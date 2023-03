DOGOVOR U OHRIDU BIĆE DEO EVROPSKOG PUTA: Borelj će danas izvestiti evropske šefove diplomatija o ishodu sastanka

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj izvestiće danas evropske šefove diplomatija o ishodu sastanka lidera Kosova i Srbije u Ohridu 18. marta.

"Dogovor Kosova i Srbije biće integralni deo evropskog puta za obe strane. Biće deo ;pregovaračkog poglavlja 35 za Srbiju i ;biće uključen u dokumente o normalizaciji i u zahteve za Kosovo", rekao je Borel uoči sastanka.

On je naglasio da će EU pažljivo pratiti primenu dogovora koji je sada obavezujući "Dakle, sada je to nešto obavezujuće i moraćemo pažljivo da pratimo implementaciju. Obe strane su se složile i obavezale da to urade, pa hajde da pažljivo posmatramo kako će se to dogoditi", dodao je.

Minsitri spoljnih poslova EU danas će u Briselu razgovarati i o situaciji u Ukrajini i pomoći Turskoj i Siriji nakon razornih zemljotresa.

Kurir.rs