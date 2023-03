OBRADOVIĆ PRIČAO DA JE KOSOVO NEZAVISNO, A SAD OPTUŽUJE DRŽAVNI VRH DA ĆE DA IZDA! Analitičari: On gleda samo svoje interese

Lider Dveri Boško Obradović skoncentrisao je sve svoje političke aktivnosti da optuži predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će da izda Kosovo i Metohiju. Međutim, ovaj opozicionar nije se uvek predstavljao javnosti kao beskompromisni borac za opstanak Kosova i Metohije u sastavu Srbije, pa je zaboravio da je 2005. godine pričao o de fakto nezavisnom Kosovu.

Obradović je, tada kao glavni i odgovorni urednik časopisa "Dveri srpske", gosotvao u emisiji "Klopka" na TV BK kod Olivere Kovačević. Govoreći o srpskom narodu, on je pomenuo i problem Kosova i Metohije.

Boško Obradović u emisiji Klopka na BK kod Olivere Kovačević, 16. novembar 2005: "Kosovo je de fakto nezavisno" Molim vas da tagujemo i pitamo Boška Obradovića zašto danas laže narod zarad političkih poena @BoskoObradovic pic.twitter.com/J7iBUlWcU0 — Biljana (@biljanicaaa) March 16, 2023

- Dozvolite da skiciram situaciju u kojoj se srpski narod sada nalazi. Imamo Republiku Srpsku gotovo pred nestankom, imamo rešavanje statusa Kosova i Metohije koje je defakto nezavisno, a šta će biti videćemo - izjavio je tada Boško Obradović.

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže da je ovo primer kako se opozicioni lider rukovodi isključivo svojim interesima.

- Čime se bavi Boško Obradović? Da li se bavi napretkom Srbije ili unižavanjem Srbije? Ako on poziva narod da se buni zbog očiglednih rezultata koji prave veliku razliku između onoga što je bilo onda kada je to pričao i ovoga što imamo danas priča, onda on ima samo sebe u vidu, gleda samo svoju karijeru i svoje interese, a ne interese Srbije. Da je drugačije, on bi pozvao ljude da podrže Vladu i Srbiju koja je napravila takve pomake u pozitivnom smeru. Sve to što je Obradović onda pričao i što sad priča najviše govori o njemu i to je ta ružna slika naše opozicione scene - ocenio je Miletić.

