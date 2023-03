OPOZICIJA NASTUPA KUKAVIČKI! Veselinov nikad otvoreniji: Ne može se osvojiti vlast, a ne prihvatiti realnost Kosmeta

U emisiji "Crveni karton" kod Svetislava Basare, srpskog savremenog književnika i kolumniste u listu Kurir, gostovao je Dragan Veselinov, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Povod za ovaj razgovor, kako su naznačili na samom početku emisije, je knjiga "Moj Bog pitajte popa" koja je objavljena u Crnoj Gori, čiji je autor Veselinov.

Knjiga je "izvanredna", ali je nezgodna njena tema, na početku je okarakterisao i naznačio Basara, a reč je o studiji o SPC, što je, možda, sprečilo izdavače u Srbiji da je i odobre za štampu, pa je ista objavljena u Crnoj Gori.

O knjizi Knjiga “Moj Bog - pitajte popa” novi je naslov izdavačke delatnosti “Pobjede”, a autor, Dragan Veselinov, za svoje delo kaže da je to “spis za običnog čoveka kome ništa nije jasno. Sadrži skup 52 zamišljena pitanja koje autor postavlja svešteniku, iz ugla agnostika, dajući lične stavove i "odgovore" iz teologije i politike u jugoslovenskom prostoru, sa akcentom na kritici crkve.

Sve vodeće izdavačke kuće nisu želele da štampaju ovu knjigu, reči su autora. Kao ministar poljoprivrede za šumarstvo u vladi Zorana Điniđića, Veselinov je podelio atmosferu u vladi iz toga perioda.

- Posle dve i po godine dao sam otkaz. Najlepši dani su u prilasku vlasti kada vidite da ćete osvojiti vlast. Prvi dani su zanos i velika nada i veliko otrežnjenje. Po obaranju Slobodana Miloševića znali smo da ćemo se podeliti i žao mi je što je do toga došlo brzo - rekao je.

foto: Kurir tv

Snažni otpori opozicije i društva, podela je koja je oslikavala i samu unutrašnju paletu vlade.

- Velika politička kriza koju je izazvao Slobodan Milošević i njegovi politički pratioci u CG, doveli su nas do toga da različitim načinima priđemo problemu. Jedno pitanje je bilo pitanje Kosmeta. Što se tiče trenutnog odnosa snaga bilo je nemoguće restaurirati vlast Srbije na Kosmetu, ali da je potrebno povesti jednu politiku zaštite ljudskih prava Srba na Kosmetu i ustanova Srba na Kosmetu, a pod ustanovama se misli i na SPC - rekao je pa naveo drugo pitanje Srbije:

- Kako bi trebalo Srbija izunutra da živi? Milošević je uništio federalnu strukturu Srbije, uništavanjem kosmetske i strukture Vojvodine. Dok se ne konsoliduje vlast u Beogradu, nije trebalo otvarati druga pitanja. Zatim, gde smo mi u odnosu na Rusiju? To su sve bila pitanja po kojima smo se delili - kazao je.

05:47 Svetislav Basara/Dragan Veselinov

Bilo je lakše razmišljati kako Srbiju postaviti u odnosu na Evropu, tada, tako kaže Veselinov, ali je pokušaj promene političkog sistema bio pokriven politikom osvajanja u tom periodu.

- Kada su se u sve uključila crkva i sve ustanove u Srbiji, pravo je čudo da su demokrate imale Zorana Điniđića na čelu. Bez takve ličnosti, demokratska stranka se istopila, a bočne struje će odnositi pobedu i padaće na sve niži i niži intelektualni nivo, što se dalje i desilo - njegovo je mišljenje.

U Srbiji danas gotovo da nema snažnog intelektualca da kaže "dosta" ističe Basarin sagovornik.

- Čudno je i porazno da danas u Srbiji nema snažnog intelektualca koji će izaći i reći dosta. Nakon odlaska Điniđića i raspada liberalnog dela u Beogradu nema političara koji je sposoban da u Evropi govori na evropski način. Nema takvog intelektualca, nema takve partije. Nema razlike između službene politike i partija koje su opozicija, koje su samo tehnička opozicija, a ne programska - kazao je.

Prema njegovom mišljenju opozicija nastupa kukavički.

- Umesto da ide otvoreno, opozicija ide niz dlaku. Ne može otvaranje kriminalnog dela, ne može se osvojiti vlast, a ne insistiraju po pitanjima ekonomskog uzleta države, i prihvatanju realnosti Kosmeta - rekao je.

Nakon Basarinog komentara "Kakvo Kosovo" i da "ovako" ne funkcioniše, jer realnost nije epska pesma, u nastavku razgovora voditelj je politički problem Kosmeta u Srbiji nazvao rešivim jedino "resetovanjem" i "restartovanjem" sistema. Veselinov se složio.

- Kosmetsko pitanje je postalo maska za korupciju i bogaćenje velikog broja ljudi u našoj zemlji. Način na koji se pristupalo kosmetskom pitanju govorilo je da će kosmetsko pitanje dovesti do smanjivanja broja našeg naroda koji tamo živi. Prema tome, Kosmet je pitanje na kojem je insistirao Beograd, da bi mogao sa novcem da čini šta želi i da ostane nekažnjen - rekao je Veselinov.

On je dao drugačije predloge za rad na unutrašnjem sistemu.

- Bio bi to veliki problem. Ali, ako ste ubeđeni da će vaš stav da pobedi, izdržite i bićete nagrađeni za 4,5,6 godina. Video sam danas jednog od šefova opozicione strukture, i upitao ga da li bi on potpisao nešto od ovih nemačko-francuskog predloga, on je rekao ne. Ako ti ne kažeš - ja bih to potpisao - pa kakva si ti opozicija? - upitao je uz dopunu:

- Potpisaćemo jedan deo, to je sigurno, ali to je slabije od onog predloga koji nam je ponuđen prethodno. Na koji način bi se pitanje Kosmeta moglo rešiti? Onog trenutka kada je srpski politički vrh odbio da sarađuje sa projugoslovenskim intelektualcima, Srbija je uništena - rekao je.

Ukazao je na politiku SPC i nazvao je "pacifikacijom postojećeg političkog stanja".

- Politika SPC posebno sa stanovišta "Velike Srbije" glavna je greška samog hrišćanstva - kako je istakao Veselinov - jer ne odgovara na egzistencijalna pitanja jednog društva. Srpska pravoslavna crkva ne odgovara na tekuća pitanja društva, a i samo hrišćanstvo kao ideologija - njena glavna greška, koja se može izbeći, je podrška poltiici i nacionalizam, SPC je najveći podržavalac politike "Velike Srbije" - mišljenje je Veselinova.

