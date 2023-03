"ZORANE, POSTOJI PLAN DA BUDEŠ UBIJEN" Čanak otkriva: Ministar u vladi je upozorio Đinđića šta mu se sprema, EVO KAKO JE REAGOVAO

U nedelju 12.marta biće tačno 20 godina od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića u dvorištu Vlade Srbije.

Bliski politički saradnici pokojnog premijera, Zoran Živković i Nenad Čanak, govorili su u emisiji Puls Srbije o o njegovom liku i delu, ali i o događajima koji su neposredno povezani sa njegovim ubistvom.

- Imali smo šansu koja se videla kroz razne projekte. Zapad je dosta pomogao da se izvučemo iz raznih ekonomskih problema. Vi se ne sećate, ali tada se benzin nije kupovao na pumpama, nego u plastičnim flašama pored puta. Penzioneri su se ubijali jer nisu mogli da podnesu teške uslove života. Sa Zoranom je sve to počelo da se menja. Nije tu bilo nekog velikog optimizma, ali se stvorilo nada da su promene moguće - rekao je Čanak.

Dodao je da je Đinđić trošio dosta vremena kako bi razgovarao sa svojim koalicionim partnerima i izneo svoje mišljenje o tome šta je bila njegova najveća greška:

- On je meni govorio o tome kako dva sata potroši razgovarajući sa koalicionim partnerima kako bi obezbedio dovoljnu podršku i da bi to sve to što je zamislio nekako išlo napred. Njegova najveća gršeka je bila što je zapostavljao sve aveti koje su vrebale iz prikrajka. Zbog njegove politike su se mnogi osećali ugroženim i što je ta ugroženost bila veća, rasla je i opasnost.

Čanak se prisetio da je tokom jednog skupa na kom su prisustvovali članovi tadašnje vlade Srbije, ministar unutrašnjih poslova Dušan Mihajlović dao jasno upozorenje Điniđiću da se na njega sprema atentat.

- Sećam se skupa u Moroviću gde je tadašnji ministar unutrašnjih poslova Dušan Mihajlović rekao sledeće: "Zorane, postoji plan da budeš ubijen!" Planirana su i ubistva još nekih ljudi iz vrha vlasti i da se svaki dan ubijaju po dva člana vlade ili DOS-a, u koje smo spadali i mi. Đinđić je na to kroz njegov prepoznatljivi osmeh rekao: "Hajde, Dušane, opet preteruješ".

Živković se nadovezao, rekavši da premijer jednostavno nije bio u stanju da upozorenje shvati ozbiljno.

- Rekao je tada: "Što bi neko trošio metak na mene kad može da me pobedi na izborima?" Izbori je trebalo da budu 2004. i mi smo bili spremni da ih izgubimo. To nas nije iznenadilo, jer nijedna regformska vlada nije mnogo popularna, ali se kasnije vrati na političku scenu. Do 2004 je trebalo da završimo projekat državne zajednice Srbije i Crne Gore ida se pitanje Kosova reši. Treća stvar je bila borba protiv kriminala. Trebalo je počne akcija slična Sablji. To se saznalo, a ubeđen sam da su inspiratori ubistva bili ljudi iz klana Milošević, jer je on imao direktan kontakt sa ubicama.

