A sada Kraljevske vazduhoplovne snage bacaju samo bombe. Iako je razgovor trajao puna tri sata, nije bilo ništa što bi vredelo zabeležiti u vezi s ratom u Bosni. Razgovor je bio potpuno jalov, razočaravajući i iznad svega neprijatan. Prateći nas na izlasku, general Gvero se izvinjavao, mrmljajući: "Morate oprostiti generalu, danas se ne oseća najbolje".

Želeo da se nametne

Roberts je utiske sa sastanka preneo Miloševiću, koji je jedva čekao to da čuje. Nakon što mu je britanski diplomata opisao koliko je to za njega bilo neprijatno iskustvo i kakav loš utisak je Ratko Mladić ostavio, Milošević je kazao: "On ponekad oseća da mora da pokuša da se nametne prilikom prvog susreta".

Ajvor Roberts foto: Youtube Printscreen

- Odgovorio sam da me ne interesuje takvo verbalno rvanje, jer nisam uspeo da se pozabavim ključnim pitanjem: kako pre završiti rat i u međuvremenu što više smanjiti patnje civila. Nikada više mi nije predložio da se sastanem s Mladićem. Tri meseca kasnije, Međunarodni tribunal je protiv Mladića podigao optužnicu za ratne zločine - prisetio se Roberts.

