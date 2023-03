NOĆ KADA JE SRBIJA OBORILA "NEVIDLJIVOG" NOĆNOG JASTREBA: Ovo je ispovest dečaka sa krila F 177 čija je slika obišla ceo svet!

Na sutrašnji dan, 27. marta 1999. godine, Vojska Srbije učinila je ono za šta se do tada smatralo da je - nemoguće.

Samo tri dana od početka bombardovanja SR Jugoslavije pukovnik Zoltan Dani je sa svojom jedinicom oborio ponos američke avijacije i ratnog-vojnog vazduhoplovstva - nevidljivi avion stelt F-177 A. "Noćini jastreb" pao je u atar sremskog sela Buđanovci, što predstvalja prvi i jedini potvrđeni gubitak aviona NATO alijanske izrađenog u stelt tehnologiji.

Meštani sela Buđanovcu su to jutro imali šta i da vide... Slika trogodišnjeg Zorana Jovanovića iz Buđanovaca kako igra na krilu oborenog "nevidljivog" američkog aviona F-117A obišla je ceo svet, a on je postao jedan od simbola borbe, prkosa i hrabrosti srpskog naroda.

Jedan je od meštana Buđanovaca koji su sledećeg jutra slavili pobedu srpske vojske i igrali na krhotinama aviona.

Danas je on odrastao čovek, ima 29 godina i svoju decu, a za Kurir je ranije rekao da taj dan nikad neće zaboraviti.

- Neobično je što je moja slika obišla sve svetske medije. Čim se odviknem i to zaboravim, novinari me podsete! Danas živim u Rumi, i komšije i moje kolege, kao i svi znaju da sam ja dečak sa krila aviona. Iako me je taj događaj obeležio, nikad nisam osećao teret, već samo ponos i na sebe i na moj narod koji se hrabro suprotstavio nadmoćnijem neprijatelju - rekao je kroz smeh. Iako je tada imao samo tri godine, Zoran se i dalje seća detalja noći kada je pao "noćni jastreb".

- Bombardovanje je bilo katastrofa. Tata mi je mobilisan, a ja sam bio s majkom i dve sestre prvo u našoj kući, pa smo posle prešli u kuću kod komšija. Noć kada je pao F-117 bio sam kod njih s majkom i jednom sestrom, a druga sestra bila je kod drugarice. Komšije pričaju da sam, kada se to desilo, legao na krevet, zagrlio medu i zaspao - priseća se i nastavlja:

- Sutradan, kao i svi meštani, otišli smo da vidimo šta se desilo i tada je nastala ta čuvena slika mene na krilu aviona - kaže on.

Inače, za Kurir je otkrio da mu je lično pukovnik Zoltan Dani, koji je i oborio "nevidljivog", jednog dana doneo upakovan poklončić.

- Sve delove aviona je pokupila i odnela vojska. Međutim, kada je gospodin Zoltan jednom prilikom dolazio da me vidi, doneo mi je zapakovan delić srušenog F-177. U pitanju je bilo baš to krilo na kome sam stajao. Čuvam ga od tada i čuvaću ga zauvek! - rekao je.

Inače, on ima i pisanu potvrdu da je to deo "nevidljivog".

