"POČINJE U 11.45" Janjić otkrio poruku koju je dobio od američkog generala pred martovski pogrom OVAKO JE POČEO LOV NA SRBE 2004.

Još neoporavljeni od stradanja i bombardovanja 1999. godine, Srbi sa Kosova i Metohije 2004. godine doživeli su novu stravičnu agresiju - martovski pogrom!

Horde Albanaca krenule su da proteruju Srbe i to posle plasiranja lažne vesti da su Srbi pustili pse na albansku decu koja su se bežeći utopila u Ibru. Svedoci kažu da su ih minuti delili od jednog sasvim normalnog dana u svojim gradovima i svojim kućama do potpunog pakla!

Kosovski Albanci su uništavali sve što je srpsko, palili su sve što su mogli, ubijeno je 19 ljudi, uništeno je 1.000 kuća, a iz svojih domova je proterano 4.000 Srba. Ne samo da svi počinioci nisu kažnjeni, već su uništeni dokazi trodnevnog etničkog čišćenja, a Srbi su iz straha da se pogrom ne ponovi, ubrzano odlazili sa svojih ognjišta.

Teror različitih razmera i vrsta se nastavio tokom svih 19 godina, a Albanci su na srpskoj zemlji postali najbrojnijie stanovništvo - njih je 92 odsto, a Srba ispod 2 procenta.

Dušan Janjić, predsednik Foruma za etničke odnose, gostovao je u emisiji Usijanje gde se prisetio kako je izgledao početak martovskog pogroma.

- Ta godina 2004. je bila godina političkih sukoba u državi. Taman završeni izbori, formiranje jedne Vlade gde je 4. stranka po broju dobila priliku da formira Vladu. Jer je prva stranka koja je dobila 37% bila SRS i to Međunarodna zajednica nije dozvoljavala. Tog 17. marta tek je formirana Vlada i to manjinska Vlada sa podrškom SPS u parlamentu. Deo unutrašnjih sukoba se prelamaju na Kosovo. Glavno pitanje u Beogradu je bilo ko će zameniti Čovića. Na samom Kosovu već od januara te godine imamo barikada koje Srbi postavljaju. Osećaju da se nešto dešava i pokušavaju da urade nešto na svoju ruku. Zbog izborne atmosfere to nije dobilo podršku u Srbiji. To nije bila jednostavna tema - rekao je Janjić pa nastavio:

- Među Albancima je trajao jedan bes protiv privatizacije. Sindikati su planirali da na taj 17. mart imaju velike proteste u 15 do 12 protiv italijanke koja je predvodila privatizaciju u EU, dakle protiv EU. Što se tiče okretanja te mržnje prema Srbima ona je počela neposredno pred sam događaj. Pet, šest dana pred 17. mart počele su te lažne vesti o napadu Srba na decu na severu. Tu se isticao jedan albanski odbor za ljudska prava. Mene su tada zvali ljudi sa Kosova koji su izbegli u Švajcarsku da pitaju šta se dešava. U srpskoj štampi nije pisalo ništa. Albanska štampa je već počela da vrti priču o deci, psima i događaju gde je jedno albansko dete stradalo. Priča se digla do neviđenih razmera. Negde oko 6 i 45 stigao mi je SMS od američkog generala Ralfa Džonsona. Glasio je ovako: "Pošto smo mi dobri poznanici i prijatelji, budi oprezan oko ovoga što dolazi. Događaj koji startuje u 15 do 12 je vrlo dobro organizovan. Deo orkestra svira u Beogradu". Taj deo takođe ostaje za istragu.

On se potom osvrnuo na to šta se dešavalo nakon što je dobio poruku od američkog generala.

- Šta možete da uradite kada dobijete takvo upozorenje. Zvao sam prvo Radu Trajković da proverim gde je, pošto je ona kretala za Mitrovicu. Zamolio sam je da požuri i da javi šta se dešava. Nije funkcionisala država. Zatim sam probudio čoveka koji je bio Koštunicin savetnik za ljudska prava, a bio je blizak tadašnjem tek izabranom zameniku BIA. Napravili smo neki način da oni provere jer ja nisam država, već obavešteni građanin. Sledeće što smo mogli da uradimo jeste da smo kao forum spremili saopštenje - rekao je Janjić i dodao:

- Mi smo sačekali potvrdu Rade Trajković koja kada je stigla javila da su albanski demostranti več došli do sadašnjeg trga. Došli su demostranti, a neki čuvari su bili naoružani. Ta pucnjava i jedno ranjavanje iz solitera je zaustavilo demostrante. Oni nisu očekivali otpor sa srpske strane. Pozvali smo premijera da traži sednicu Saveta bezbednosti. Tada se desila jedna čudna stvar. Čovića niste mogli da dobijete, a on je sutradan na običnoj konferenciji za štampu izjavio da ide na godišnji odmor. Krajnje neodgovorno. Da nije bilo komunikacije koju je ostvario Bulatović sa NATO-om država ne bi imala drugih instrumenata da sazna šta se dešava na terenu.

