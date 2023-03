"KORISTE OVAJ PREDLOG KAO ŠVEDSKI STO" Vuković: Ne možemo da budemo neutralni i ne možemo se igrati sa svojom teritorijom

Formiranje Zajednice srpskih opština preduslov je za normalizaciju odnosa, kao i za bezbednost i zaštitu kosovskih Srba, poručio je predsednik Aleksandar Vučić nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom Evropske Unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova i Metohije i Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije razgovarali su u jutarnjem programu o sastanku predsednika sa Lajčakom.

Vučić je ponovio da sa ZSO nema kompromisa, a danas će nastaviti razgovor sa Lajčakom. Šta može da se očekuje od tog razgovora pred odlazak u Ohrid?

Anđleković ističe da se stalno uvode novi pregovori, a zaboravljaju stari.

- Ni formalno ni neformalno Srbija neće priznati "Kosovo". Stalno je bio princip dajmo novi sporazum, a da zaboravimo prethodni. Nema ničeg konkretnog. Kurti se iznervirao kada je, pre neki dan, ponovo izvučeno pitanje Gazivode, i to jedno od tačaka Vašingtonskog sporazuma. A zašto? Suština je da se formira zajednička komisija za korišćenje tog jezera i to zaboravljaju baš one predloge koji se tiču samo sprske strane - rekao je Anđelković.

Vuković je započeo sa komentarisanjem 15 modela država gde je implementirano slično rešenje koje se planira za KIM.

- Mislim da je za autonomije rečeno po sistemu, ZSO je "Conditio sine qua non" - uslov bez koga nema daljih uslova. Ono što se sada radi, je da se napravi model za albance sa Kosova i Metohije, mi znamo po čemu je smisao i to nije ugoditi Albancima, već način da se srpska zajednica organizuje i zaštiti sa adekvatnim rešenjem za južnu srpsku pokrajinu. Francusko-nemački sporazum ako ćemo ga koristiti kao "Švedski sto" koji funkcioniše po principu pogledajmo šta je tu najzanimljivije, pa odaberimo šta ćemo implementirati, otprilike tako je to Lajčak predstavio - smatram da je usko grlo koje je napravljeno uz podršku Evrope, kosovskim Albancima, i jasno je ko je čije mezimče. Mi imamo suverenu politiku i nismo ničije "mezimče". Suština je da ne možemo da budemo neutralni i znamo da se ne može igrati sa svojom teritorijom - rekao je Vuković, a Anđelković dodao:

- Mi smo punoletni, a oni su maloletni.

Kako god okrenete, kaže Vuković, ako ulazimo u sporazum, koji je više pismo o namerama, sa jasnim crvenim linijama, za Srbiju je to način na koji će se odnositi prema entitetu kosovskih Albanaca.

