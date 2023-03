NA IVICI SMO SUKOBA VELIKIH SILA! Dačić: Bezbednosna situacija u Srbiji stabilna, pritisci će biti mnogostruko veći

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost, izjavio je danas da je bezbednosna situacija u Srbiji stabilna, ali i da su u svetu najkomplikovaniji mogući odnosi koji idu u pravcu dalje eskalacije.

Dačić je u izjavi za novinare, nakon sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, rekao i da Biro daje bezrezervnu podršku naporima predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama u Prištini, saopšteno je iz vlade.

On je ukazao na to da je situacija u svetu "veoma složena i na ivici sukoba velikih sila, ali da mi moramo da sačuvamo mir i stabilnost u zemlji".

"Nekada se govorilo o hladnom ratu, danas to dolazi do granica izbijanja oružanog sukoba između velikih sila u svetu. Naravno da je u svemu tome naš zadatak da razmotrimo situaciju i dođemo do odgovora na pitanje kako da obezbedimo našu unutrašnju bezbednost, stabilnost i da sačuvamo mir", objasnio je Dačić.

On je preneo da je tokom sednice "razmatrana aktuelna situacija u Srbiji, sa posebnim osvrtom na stanje u južnoj srpskoj pokrajini, izazove od ilegalnih migranata na teritoriji čitave zemlje, kao i druge pretnje po stanje javnog reda i mira u Srbiji".

"Zbog dešavanja u svetu pritisci će biti mnogostruko uvećani u narednom periodu, imajući u vidu najkomlikovanije moguće geopolitičke odnose koji stalno idu u pravcu dalje eskalacije, a ne smirivanja", naglasio je Dačić.

Sednici Biroa prisustvovali su članovi tog tela – direktor Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Aleksandar Vulin, direktor Vojnobezbednosne agencije general-major Đuro Jovanić, direktor Vojnoobaveštajne agencije general-major Zoran Stojković, ; ministar odbrane Miloš Vučević, ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, kao i direktor Кancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka Goran Matić.

Kurir.rs