ŠEF DELEGACIJE EVROPSKE KOMISIJE U SRBIJI ŽIOFRE: Investiranje u Srbiju je investiranje u budućnost EU

Šef Delegacije Evropske komisije u Srbiji Emanuel Žiofre izjavio je danas da Evrospka unija nastavlja da ulaže u Srbiju i dodao da je investiranje u Srbiju investiranje u budućnost EU.

Žiofre je čestitao Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED) na doprinosu ekonomskom i društvenom razvoju Srbije, naglasivši i njen značaj u izgradnji institucija

"Vi ste partner Vlade Srbije koji pomaže i civilnom društvu, imate entuzijastične eksperte koji prave i implementiraju promene", poručio je Žiofre na godišnjoj konferenciji povodom 15 godina Sive knjige NALED.

Dodao je da NALED aktivno doprinosi ne samo ekonomskom razvoju nego i razvoju društva Srbije.

"Siva knjiga su preporuke zasnovane na iskustvu velikog broja zainteresovanih strana. To je bolje okruženje za investiranje, borba protiv sive ekonomije i članstvo u EU", rekao je Žiofre, prenosi RTV..

On je dodao da je to od najveće važnosti jer olakšava napredak Srbije ka EU. On je za NALED rekao da je jedan od ključnih inicijatora u pozitivnim promenama u poslovnom okruženju Srbije, posebno za mala i srednja preduzeća.

"Radujemo se novom zakonu o malim i srednjim preduzećima, poboljšanju ovih državnih preduzeća. U oblasti nabavki, došlo je do veće transparentnosti, a to može ubrzati lokalni razvoj, ocenio je on i dodao da su potrebni principi jednakog tretmana, fer takmičenja i transparentnih procedura za jačanje vladavine prava", poručio je Žiofre.

Dodao je da će se poboljšanjem, nezavisnosnošću i vladavinom prava, implementacijom zakona i borbi protiv korupcije povećati efikasnost privrede.

"Radujemo se implementaciji akcionog plana koji smo radili sa ministarstvom telekomunikacija", poručio je on.

Istakao je da su geopolitičke promene nastale invazijom Rusije na Ukrajinu nova realnost, pa je proces pridruživanja Srbije EU postao još relevantniji.

Dodao je takođe da postoji veliki fokus na Srbiji i Balkanu, te da ekonomija Srbiju može postaviti bliže u ovom procesu.

"Nastavljamo da ulažemo u Srbiju, investiranje u Srbiju je investiranje u budućnost EU", poručio je Žiofre.

Dodaje da je napredak Srbije put ka prosperitetu evropskog kontinenta.

"Srbija može da nastavi da računa na EU. Dajemo podršku u jačanju vladavine prava, energetike, inflastrukture", rekao je on.

Istakao je da oko 200.000 ljudi radi u evropskim kompanijama u Srbiji, najveći deo ulaganja je iz EU, te da je evropska putanja Srbije sa ulaganjima EU dovela do boljeg života u Srbiji.

"Srbija ostaje posvećena evropskom putu sa organizacijma civilnog društva kao što je NALED", zaključio je šef Delegacije EU u Srbiji.

(Kurir.rs/RTV)