DA LI SU SAMO ZLOČINI NAD SRBIMA DOZVOLJENI I NEKAŽNJIVI? Ivica Dačić o skandaloznoj konferenciji EP gde su SLAVILI STEPINCA!

Skandalozna konferencija o liku i delu kardinala Alojzija Stepinca, koji je sarađivao s rukovodstvom ozloglašene NDH u Drugom svetskom ratu, učestvovao u nasilnom pokatoličenju velikog broja Srba, ali i zatvarao oči na užase koji su se dešavali u koncentracionim logorima u Hrvatskoj, ipak je održana 21. marta u Evropskom parlamentu, uprkos protestnom pismu koje je uputila diplomatska misija Srbije pri EU.

Duboko žaljenje Ne samo to, protestna pisma EP poslali su Institut "Diana Budisavljević", više NVO i istoričari iz Italije, Kanade i SAD. Direktor centra "Simon Vizental" Efraim Zurof je poručio da je svaki pokušaj "odavanja počasti ili veličanja ličnosti koje su podržavale NDH - sramota". Iako do kanonizacije Stepnica svojevremeno nije došlo i ta tema je skinuta na neko vreme s dnevnog reda Vatikana, to nije predstavljalo prepreku parlamentarcima da u srcu Evrope održe skup u čast ozloglašenog kardinala.

Hrvatska poslanica Željana Zovko, u čijoj režiji je konferencija i održana, pohvalila se da je događaj uspešno završen i istakla da joj je "čast što je njime uspela da doprinese rasvetljavanju istine koja potvrđuje svetost blaženog Stepinca".

U protestnom pismu naše diplomatske misije izraženo je duboko žaljenje zbog "posebnog isticanja lika i dela Stepinca u prostorijama EP, imajući u vidu da je reč o istorijskoj figuri koja u "Srbiji otvara bolna poglavlja iz prošlosti".

- Za sve građane Srbije, ali i za SPC, Stepinac je ličnost koja je bila saučesnik u masovnim zločinima nad Srbima, Jevrejima, Romima i drugim nehrvatskim zajednicama tokom Drugog svetskog rata. Takođe, istorijski je potvrđeno da je Stepinac pozdravio osnivanje Nezavisne Države Hrvatske, sarađivao s rukovodstvom NDH i imao aktivnu ulogu u nasilnoj konverziji velikog broja Srba u katoličku veru. Za navedeno je osuđen na 16 godina zatvora po završetku rata u Zagrebu, 1946. godine - navedeno je u srpskoj protestnoj noti.

Nije prvi put Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže za Kurir da je "krajnje licemerno da se u centru evropskih institucija vrši revizija istorije i rehabilitacija zločina iz NDH".

- Nažalost, to nije prvi put, tako su radili i ranije. Baš me zanima da li bi dozvolili da se drži konferencija o Petenu (maršal Filip Peten vodio je kolaboracionističku vladu u Francuskoj i prihvatio antisemitske zakone, osuđen je na smrt streljanjem, prim. aut.) ili Kvislingu (Vidkun Kvisling, šef norveške marionetske vlade, čije se prezime danas koristi kao sinonim za izdajnika, prim. aut.). Ili su samo zločini nad Srbima dozvoljeni i nekažnjivi? - kazao je Dačić.

Verski analitičar Draško Đenović kaže za Kurir da rasprava o Stepincu u EP zaista može biti uvredljiva za osećanja pojedinih ljudi, ali da nema nikakav uticaj na stav Svete stolice, koja jedina može da donese odluku o njegovoj kanonizaciji.

- Glavna stvar koju SPC zamera Stepincu je zapravo nečinjenje ničega i saradnja s rukovodstvom NDH. Ali veliko je pitanje šta je i mogao da uradi pored Pavelića na vlasti... Takođe, SPC zamera Vatikanu što ne želi da nam iz svojih arhiva dostavi dokaze protiv Stepinca, ali to je suludo očekivati samo po sebi. Svakako, najvažnije da stav EP nema nikakvog uticaja na donosioce odluka - smatra Đenović.

Jeziv crtež u Vinkovcima Leševi obešeni o drvo kao srpsko porodično stablo Jeziva fotografija na kojoj je napisano "Serbian family tree" (srpsko porodično stablo), a na kojoj su nacrtani leševi obešeni o drvo, pronađena je u blizini pravoslavne crkve u Vinkovcima, saopštila je Dragana Jeckov iz SDSS u Hrvatskom saboru juče. - Slika je školski primer poziva na nasilje i mržnju usmerenu prema određenoj skupini zbog etničke pripadnosti, jasno prema kome, prema Srbima i srpskoj zajednici, prema pravoslavnim vernicima - kazala je Dragan Jeckov pokazujući jezivi crtež stabla.

