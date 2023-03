HAOS U PRIŠTINI SE NE SMIRUJE, NEMIRIMA POKUŠAVAJU DA ODLOŽE FORMIRANJE ZSO? Analitičari: To je predstava za Zapad, ali neće moći!

Haos u Prištini nakon dogovora u Ohridu se ne smiruje, a čini se da je premijer tzv. republike Kosovo Aljbin Kurti u sve većem problemu kod kuće! Tako se u subotu na glavnom prištinskom trgu Zahir Pajazit okupilo nekoliko stotina građana koji su protestovali protiv Kurtija i ohridskog sporazuma, a u nekom trenutku bačene su i dimne bombe i skidane zastave lažne države.

Ipak, protesti prištinskim vlastima i idu naruku, ocena je analitičara, koji dešavanja vide kao predstavu za Zapad kako bi se odložilo formiranje ZSO, od čega svakako ne mogu pobeći.

Zahtevajući Kurtijevu ostavku, građani su prvo skinuli zastave tzv. republike Kosovo s jarbola na ulazu u zgradu privremenih institucija u Prištini, a na njihovo mesto okačili bele zastave, pokazujući tako da smatraju da se Kurti predao prilikom razgovora u Ohridu. Zatim su aktivirali više dimnih bombi, čime je kraće vreme deo ulaza u zgradu vlade bio obavijen gustim crnim dimom.

Nova koalicija Prof. dr Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, kaže za Kurir da smatra da je ovo sve jedna velika predstava Prištine kako bi se pred Zapadom opravdalo odlaganje implementacije ZSO.

- Međutim, treba imati u vidu da su pojedinosti u Ohridu već dogovorene i prihvaćene i da su prošle tzv. parlament Kosova. Ma koliko to sve bilo neprihvatljivo za njih, nikakvi protesti sad nemaju težinu. Kurti pokušava da se opravda na sve načine zbog toga što se obavezao da formira ZSO, ali sada je kasno za bilo kakve promene. Da, može doći do Kurtijeve ostavke i raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, jer Kurti je potrošen igrač u svakom pogledu, ali to neće moći ništa da promeni. Ipak, on je jedan veliki manipulator, koji će učiniti sve što je potrebno da ostane na vlasti, plus njegovoj glavnoj konkurenciji na izborima se trenutno sudi za ratne zločine. Ono što je moguće jeste formiranje neke nove koalicije u Prištini, uz podršku Amerikanaca, kako bi se sproveli postignuti dogovori - kaže Miletić.

Protesti Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić ocenio je da su protesti u Prištini zbog evropskog sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije pokazatelj značaja osnivanja ZSO.

- Na osnovu tih dešavanja u subotu, ali ne i samo njih, možemo malo bolje da razumemo koliki je značaj ZSO i kakve potrese može takvo pitanje da izazove i na političkom planu u Prištini i samom Kurtiju. On se na sve moguće i nemoguće načine opirao kako bi izbegao tu obavezu, dok su protesti u Prištini pokazali šta tamošnja politička scena misli o ZSO. I onda vam neko ovde kaže da ZSO nije u dobrom interesu Srba, da nije nešto toliko značajno. Tamo hoće Kurtija da zapale zbog ZSO, kažu mu da će da ga gađaju Molotovljevim koktelom. E to je najbolji odgovor da li je ZSO značajna ili ne - ocenio je Orlić juče za televiziju Hapi.

Artan Muhadžiri: Odstupio od svoje populističke politike Analitičar i sociolog Artan Muhadžiri u izjavi za Kosovo onlajn podsetio je da je suprotstavljanje formiranju ZSO bilo jedan od Kurtijevih glavnih stubova populističke retorike. - Kao opozicioni lider, Kurti je bio poznat po svojim beskompromisnim stavovima prema najvažnijim temama kosovskog političkog diskursa. Kontinuirano i snažno suprotstavljanje ZSO sa srpskom većinom bio je jedan od njegovih glavnih stubova populističke retorike. Međutim, na sastancima od 27. februara i 18. marta Kurti je prihvatio da poštuje sve prethodne sporazume između Kosova i Srbije, uključujući i onaj u vezi sa Zajednicom. Kurtijevo odstupanje od svoje politike može se opravdati ako Kosovo bude napravilo pomak u važnim pitanjima - naveo je Muhadžiri.

(Kurir.rs/Jelena Pronić)