SRBIJA BI MOGLA DA BUDE DEO NAJMOĆNIJEG BLOKA U EVROPI: Ali preduslov je da redefiniše odnose s Rusijom!

Novi evropski blok, koji po planu SAD upravo nastaje na Starom kontinentu, tema je na kojoj će mnoge zemlje preispitivati svoje pozicije. Srbija ne samo što nije izuzeta od toga već će zbog politike vojne neutralnosti i neuvođenja sankcija Rusiji imati delikatniji posao od drugih. Redefinišite odnose s Rusijom i možete biti deo najmoćnijeg evropskog bloka, mogla bi da glasi ponuda koja će, prema oceni naših sagovornika, u dogledno vreme biti stavljena pred Srbiju zbog nove realnosti na tlu Evrope.

Teret ili prednost

Predsednik Aleksandar Vučić nagovestio je da će aktuelni procesi menjati dinamiku naših odnosa sa Evropom i jasno naveo gde bi mogli da budu najveći problemi.

foto: Printscreen Pink

- To će menjati dinamiku i našeg odnosa sa Evropom. Želeo bih da se nadam da je to u pozitivnom svetlu, ali za nas postoje ograničavajući faktori, a to su sankcije i Kosovo i Metohija - izjavio je predsednik u nedelju.

Potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić kaže za Kurir da se zna šta treba da se uradi ukoliko se želi ostanak i napredak na evropskom putu.

- To je sprovođenje evropskog plana, usaglašavanje sa zajedničkom spoljnom politikom, unutrašnje reforme, naročito u vladavini prava... Sa svoje strane EU treba da u dogledno vreme donese političku odluku o proširenju i da makar prihvati fazno pristupanje, počev od integrisanja u evropsko jedinstveno tržište pa nadalje. Nije dobar pristup favorizovanje Ukrajine, Moldavije ili Gruzije nauštrb ostavljanja Zapadnog Balkana u večnoj čekaonici za članstvo jer se time dodatno smanjuje i kredibilitet EU i evrooptimizam u ovom regionu, uključujući i Srbiju - upozorila je ona.

foto: Damir Dervišagić

Naša sagovornica objašnjava i zašto bi naša vojna neutralnost mogla postati teret, a ne prednost.

- Nekada se gravitacioni centar Evrope nalazio zapadno od reke Elbe, a danas je Poljska postala novo geopolitičko uporište, naročito nakon ruske agresije na Ukrajinu. Poljska je najznačajniji saveznik SAD u Evropi, što je potvrđeno i nedavnom posetom predsednika Bajdena Varšavi, a ne Berlinu ili Parizu, i najavom velikog američkog ulaganja u Inicijativu tri mora, na čijem je čelu Poljska. Ta inicijativa je svojevrsna vertikala uspostavljena od Baltičkog, preko Jadranskog i Crnog mora, pa do Egeja, to jest mapa američkih saveznika. Ovo je i jedna od tema za ozbiljno promišljanje u Srbiji i preispitivanje pozicije vojne neutralnosti, koja se u datim podelama karata može ispostaviti kao teret, a ne kao prednost - ocenila je Grubješićeva.

Zauzimanje kursa

Vojnopolitički analitičar Vlade Radulović kaže za Kurir da će novi evropski blok biti motor i pokretač Evrope, te da bi za Srbiju bilo od izuzetnog značaja da bude deo te priče.

- Ako ne bude formalno-pravno deo toga, onda da bude što bliže uključena u te integracije. Mislim da bi bila jako velika greška ispustiti priliku da se i mi priključimo tom vozu. Ovo sad je konkretizacija ranijih planova o takozvanoj novoj Evropi, odnosno plana izlaska na tri mora i stvaranja bloka Baltik, Crno more i Jadransko more. Ukoliko bismo ostali po strani, posledice bi bile nesagledive, pre svega ekonomske. Ostali bismo ponovo u zapećku. U ovom trenutku vojna neutralnost Srbije je prihvaćena na Zapadu. Samo potencijalno možemo da pričamo o tome da li će nekom ubuduće smetati. Još ne znamo da li će nama neko bilo šta ponuditi i šta će biti na stolu - kaže naš sagovornik.

foto: Printscreen

Radulović smatra da bi se od Srbije zahtevali konkretniji potezi po pitanju odnosa prema Rusiji, a ne po pitanju vojne neutralnosti.

- To nisu samo sankcije već redefinisanje naših odnosa s Rusijom, u šta može da uđe pitanje ruskih kompanija u Srbije, dakle i NIS, pitanje kupovine naoružanja i druge stvari. Tražiće se jasno zauzimanje kursa: hoćete da budete u najmoćnijem evropskom bloku, da se razvijate sa ostatkom Evrope, onda ne možete istovremeno da budete s Rusijom. Ako budete uz Rusiju, ostaćete usamljeno ostrvo u Evropi, izolovano od svega. To je ta nova dinamika odnosa sa Evropom i ono što će u dogledno vreme verovatno biti na stolu - zaključuje Radulović.

Evropska ofanziva Amerike Kontrola tri mora Na samom istoku Evrope, praktično na granici s Rusijom, gradi se novi evropski blok po ukusu Amerikanaca. Ideja je da se američki saveznici na evropskom tlu objedine i sačine čvrst i moćan blok koji bi kontrolisao tri mora - Baltičko, Crno i Jadransko. U njemu bi bile baltičke zemlje Estonija, Letonija i Litvanija, zatim Poljska i Ukrajina, kao i Rumunija.

