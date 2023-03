TOKOM OVOG SUSRETA OČI U OČI ODLUČENO KO ĆE DA UBIJE ĐINĐIĆA- ŠIPTAR VOZIO 300 KM DO MESTA: Zvezdan sudiji rekao ZASTRAŠUJUĆE reči

Atentat na premijera Zorana Đinđića bio je najveća tajna vrha mafijaškog zemunskog klana, sve dok nije izvršen tragičnog 12. marta, pre ravno 30 godina.

Vođe zemunskih kriminalaca Dušan Spasojević Šiptar i Mile Luković Kum držali su informaciju u najstrožoj tajnosti, a malo je bilo pripadnika klana koji su znali šta se sprema. Nisu prezali da prežu 300 kilometara u jednom smeru kako bi preneli poruku oči u oči...

Premijer Srbije Zoran Đinđić preminuo je 12. marta 2003. godine u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije u 13.30 časova, nakon što je u 12:25 časova ispred zgrade Vlade Srbije na njega izvršen atentat. Na Đinđića je pucano iz zgrade u ulici Admirala Geparta 14, i pogođen je sa dva snajperska hica kada se nalazio u blizini sporednog ulaza u Vladu Srbije.

Đinđić bio je mrtav i pre nego što je pao na zemlju. Kako je konstatovao tim lekara, njegovo srce bilo je prosto razneseno, jer je ulazna rana na desnoj komori srca bila veličine šest puta dva centimetra, a izlazna četiri puta jedan centimetar.

Odluka kriminalaca da se krene u atentat na premijera doneta je nekoliko meseci ranije. Imala je zloglasnu šifru "Stop Hagu", s navodnim ciljem da se prekine isporučivanje pripadnika JSO.

foto: Printscreen/Youtube, Marina Lopičić, Printscreen/ Heppy

Zvezdan Jovanović, koji je osuđen na 40 godina zatvora jer je ubio premijera, priznao je ubistvo pred tužiocem 25 dana posle atentata na Zorana Đinđića. Iako je kasnije povukao ovaj iskaz na glavnom pretresu, dokument je bio veoma važan, a u trenutku davanja krucijalan zbog istrage i hapšenja ostalih pripadnika "zemunskog klana". Zanimlljivo je da je Jovanović istražnom sudiji napomenuo da ga ne stavljaju u "isti koš sa kriminalcima" jer je on pripadnik državne specijalne jedinice.

Zvezda Jovanović je na početku iskaza naveo da je smenjen iz JSO posle dolaska Radeta Markovića 1999. godine na čelo Državne bezbednosti. Ali, kada je Legija smenjen pozvao ga je Dušan Maričić Gumar, tadašnji komandant JOS; koji ga je postavio za pomoćnika komandanta za rezervni sastav.

foto: Profimedia

- Pre zadnjih događanja vezano za Zorana Đinđića nisam učestvovao u likvidacijama, nisam bio ponuđen, a za otmice i slične kriminalne radnje nisam ni znao da ih je počinila kriminalna grupa Dušana Spasojevića - naveo je Jovanović i potom izrekao rečenicu koja je sledila sve u prostoriji.

Zastrašujuće reči, svi zanemeli

- Zorana Đinđića, predsednika Vlade RS likvidirao sam lično - naveo je atentator. - 10 dana pre odlaska na Kopaonik ja sam bio sa Legijom koji me je obavestio da ćemo imati velikih problema za Hagom, što je navodno saznao od nekih ljudi kao i to da će jedinica da bude rasturena uz napomenu da ćemo se videti i čuti. U tim razgovorima Legija Milorad Luković nije bio konkretan samo mi je dao do znanja šta će da se desi. Odnos između Legije i mene je krajnje korektan je se znamo od 1994. godine. Znali smo se samo kroz posao, odnosno ratovanje. Pretpostavljam da je Gumar nakon svog postavljenja na mesto komandanta JSO od Legije dobio preporuku da me postavi na mesto pomoćnika komandanta - rekao je Jovanović.

foto: printscreen Skijališta Srbije

On je dodao da je jedinica između 10. i 12. februara 2003. godine otišla na Kopaonik.

Ključan susret oči u oči se šefovima mafije

Škene ga je pozvao telefonom da dođe u Brzeće, koje je 16 kilometara daleko od Kopaonika.

- Svi znaju pa i Legija da sam jedan od najsposobnijih ljudi u rukovanju oružjem i fizički sam spreman. Kada sam došao U Brzeće Škene mi je rekao da je Legija poslao čoveka da se dogovorimo.

Usledio je susret u automobilu na kome mu je saopšteno šta se od njega traži.

- Kada sam izašao iz džipa u njega je seo Škene a ja sam seo u drugo vozilo u kojem je bio Kum Luković Mile koga sam poznavao kao Legijinog prijatelja sa nekog rođendana u Zemunu. Luković Mile Kum mi je tada rekao da ga šalje Legija koji traži od mene da nakon što nešto odrade sakrijem neke ljude. Ja sam zahtevao da se čujem sa Legijom. Sutradan me je opet pozvao Škene. Otišao sam u Brzeće gde sam zatekao Dušana Spasojevića i Kuma Lukovića koji su bili u nekom BMW-u. Rekli su mi da treba hitno da idem u Beograd i da je Legija rekao da povedem i Žmigija Tojagić Željka koji je po mom naređenju pošao u Beograd. Nakon tog dogovora ja se vraćam na Kopaonik, viđam se sa Gumarom i govorim mu da imam problem u Beogradu gde se pojavio neki čovek koji se lažno predstavljao kao Jovanović Zvezdan, da vara ljude, da treba da pronađem tog čoveka i da mi treba Žmigi, Gumar i deo jedinice koji je na obuci ostaju a Žmigi i ja kasniju noć stižemo u Beograd - rekao je pred istražnim sudijom Zvezdan Jovanović. On je naveo da ništa nije hteo da uradi bez odobrenja Ulemeka.

Šiptar i Kum... Policija ih ubila samo dve nedelje posle atentata na premijera foto: Privatna Arhiva

- Bilo je to dan ili dva pre povratka premijera sa Kopaonika. Telefonom koji mi je dao Dušan Spasojević u kojem je bio ukucan njegov broj, pozvao sam Spasojevića nakon čega je po mene i Žmigija došao Kum Luković koji nas je odvezao u stan u Beogradu koji su šifrovano nazvali «desetka» a koji se nalazio u blizini hotela "Hajat" sa Kumom Lukovićem po nas je došao još jedan čovek. Znam lik. Miša se zove. Mislim da su došli Pežoom ili Fijatom. Tamo u tom stanu «desetka» sa nama su bili Kum Luković i Miša. Čini mi se da se preziva Simović koji je nakon toga otišao. Ujutru je došao Spasojević i pričao da moramo da ubijemo Zorana Đinđira. Ja sam insistirao da se prethodno vidim sa Legijom, Spasojević nakon toga odlazi - naveo je Jovanović nakon čega je organizovan susret sa Legijom u stanu "trojka", koji se nalazi negde preko puta Sava centra.

Jovanović pokazuje istražiocima mesto gde je "upucavao" snajper foto: Printscreen/Youtube/ RUDAR 7

- U stanu "trojka" zatekli smo Legiju, tako da smo tu bili Dušan Spasojević, Legija i ja. Legija je bio uporan u tvrdnjama da smo na spisku za Hag on, ja, Rajo Božović, Prica i Žika Ivanović kao i još 15 oficira vojske i policije tako da sledi hapšenje kompletne komande i da zbog toga hitno moramo da krenemo u realizaciju, odnosno da ubijemo Đinđića. Po njegovim rečima prvo je trebalo da se rasformira jedinica krajem aprila ili početkom maja mi da budemo uhapšeni. Mene je sve to pogodilo, bio sam razočaran, pogotovu delom priče da će jedinica biti rasformirana a beretke biti raspoređene po Žandarmeriji i ostalim organizacionim jedinicama. Legija je napomenuo da je policija namerno angažovala čoveka koji se lažno predstavljao kao Jovanović Zvezdan i varao ljude da bi mene diskreditovali. Nismo dugo pričali, Dušan je samo povremeno izlazio i ulazio, ja sam ga shvatio samo kao Legijinog čoveka ne razmišljajući o njegovom ponašanju. Legija je insistirao da Zoran Đinđić iz navedenih razloga mora da bude ubijen da bi na taj način došlo do takvih promena u zemlji, njenoj bezbednosti, da bi se time zaustavili procesi isporučivanja Hagu. JSO ne bi bila raspuštena već iskorištena prema određenom planu i tražio je moje mišljenje. Ja sam mu rekao ako tako mora da bude pristajem. Nije me interesovao nikakav novac niti bih to uradio zbog novca ali zbog interesa jedinice bih.. Tu akciju legija je nazvao "Stop Hagu" govoreći da će to da se zaustavi da će biti lepljene plakate po gradu, ali mislim da nije imao nameru da me iskoristi iako sam veliki protivnik suđenja u Hagu i sebi ne bih mogao da dozvolim da me razvlače svakakve evropske vucibatine. Jesam za suđenje u Srbiji, Srbija je moja zemlja ali u Hag neću - izjavio je pred sudom Zvezdan Jovanović, 7. aprila 2003. godine.

Sastanak sa Legijom bio je ključan i tada su Jovanovića ubedili da izvrši atentat na premijera Srbije. Nažalost, zbog neverovatnih propusta u sistemu obezbeđenja premijera, izvršen je atentat na predsednika Vlade Srbije.

