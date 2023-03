"MI SMO BILI PROBA ZA BUDUĆI POHOD NA ISTOK!" Stručnjaci: Nikada ne smemo zaboraviti 78 DANA NATO AGRESIJE NA SRBIJU

Bila je sreda, 24. mart 1999. godine. Oko 19.45 časova oglasila se prva sirena za vazdušnu opasnost. Jezivi zvuk je upozorio na bombe koje su nemilosrdno udarale po Saveznoj Republici Jugoslaviji i to bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija!

Prvenstveno su NATO projektili zasipali vojne ciljeve, vojne aerodrome i kasarne, ali se agresija vrlo brzo proširila i na civilne ciljeve. Tokom 78 dana rata stradalo je najmanje 2.500 osoba, ubijeno je 79 dece, a 12.500 ljudi je ranjeno. Palo je 50 hiljada razronih projektila, uništeno je 300 fabrika, skoro 200 škola, 60 mostova, 20 bolnica. Našu malu zemlju nadletalo je 500 aviona iz kojih su izletale bombe.

Mada se kod nas pogrešno navodi da je tzv. operacija, odnosno agresija, nazvana "Milosrdni anđeo", tačno je ipak da je ime bilo "Plemeniti nakovanj". Niti je bilo milosrdno, niti je bilo plemenito. Traume koje su urezane čitavoj naciji ni danas nisu prošle.

Stanko Vasiljević, penzionisani general, i Ljubinko Đurković, komandat odbrane Košara gostovali su u emisiji Usijanje gde su se dotakli nemilosrdne NATO agresije nad Srbijom koja se desila pre tačno 24 godine.

- Evidentan je dokaz da su oni hteli da opravdaju nasilje nad Međunarodnim pravom, da opravdaju zločin koji će počiniti i koji su počinili, da propagadno pripreme svoje javno mnjenje i svetsko mnjenje u opravdanosti agresije na Srbiju. Srbija je u svetu poznata kao slobodarski narod i pravdoljubivi narod koji se uvek borio za slobodu. Genocid su učinili jer su upotrebili municiju sa osiromašenim uranijumom - rekao je Đurković i dodao:

foto: Kurir televizija

- Mi smo utvrdili, to je podatak više dat od NATO pakta, da je 15.1 tona osiromašenog uranijuma izbačena kroz projektile na teritorije Srbije, KiM i na nekoliko lokacija u Crnoj Gori. Ruski analitičari kažu da je bilo preko 50 tona uranijuma, možda je i više bilo. Ako znamo da je period raspada 4 i po milijarde godina, a stvaranje planete do današnjeg dana je 4.6 milijarde godina. Znači oni su kaznili čitavu jednu večnost budućih generacija da se ne rađaju normalni. Imamo i podatak da je povećana smrtnost i obolelost od kancera za 50% u Srbiji.

Vasiljević se nadovezao na izjavu i naveo da je Međunarodno pravo je umrlo.

- Velika zemlja koristi silu kao za pravo i oni neće odgovarati. To je zločin bez kazne, to je zločin protiv mira, zločin protiv čovečnosti i ratni zločin. Tih 78 dana ne možemo nikada zaboraviti. Gađano je 112 lokacija sa osiromašenim uranijom. Po njihovim podacima 31 hiljada granata, po našim informacija preko 50 hiljada. To je najveći sukob posle Drugog svetskog rata. To je pohod na istok. Mi smo bili proba za ono što će doći kasnije odnosno Sirija, Libija i Irak - istakao je Vasiljević.

06:52 MI SMO BILI PROBA ZA BUDUĆI POHOD NA ISTOK! Stručnjaci: Nikada ne smemo zaboraviti 78 DANA NATO AGRESIJE NA SRBIJU

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs