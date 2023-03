ORLIĆ ZA KURIR: Samo se Vučić bori za Srbiju, naš narod i naše interese na KiM, dok se svi drugi bore protiv njega!

Ne postoje nikakva brza rešenja za kosovski problem, dijalog je proces. Mi razgovaramo i spremni smo da radimo na kompromisima po brojnim pitanjima važnim za svakodnevni život ljudi, uz - kako predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji lično nosi kompletan teret ovog pitanja, uvek i svuda otvoreno saopštava - jasno navedena ograničenja, kaže u intervjuu za Kurir predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić.

Zna se, ističe on, šta je za Srbiju neprihvatljivo, kao što se zna i da je uslov svih uslova konačno formiranje ZSO, da bezbednost srpskog naroda na KiM i zaštitu njegovih prava moraju da obezbede.

- Reč je o teškoj borbi: sve navedeno bi kosovski premijer Aljbin Kurti da izbegne, a da mu to i pođe za rukom otvoreno navija, priželjkuje i tome se nada deo ovdašnjeg bivšeg režima sa svojim "koalicionim partnerima", svako iz svog ugla, jer im je svima primarna meta i glavni politički protivnik - isti. To je Aleksandar Vučić. Samo on se bori za Srbiju, naš narod i naše interese na KiM, dok se svi drugi bore protiv njega.

foto: Zorana Jevtić

Iz Prištine poručuju da "razmatraju modele za formiranje ZSO". Da li to treba shvatiti kao popuštanje nakon rigidnog stava da je ZSO nemoguća?

- Svakoga dana Kurti i njegovi poslušnici ponavljaju da ZSO neće nikada formirati. Nema tu promena. Međutim, neke se druge promene vide: prvo, međunarodna zajednica više na papir ne stavlja obostrano priznanje, na kom su insistirali godinama. Drugo, ta ista međunarodna zajednica sada insistira na formiranju ZSO. Nekada nezamislivo, sada je sve to realnost. I te ogromne promene obezbedio je mudar, strpljiv, naporan diplomatski rad predsednika Srbije. Niko drugi. I u samoj Prištini svi politički akteri danas su otvoreno kivni na Kurtija, smatraju da je Vučić iz za njih "gotove stvari", kako je sve i delovalo do 2013, uspeo da napravi preokret. Činjenica da je Srbija danas za stolom i pita se, a pre Aleksandra Vučića niko nas ništa više ni pitao nije i bili su svi uvereni da su sve već završili - ujedno je i najvažnija promena koju smo izborili, iz koje nam dolazi dalje i sve drugo za šta uspemo da se izborimo, uprkos činjenici da smo krenuli ne od nule, već iz minusa dubokog kao kanjon.

Imali ste sastanke s predstavnicima država EU koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Kakav je vaš utisak - da li će istrajati u tom stavu?

- Svi oni javno potvrđuju da ostaju pri stavu da poštuju integritet i suverenitet Srbije, ne priznaju takozvanu državu Kosovo. I više od toga: prethodnih godina je 28 zemalja rešilo da povuče ranije dato priznanje, sada stoje na našim pozicijama. Još nekoliko država, iako nisu formalno povukle priznanje, svuda glasaju u skladu sa interesima Srbije. I ponovo: to su rezultati politike Aleksandra Vučića, niko drugi to nije izborio. Naročito ne delovi bivšeg režima, koji danas najodvratnijim lažima sopstvenu državu i čoveka koji je vodi napadaju, a ne samo da nisu uradili ni promil onoga što on jeste u zaštiti naših interesa već naprotiv - radili su sve što im je spolja traženo u korist nezavisnog Kosova, pa i ono što im nisu ni tražili. Na osnovu iskustva koje imamo s njima potpuno je jasno - da su danas kojim slučajem na vlasti, takvi bi prihvatili i potpisali sve - i Kosovo u UN, i zvanično priznanje, kao i sve drugo što im traže i što im ne traže. Tako rade kad su na vlasti, a kad nisu na vlasti, onda bi da šalju tuđu decu u rat.

foto: Zorana Jevtić

Kako komentarišete to što deo opozicije u medijima govori o potrebi za novom sednicom o KiM, a da pritom nisu Skupštini podneli zvaničan zahtev za to?

- Sve je kod njih laž, odavno, vidi se i iz ovog primera. Njih zapravo nije ni briga za KiM, kao što ih nije briga ni za Srbiju uopšte. Bio je predsednik Srbije više puta već na istu temu u Skupštini, oni svi zajedno nisu prisustvovali tim sednicama koliko on sam jeste proveo u Skupštini. I šta su to pametno rekli uopšte u Skupštini tada, osim što su divljački i kukavički poleteli da Aleksandra Vučića fizički napadnu? Ako su nezadovoljni što ga nisu pomerili ni milimetar, što ih je sve skupa deklasirao i postavio na mesto - njihov problem. Moraće da žive s tim. Aljbin Kurti, koji je jedini bio iskreno oduševljen bednim antidržavnim ponašanjem Miloša Jovanovića, Boška Obradovića, Milice Stamenkovski i Jeremićevih pulena, sigurno pati što to sad ne gleda i u repriznom terminu.

Isti taj deo opozicije napada predsednika Vučića zbog kosovskog pitanja, ali, osim što traže odbacivanje francusko-nemačkog predloga i s vremena na vreme drže poneki skup, ne nude nikakav predlog rešenja šta raditi u ovoj teškoj situaciji. Kako gledate na to?

- Sve što imaju da kažu rekli su skupom na Sretenje, na koji su "učesnici" krenuli noseći pušku sa optičkim nišanom i s kog su se čuli pozivi na ubistvo predsednika Srbije. Na svojim mini-vašarima nepovezanog trabunjanja, koje nazvaste "ponekim skupom", oni te bandite koji su pretili ubistvom proglašavaju za žrtve i heroje. Ne treba nikakve dalje svoje "predloge" i "rešenja" da daju, dovoljno su rekli. O sebi. Jasno je zašto naš narod na kompletnu bulumentu iz te snajper-koalicije gleda isključivo s prezirom i gađenjem, neće ni da dolazi na te njihove vašare. Videli ste i sami: koliko puta više ljudi dođe u malu Sremsku Mitrovicu da čuje Aleksandra Vučića nego što iz cele zemlje kompletna snajper-koalicija dovede svojih aktivista usred Beograda, još im pridoda i kojekakve "ekologe" Viole fon Kramon i "borce za splavove", pa ih opet bude višestruko manje. Pametnom dosta.

Pojedini opozicioni poslanici tvrde i da namerno niste zakazali sednice tokom marta kako biste ih onemogućili da se čuju njihovi stavovi.

- Koji njihovi stavovi? Reč je o ljudima koji nikakav stav, ni o čemu, uopšte i nemaju. Jedino što imaju je opsesivna želja da streljaju Aleksandra Vučića, da njega ruše makar i po cenu rušenja Srbije. Svi zajedno. Kao što su već bezbroj puta pokazali, nikakav problem nemaju da u tom prljavom, kukavičkom poduhvatu budu na istoj gomili i udruženi oni koji otvoreno zagovaraju nezavisno Kosovo skupa s lažnim "desničarima", dobrovoljnim davaocima tuđe krvi. U tome su isti. To vidimo i na svakoj sednici, kao i na svakom drugom mestu.

foto: Zorana Jevtić

Kako ste shvatili soliranje ministra privrede Radeta Baste, koji je izjavom da je za uvođenje sankcija Rusiji podigao prašinu, nakon čega su se od takvog stava ogradili čak i njegovi iz SPS-JS?

- Zna se ko definiše spoljnu politiku države. Ne određuje je sigurno jedan ministar privrede, niti bilo ko od mnogih koji su se tokom kampanje zaklinjali u jedno, a dan posle izbora ili nešto potom menjali ploču. Naš je državni stav poznat, zapisan u zaključcima Saveta za nacionalnu bezbednost koje je pisao predsednik Srbije. Snaga naših argumenata vidi se upravo u činjenici da taj državni stav izdržava već duže od godinu dana najvećih pritisaka i najtežih iskušenja. Srbija je po tome jedinstvena u čitavoj Evropi. Svoju politiku vodimo sami, ne pišu nam je strani ambasadori, kao što je bilo u vreme DSS, Jeremića i sličnih "zavetnica".

Koliko je SNS zadovoljan saradnjom sa SPS?

- Vlada realizuje program za koji je dobila mandat, taj zadatak obavezuje sve koji u Vladi učestvuju. Za nas je uvek najvažnije da sa uspehom sprovodimo onu državnu politiku koju je narod podržao na slobodnim i demokratskim izborima, pre svega rekordnim brojem direktnih glasova za predsednika Vučića, neprikosnovenog lidera upravo te politike - mira, stabilnosti, progresa i jačanja Srbije kao slobodne, suverene i samostalne države.

Skupština SNS na proleće Dogovor o zadacima koji su pred nama Da li SNS očekuju velike promene na izbornoj skupštini stranke na proleće? - Uvek skupština SNS, kao najveće i najvažnije stranke koju je naš narod ikada imao, donosi značajnu političku dinamiku. Skupština stranke znači dogovore o zadacima koji su pred nama, o ljudima koji će na tim zadacima da rade, o planovima za razvoj države i u narednim godinama, a koje će za ceo svet biti vreme velikih problema i ogromnih izazova. Takođe, ta skupština će biti mesto i vreme da se govori i odlučuje o udruživanju svih političkih snaga spremnih da se odazovu na poziv predsednika Aleksandra Vučića da složno rade za svoju državu.

O pokretu koji će uskoro biti formiran Mesto za sve kojima je Srbija najvažnija Ko će sve biti dobrodošao u pokret čije je formiranje najavio predsednik Vučić? Koga biste vi tu voleli da vidite? - U tom velikom narodnom pokretu svoje mesto ima svako kome je Srbija najvažnija, svako kome su naša zemlja i naš narod na srcu, ko je spreman da se hrabro i bez kalkulisanja bori za našu državu. To ne važi samo za političke stranke već i za sve pokrete, udruženja, pojedince koji dele ljubav i brigu za otadžbinu. Za razliku od drugih, mi rezervnu državu nemamo, niti je tražimo. Rečima predsednika Vučića: mi koji za svoju Srbiju živimo, radićemo i borićemo se samo za nju.

Ivana Žigić