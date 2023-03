PODVALA: Kurti igra perfidnu igru, hoće ZSO, ali samo kao ljušturu?!

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti, po svemu sudeći, pokušaće da podvali Beogradu i umesto ZSO, koja je predviđena Briselskim sporazumom, formira nešto pod tim nazivom pro forme radi, ali bez suštinskih ovlašćenja Zajednice.

Na to je upozorio potpredsednik Vlade Srbije i ministar odbrane Miloš Vučević, koji je ukazao da SAD i evropske zemlje pritiskaju Prištinu da formira ZSO, ali da on nije uveren u to, te da postoji bojazan da će Kurti formirati ZSO kao masku ili ljušturu bez sadržaja, što će, kaže, dodatno otežati poziciju Srba i Srbije.

- Nemam utisak da će Kurti to da uradi, ali imam bojazan da će da uradi to pro forme, kao jednu masku, ljušturu, bez sadržaja, i da će time naša situacija biti dodatno otežana. Postoji sporazum iz 2013, 22 principa iz 2015. godine i nema tu da li hoćete ili ne. Ono što treba da bude sadržaj, ingerencije, ovlašćenja, definisano je tim sporazumima, uz garancije EU, što je najinteresantnije i najiritantnije, jer je EU stavila potpis na te akte, a to nije realizovano. Odakle onda poverenje da će ono što danas govore biti implementirano - rekao je Vučević.

On je napomenuo da Srbija mora da ostane za pregovaračkim stolom jer bi, ističe, sve drugo vuklo katastrofalne posledice, iako Beograd ima puno pravo da bude uvređen.

- Kurti je bio decidiran da ne želi da formira ZSO, iz Prištine se može čuti da to nije u skladu s njihovim ustavom. Sve što oni rade nije u skladu s našim Ustavom. Ali Srbija je odgovorna država, mora da razgovara, jer je svesna situacije na terenu. A to što to nije u skladu s njihovim ustavom je irelevantno - konstatovao je Vučević.

I nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović za Kurir ocenjuje da bi Kurti mogao da pokuša da obezubi ZSO i izbegne da ona bude formirana sa suštinskim ovlašćenjima.

- Zabrinjava što su, pored teksta koji je utvrđen još pre 10 godina Briselskim sporazumom, Evropska unija i SAD nudili tokom razgovora Kurtiju još petnaestak sličnih slučajeva koji postoje u zemljama Evrope. Prosto, dali su mu švedski sto da može da uzima šta hoće kako bi zamenio ono što je već dogovoreno pre čitavu deceniju. To bi onda bila ispomoć Kurtiju od Brisela i Vašingtona i upravo tu postoji potencijalna opasnost - napominje Jovanović.

Podvlači da je od početka sumnjivo zašto, ako je već sve utvrđeno i potpisano, počinju da se pominju neka nova rešenja.

- Jedini razlog je, ponavljam, da Kurtija na taj način zadovolje, te da mi dobijemo samo formu onoga što je dogovoreno, a ne i suštinu. Zato moramo da budemo izuzetno oprezni - zaključio je Jovanović za naš list.

Nastavlja s provokacijama Kurti optužuje Srbiju za zločine Aljbin Kurti zatražio je pravdu za ubijene tokom poslednjeg rata na Kosovu i istakao da "Srbija mora da se suoči sa svojom zločinačkom prošlošću". On je zatražio od specijalnog tužilaštva Kosova da više radi na identifikaciji počinilaca "masakra na Kosovu".

