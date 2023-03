"NEZADOVOLJNI ALBANCI PRETE KURTIJU, NIJE URADIO ONO ŠTO IM JE OBEĆAO!" Sagovornici Kurir TV: Ove reči mu ne daju mira!

Zajednica srpskih opština ostaje uslov za dalje dogovore o primeni evropskog predloga, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić.

Na stav Brisela da Zajednica počiva na dogovoru od pre 10 godina podseća Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

"Uzalud Aljbin Kurti pokušava da pobegne od obaveze formiranja Zajednice srpskih opština skrivajući se iza nekih termina koje ni sam ne razume, jer preuzete obaveze Prištine i ranije postignuti sporazumi moraju da se sprovedu i tu dileme nema", izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju dr Petar Petković.

Povodom formiranja ZSO i analiziranju posledica gosti jutarnjeg programa su Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije i Đorđe Todorov, iz Centra za društvenu stabilnost.

Vuković je analizirao reči Ivice Dačića, kao i to da će formiranje ZSO biti test za Međunarodnu zajednicu:

- Važno je reći da je formiranje ZSO ranije preuzeta obaveza. Doduše, ona je zbog oduglovačenja sa kosovske strane upala nekako u paket francusko-nemačkog sporazuma. U svakom slučaju, formiranje ZSO je osnov i uslov za dalji rad u normalizaciji odnosa, ali i poboljšanju kvaliteta života i bezbednosti svih zajednica na KiM.

Potom je Todorov spomenuo nezadovoljstvo albanskog naroda, kao i pretnje kojima je Kurti izložen.

00:57 ALBANCI PRETILI MOLOTOVLJEVIM KOKTELOM! Stručnjaci analiziraju napredak formiranja ZSO: Kurtiju ZVONE U GLAVI OVE reči!

- Od Kurtija ne možemo ništa dobro da očekujemo za srpsku zajednicu, osim onoga za šta se predsednik i mi sami ne izborimo. Vidimo da je, zbog sporazuma, veliko nezadovoljstvo među Albancima na KiM. Čuli smo od predsednika Skupštine tzv. Kosova da je bolje da se ide na izbore ukoliko zaista dođe do formiranja ZSO. Takođe su rekli da će gađati pripadnike Kurtijeve partije tortama, preti mu se sa bacanjem Molotovljevog koktela na Kurtijevu kuću. Veliko je nezadovoljstvo, tako da možemo da vidimo koji su benefiti izvajani za Srbiju u Ohridu - rekao je Torodović, pa dodao:

- Jedino što je Kurti obećavao Albancima je to da neće ispuniti niti izaći u susret Srbima. Sada mu to dolazi na naplatu da mora to da ostvari, jer je sada saglasna i Amerika i Evropa. Kurtiju praktično zvone u glavi Eskobarove reči da će se sa ili bez Kurtija ZSO ostvariti.

