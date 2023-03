EKSKLUZIVNO! TUŽILAC KOM JE ZVEZDAN JOVANOVIĆ PRIZNAO SVE: Za Kurir TV otkrio neverovatne detalje , nisam očekivao DA ĆE OVO REĆI!

Zoran Đinđić, premijer Srbije, tragično je ubijen 12. marta 2003. godine. Ubijen je s leđa kada je izašao iz službenog automobila marke BMW i krenuo ka ulazu zgrade Vlade.

Pogođen je iz snajpera, a uprkos hitnom odlasku u Urgentni centar i pokušajima lekara da ga reanimiraju, Zoran Đinđić je tragično izgubio život u 50. godini.

Ispitivanje je trajalo danonoćno, a 27. marta ubijeni su Dušan Spasojević zvani Šiptar i Mile Luković Kum, vođe ozloglašenog klana i nalogodavci ubistva.

Sud je kasnije utvrdio da su plan za ubistvo osmislili Milorad Ulemek Legija, tadašnji komandant Jedinice za specijalne operacije i Dušan Spasojević, a da je iz snajpera pucao Zvezdan Jovanović bivši pripadnik JSO.

Aleksandar Milosavljević, tadašnji zamenik okružnog tužioca koji je prvi ispitivao Zvezdana Jovanovića osuđenog za ubistvo premijera, gostovao je u emisiji Usijanje gde je ekskluzivno otkrio kako je izgledalo ispitivanje ubice premijera Zorana Đinđića.

- Ja sam taj razgovor sa Zvezdanom Jovanovićem zapamtio tako što sam jako mnogo vremena provodio u policijskoj stanici u gradskom SUP-u. Pozvonio mi je telefon i rečeno mi je da ćemo ići da saslušamo nekog bez objašnjenja ko je. Tek usput sam saznao detalje. Uradili smo to u prostoriji gde je tužilac uzimao izjave od osumnjičenih i okrivljenih - rekao je Milosavljević i nastavio:

- Nisam očekivao da će on ispričati tako kao što je ispričao. On je pričao to razgovetno, mada su bili primetni znaci nervoze. Jako je puno pušio. U jednom trenutku je ostao bez cigareta. Zahvaljući dobroj komunikaciji sa upravom zatvora, pojavio se upravnik i ponudio mu neke cigarete. On je rekao da to nije marka koju on puši i tražio je neke druge. Njemu to nije obezbeđeno i on je pristao i na te koje su mu ponuđene.

- Ja sam njega na kraju ispitivanja pitao šta je to što je njega rukovodilo da to uradi. Rekao je da je on čovek vojnik i profesionalac i da je zbog toga to uradio. On je video to kao sastavni deo svog posla. Ispričao je i onu navodnu priču da će Đinđić pohapsiti JSO i odvesti ih sve u Hag. Pitao sam ga onda na kraju, a zašto je priznao? Bilo mi je logično da se brani ćutanjem. On je rekao da ne može da bude u istom košu sa Kumom i Šipatorom jer on nije kriminalac, već častan vojnik i državni službenik.

