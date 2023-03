DAJTE VUČIĆU CRNI POJAS I NAGRADU, BUKVALNO ŽONGLIRA U RINGU: Ruski mediji o srpskom predsedniku

Autor je Dmitrij Bavirin, novinar RIA Novosti ocenio je u svom autorskom tekstu da predsedniku Srbije treba dati "crni pojas" u veštini "sedenja na dve stolice", kao i da takvi ljudi sazlužuju da uđu u Ginesovu knjigu rekorda, ali i nagradu.

- Dešava se da čovek neku veštinu, koja je za društvo čudna, ili je društvo čak i osuđuje, dovede do savršenstva, nakon čega mu se ona pripisuje kao zasluga. Takvi ljudi nastupaju u cirkusima, o njima pišu u „Ginisovoj knjizi rekorda“, nagrađuju ih... Neko golim rukama savija gvozdenu šipku. Neko dresira otrovne zmije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sedi na dve stolice. Ako ćemo po savesti, on bi trebalo da pretenduje na „crni pojas“ u toj vrsti političkih borilačkih veština - piše Bavirin i dodaje:

foto: Printscreen Video Plus

- Ranije su ga zbog toga prekorevali i na Zapadu, i u Rusiji. Govorili su mu da treba da se opredeli za koga je: za nas, ili za njih, jer koliko se dugo može sedeti na dve stolice. Prekorevaju ga i sada, i to deset puta češće. A mogli bi prosto da se dive, jer je on to zaslužio. Mala siromašna zemlja, sa svih strana okružena istorijskim neprijateljima i finansijski zavisna od Zapada, već više od godinu dana se suprotstavlja njegovim ultimativnim zahtevima da uvede sankcije Rusiji i da čini druge gadosti. A kako se suprotstavlja, niko ne može objasni. To je izvan granica običnih ljudskih sposobnosti.

foto: Printscreen, Ria Novosti

Kako Dimitrij Bavarin piše, "zbog toga od Srba očekuju nekakav trik ili, otvoreno govoreći, izdaju, a kreativci Centra za informaciono-psihološke operacije i drugih kancelarija za proizvodnju proukrajinske propagande padaju na plodno tlo."

- Spoljna kritika Vučića umnogome proističe iz potpunog nerazumevanja balkanskih realija i uslova života u najzapadnijoj tački „ruskog sveta“ (tamo vole da kažu: Nas i Rusa 150 miliona). Akrobata više i ne sedi na dve stolice, nego bukvalno žonglira njima u ringu s mnoštvom histeričnih veverica koje čekaju kada će izgubiti ravnotežu. Možda i hoće, naravno, uz vaše molitve. Ali za sada, kako pesma kaže, „ostavite za sada grehove po strani i cenite lepotu igre“ - napisao je, između ostalog, Bavarin.

(Ria Novosti/Kurir.rs)